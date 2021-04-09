20+ историй о людях, чьи фамилии настолько суровы и беспощадны, что окружающие ушам своим не верят

Жизнь людей с нестандартными фамилиями полна курьезов: каждый день им приходится сталкиваться с комичными ситуациями, которые порой преследуют их буквально по пятам. Такому бонусу они обязаны своим далеким родственникам, ведь современные фамилии были некогда образованы именно от прозвищ, имен и даже от географических названий.