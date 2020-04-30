20+ историй о бывших одноклассниках, по которым Спилберг мог бы снять крутое кино

У меня нет интересных одноклассников, есть я. Страшненькая ботаничка была, мальчики внимания не обращали, девочки издевались, стеснительная была очень, даже говорить не могла. Красотки замуж повыходили, детей нянчат, парни кто женился, кто что. А я уехала за границу, говорю на 4 языках, работаю переводчиком, выгляжу хорошо. Нашли как-то мой номер, добавили в группу, обсуждают свои ипотеки и кредиты. А я фотографии с моря и путешествий посылаю. В общем, как не любили в школе, так и сейчас не любят, только причины разные. © Ирма Плиева / Facebook