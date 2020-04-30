20+ историй о бывших одноклассниках, по которым Спилберг мог бы снять крутое кино
После школы каждый пошел своей дорогой, причем необязательно той, которую ему пророчили окружающие. К сожалению или счастью, взрослая жизнь отличается от прогнозов учителей и родителей. Соглашаясь на встречу одноклассников, никогда не знаешь заранее, кем теперь работает главный двоечник или куда занесла жизнь первую красавицу класса.
Мы в AdMe.ru узнали, как сложилась жизнь одноклассников пользователей сети, и судьбы некоторых из них — почти готовый сценарий кино.
- Как сложилась судьба первой отличницы в классе? Пустилась во все тяжкие сразу после школы. Окончила МГУ с тройками и легендарно плохой посещаемостью, потом отучилась 6 лет на втором высшем, вышла замуж, уехала в Америку. Проводит все время с 3-летней дочерью, карьерных высот к 29 годам не достигла — максимум шеф-редактор / главред маленького проекта в большом холдинге. Испытывает дискомфорт, когда пишет о себе в третьем лице. © Yulia Savitskaya / «Яндекс.Кью»
- В классе общепризнанных красавиц не было, поэтому расскажу про свою однокурсницу. Подрабатывала на втором курсе официанткой в кафе, где познакомилась с американским бизнесменом русского происхождения. Через несколько месяцев вышла за него замуж, уехала в США. Вскоре начала сниматься для журналов. Насколько я знаю, с мужем развелась через несколько лет, переехала в Лос-Анджелес, работает моделью, хотя и не очень известна. Думаю, с ее данными может достигнуть большего успеха, потому что девушка не только очень красивая, но еще и общительная и, кстати, ничуть не высокомерная. Верю, что все у нее в жизни сложится хорошо. © Виктория Комарова / «Яндекс.Кью»
- У меня был одноклассник, который очень плохо социализировался в школе. Помимо этого, ему было сложно отвечать у доски и с места. Телосложением он был высок и худощав. Отношение одноклассников к нему из-за суммы факторов было не очень. Лет 5 уже как уехал — сначала в США, решил там, что хочет стать фотографом. Занимался этим, работал на агентство, кажется. Сейчас переехал в Центральную Европу, уже сам себе начальник. Живет вроде хорошо, фотографии красивые. © aleinjar / Twitter
- Мамина одногруппница, очень хорошая девочка, на втором курсе просто взяла и исчезла. Думали, мертва. Нашли спустя несколько лет в тайге в женском монастыре. Когда мать за ней приехала, та ее выгнала, сказала, что ее не звала и ей и тут хорошо. © dori_reborned / Twitter
- У нас в классе был очень ленивый ученик. Учителя думали, что он ничего не добьется. Один раз ушел из дома, вернулся через 2 дня, а никто и не переживал о нем, решили, что был у родственников. После окончания школы мы все старались поступить в лучший университет, а он начал вести свой бизнес, потом стал торговать одеждой. Прошло немного времени, мы все еще учимся, а он открыл уже несколько магазинов и меняет машины и телефоны чаще, чем я ручки. Сначала родители запрещали нам с ним играть, а теперь ставят его в пример. © Ankush Kumar / Quora
- После вуза устроился на работу, а там, оказывается, бывший одноклассник должность неплохую занимает. Начали общаться как раньше. Живу один, на личном фронте штиль. Он прощупал почву под ногами и давай смеяться и стебать меня. Мне как-то это поднадоело, и поспорил я с ним, что к понедельнику будут ему доказательства обыденности моей ориентации. Понедельник, стоит он в курилке, я начинаю показывать фотографии, и он, бледный как полотно, выдает: «Она же к маме поехала!» © «Подслушано» / Ideer
- Одноклассница в 9-м классе в слове «компьютер» делала 3 ошибки. Не училась, а просто тенью сидела на уроках. В прошлом году узнала, что она в каком-то северном городке работает завучем школы. © sabinakulieva / Twitter
- Как-то мне позвонила одноклассница и рассказала свою личную трагедию. Она любит двух мужчин: мужа и любовника. Прикол в том, что ее любовник раньше был ее мужем, с которым она разошлась из-за любовника, который теперь ее муж. © skywolfnika / Twitter
- Одноклассник, который с важным видом заявлял, что станет президентом, работает в родном городе в МФЦ. Тихая, но красивая девочка, с которой учились в младших классах, 3 года пела в группе «Серебро». © placedegreve / Twitter
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А у меня одноклассница, которая громче всех кричала, что предел ее мечтаний — сесть на шею мужу и свесить ножки, получила 2 высших, строит карьеру в медиа, стажируется за рубежом. Не сказать чтобы прям уже пришла к успеху, но, кажется, она на пути к нему.
