20+ историй о людях, чьи фамилии настолько суровы и беспощадны, что окружающие ушам своим не верят
Жизнь людей с нестандартными фамилиями полна курьезов: каждый день им приходится сталкиваться с комичными ситуациями, которые порой преследуют их буквально по пятам. Такому бонусу они обязаны своим далеким родственникам, ведь современные фамилии были некогда образованы именно от прозвищ, имен и даже от географических названий.
AdMe.ru решил проверить, каково живется людям, чьи предки наверняка были отменными мастерами по составлению запоминающихся фамилий. Уверены, что наша небольшая подборка историй из их жизни придется вам по вкусу.
- Пришел парень к нам в учебный центр в спортивном костюме. Спрашиваем: «Фамилия?» Он говорит: «Я четкий». Олька наша: «Я вижу, а фамилия какая?» Он сам уже ржет и говорит: «Фамилия моя — Четкий». © unknown author / Bash
- У моего знакомого фамилия Соскин. При предъявлении документов на таможне в аэропорту его спросили о том, менял ли он фамилию. На что он невозмутимо поинтересовался у таможенника: «И какая, по вашему мнению, у меня должна была быть фамилия изначально, чтобы я ее на Соскин поменял?» © Анатолий Сандугей / Facebook
- У моей подруги Кати фамилия Королёва. Но из-за опечатки в паспорте она теперь Королева Екатерина, и ее достали шуточки, которые она слышит во всех местах, где надо паспорт предъявлять. © Dina / AdMe.ru
- По работе требовалось связаться с коллегой из смежного подразделения, но из головы абсолютно вылетела ее фамилия. Помню, что было нечто связанное с Японией. Через несколько минут меня осенило: Коничева. © TheNavarot / Pikabu
- Работала как-то в одном государственном ведомстве. А там начальником отдела была женщина по фамилии Кот. И пришла в одно время новенькая секретарь, которая не успела еще всех выучить по имени-отчеству. Как-то выходит руководитель из кабинета со словами: «Я на совещание поехал, придет Кот — скажи, что я буду примерно к 16». Потом еще минут 10 эта бедняжка-секретарь ходила по кабинетам и спрашивала, как она объяснит этому самому коту, что хозяин на совещание убыл. © Подслушано / Ideer
- Один мой однокашник рассказывал про студента из Латинской Америки с двойным именем и двойной фамилией. Так вот, его в разные группы записали: имя в одну группу, фамилию в другую. © unknown author / Bash
- У меня фамилия — Великая. Я так и была подписана в соцсетях, пока одна дама, забрызгивая слюной клавиатуру, не высказалась, что надо быть скромнее и мания величия неуместна. Посмеялась, пыталась объяснить — без результата. Визг не прекратился. © Татьяна Великая / Facebook
- Армия. Осенний призыв в разгаре, рота потихоньку набирается. Попадает к нам во взвод рядовой Красуля. Ну фамилия забавная, но не так чтобы очень. И вот приходит очередное пополнение, вечерняя поверка, старшина читает фамилии, и тут свершилось. «Рядовой Красуля». — «Я!» — «Рядовой Миленький». — «Я!» Короче, пришел парень по фамилии Миленький. Ну и старшина, недолго думая, поставил его рядом с Красулей! Так потом и в наряды, и в рабочки их всегда ставили вместе. Не разлучать же такую пару. © Ziczag4 / Pikabu
- Знакомая по фамилии Иванова всю свою сознательную жизнь мечтала выйти замуж, чтобы сменить столь распространенную фамилию. Наконец встретила своего принца — умницу и красавца. С фамилией... Правильно, Иванов! К счастью, ей хватило мозгов с юмором отнестись к данной ситуации, и на машинальный вопрос работницы ЗАГСа: «Фамилию мужа берете или свою оставляете?» — она ответила: «Ну тут надо подумать, вопрос-то серьезный». © unknown author / Bash
- У лучшего хирурга города фамилия Живодер. Как-то сижу в поликлинике и слышу: «К Живодеру запись за два-три месяца, не пробиться». Я подумала, что это кличка, а оказалось, что реальная фамилия. © Victoria Valery / Facebook
- С моей младшей дочерью в школе училась девочка по имени Мадонна и по фамилии Понедельник. Через много лет пытались найти ее в соцсетях, не нашли. Наверное, фамилию сменила. Или имя. © Marina Khishchenko / Facebook
- У нас в классе учился парень Худой и девочка Толстых. Ну понятное дело, что над ними издевались и женили их в шутку постоянно. Смешно было также потому, что Толстых была худая и длинная, а Худой, наоборот, имел лишний вес и был ниже Толстых сантиметров на 30. И ведь не убежали они от судьбы, на самом деле выросли и поженились. И вышла из них, между прочим, очень красивая и гармоничная пара. В этом году отпраздновали 20 лет совместной жизни. © Lola Efimova / AdMe.ru
- В детстве у меня был черный кот с зелеными глазами, звали Барсиком. Любила его так, что родителям лет в 6 заявила, что выйду за него замуж. Прошло почти 20 лет. Барсика давно нет, а я через 3 недели стану женой зеленоглазого и черноволосого мужчины по фамилии Барсов. © Подслушано / Ideer
- Я работала с классной девчонкой, у нее была девичья фамилия Либó. Звали ее Машей. Она занималась спортом и ездила на соревнования. Рассказала такую историю. Идет какой-то этап, объявляют: «На помост вызывается Ли́бо Маша». Они начинают смеяться: «Вызывается либо Маша, либо Света, либо Оля». Хохмили, время идет, уже следующего сейчас вызовут, и она вдруг понимает, что вызвали-то как раз ее. © Белая магия / AdMe.ru
- Моя девичья фамилия — Белая, но 3 года назад познакомилась с парнем по фамилии Черный. Недавно вышла за него замуж и, следовательно, поменяла фамилию. Теперь смело говорю всем, что перешла на темную сторону, а в голове потихоньку играет мелодия Дарта Вейдера. © Подслушано / Ideer
- Я лет 15 назад работал на одном заводе по производству каш быстрого приготовления. Там были 2 сотрудника: парень по фамилии Хлеб и девушка по фамилии Ковбаса. Ну и конечно, были вечные приколы, типа: «Хлеб и Ковбаса, властью, данной мне тетей Валей — поварихой, объявляю вас бутербродом!» © ZloyDemon83 / Pikabu
- Сын получил паспорт. Все бы ничего, но в паспорте фамилия — Непроливайко. А моя с мужем — Неналивайко. Видя мой шок, сын сказал, что сам попросил себе такую фамилию.
Показываю мужу паспорт, тот ржет: говорит, когда в 94-м получал паспорт, тоже просил сменить фамилию. Дед-то, оказывается, Наливайко! © unknown author / Bash
- В конце прошлого века работала я на заводе в цехе, и послали меня что-то выяснить в отделе главного металлурга. Захожу в один кабинет, спрашиваю, мне отвечают: «Этим занимается Петрович, идите в кабинет номер 25». Хм, думаю, как-то без имени к человеку направили, странновато, ну ладно. Захожу в 25-й, говорю: «Мне нужен Петрович». Устало вздохнув, одна из женщин откликается: «Не „нужен“, а „нужна“. Нина Ивановна Петрович — это я». Точного имени не помню, пусть будет такое, а вот фамилия удивила надолго. © BellaDonna15 / Pikabu
- Знакомая Черпак мечтала выйти замуж и сменить фамилию. Вышла. Стала Синяк. © Формула Воды / AdMe.ru
А какие нестандартные фамилии встречались вам?
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