- Моя знакомая училась в одной школе с Ириной Шейк и рассказывала, как ее дразнили, обзывали обезьяной и гнобили за бедную одежду. И потом добавила: «Ну Ира зазналась, конечно, ни разу с одноклассниками не встретилась». Ха-ха, дай угадаю почему. © svetachalova / Twitter
- Моя одноклассница Лена была самой красивой в школе. Но родители ей не занимались, так как развелись и каждый жил своей жизнью. Поэтому Лена была предоставлена самой себе — плохо училась, ярко красилась и курила за школой. Все думали, что сразу после школы Ленка выскочит замуж. Лет 15 я о ней не слышала, пока она не написала мне в соцсетях. Я офигела: оказывается, сразу после школы она уехала в Германию, кто-то из родственников устроил ее уборщицей в строительную фирму. Потом она пошла учиться, стала вроде секретарем в той же фирме. А сейчас у нее крупная компания по строительству жилых домов. До сих пор красивая и до сих пор не замужем.
- Я училась в одной школе с Федором Емельяненко. Они с братом дрались с другими мальчишками — у директрисы только волосы дыбом вставали. Сейчас Федор — многократный чемпион мира по боям без правил. Я состою в Российском союзе писателей. Пишу мистическую прозу. Мои повести и рассказы есть во многих библиотеках и на разных сайтах. Как-то так. В школе я была скучной отличницей. © Светлана Силантьева / Facebook
- Одноклассницу звали Настя. Она была достаточно красивой (наверное, самой красивой в параллели), ни с кем не разговаривала, на одноклассников внимания не обращала, впрочем на одноклассниц тоже. Из того, что мне известно: сейчас работает в Кремле, должность не знаю, но регулярно вижу ее на центральном ТВ в первых рядах на каких-либо конференциях, прямых линиях с президентом, саммитах и прочем. Как следствие, стала крайне богата. © Иван Мисюков / «Яндекс.Кью»
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У меня нет интересных одноклассников, есть я. Страшненькая ботаничка была, мальчики внимания не обращали, девочки издевались, стеснительная была очень, даже говорить не могла. Красотки замуж повыходили, детей нянчат, парни кто женился, кто что. А я уехала за границу, говорю на 4 языках, работаю переводчиком, выгляжу хорошо. Нашли как-то мой номер, добавили в группу, обсуждают свои ипотеки и кредиты. А я фотографии с моря и путешествий посылаю. В общем, как не любили в школе, так и сейчас не любят, только причины разные. © Ирма Плиева / Facebook
- Моя одноклассница, тихоня Леночка, была очень застенчива. Когда ее спрашивали на уроке, она от страха ничего не могла сказать, потом садилась за парту и плакала от досады. Окончили школу, прошло лет 15. Лена находит меня в соцсетях, и я узнаю, что она финансовый директор крупного банка, потрясающее выглядит и уверенно держится. Очень приятно с ней общаться. © Наталья Макаровская / Facebook
- Была у меня одноклассница, тихая и скромная девочка, из приличной семьи. Теперь у нее свой стрип-бизнес. Это стало самым неожиданным поворотом, пожалуй. Девочка долго к этому шла, но пришла-таки. И живет не в РФ. © Hangover Unicorn / AdMe
А вы поддерживаете связь со своими одноклассниками? Есть среди них те, кто вас удивил и сделал то, чего от него не ожидали?
Фото на превью Наталья Макаровская / Facebook