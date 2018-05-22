Люди поделились историями своих провалов, сюжеты которых будут покруче голливудских комедий

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У каждого из нас бывают неудачные дни, когда кажется, что весь мир против нас. Но проходит время, и мы смеемся под своими провалами. Они придают жизни перчинку и становятся нашим козырем в рукаве на тот случай, если нужно кого-то удивить эпичной невыдуманной историей.

AdMe.ru собрал для вас лучшие истории с сайтов «Подслушано» и Pikabu о людях, которые умеют посмеяться под собой и своими неудачами. А в конце мы приготовили для вас бонус с такой знакомой всем нам неудачей от Гарольда.

Ела яблоко, вывихнула челюсть. Муж, который вез меня в травмпункт, так смеялся надо мной, что тоже вывихнул челюсть. Два сапога пара.

Отдыхали с мужем в Мексике. Как-то вечером шли к себе в номер и посередине тротуара увидели морскую раковину. Я решила ее себе оставить на память. Несу домой, а из раковины вылезают клешни! Сначала шок, а потом нестерпимое желание сделать доброе дело. Пожалели мы краба, пошли на пляж и кинули в море. И только потом я решила загуглить, что же это за краба такого мы выпустили. Мы «спасли» сухопутного краба. Стыдно за себя и жалко его до сих пор.

У коллеги день рождения. Дарю ей шоколадку со словами: «Пусть твоя жизнь будет сладкой, как шоколад». Все бы ничего, но шоколад был горький — 72 %. Так стыдно мне давно не было.

«Эта машина стоит как небольшой дом в Луизиане, а я въехал на ней в бассейн».

Летела в самолете, мой пес лежит в переноске у меня на коленях. Дети орут, жарко. Я слушаю музыку, думая, насколько проще с собакой. Спит себе в переноске, и все. Жалела родителей, которые не могли успокоить детей, и пассажиров, которые злились, но молчали. Дети же, что тут сделаешь. И тут у моего пса начался понос.

В фильме увидела челку, которую можно укладывать на две стороны, понравилось. Созвонилась с парикмахером, скинула ей фото, она сказала, что с легкостью так подстрижет. Уже в процессе стрижки начала подозревать, что что-то не так, спрашиваю: «Не слишком ли коротко, может, вам еще раз картинку показать?» «Нет, это так стрижется, высохнет, и все будет круто!» В результате имею короткое рваное нечто, которое торчит во все стороны, а парикмахер говорит: «Ты мне в следующий раз видео принеси. Откуда я знаю, как это стригут?»

У всех бывают комплексы. И у меня комплекс — кривые ноги. Усугубляла все моя походка на ширине плеч, ну я смирилась и не переживала, пока не случилась пара по криминалистике. Тема была «Описание внешности человека по методу словесного портрета». Для примера вызвали меня, и 50 однокурсников стали описывать мою внешность. Уже все явные черты были названы, как преподаватель сказала: «Вы забыли самое главное — это кривые ноги. О-образной формы».

«Чуть не заработал нервный срыв: в пазле некомплект».

Коллега рассказал, как работал заместителем директора реабилитационного центра в областном городе. Зимой территорию завалило снегом. Директор вызывает его и говорит: «Надо территорию в порядок привести, вот вам телефон Володи, он поможет». Без лишних вопросов коллега звонит Володе: «Алло! Володя? Здравствуйте. Мне сказали к вам обратиться по поводу уборки территории». «Не вопрос», — ответил Володя. Через час снег убрали. Володя, оказывается, был мэром города. @Toshan81

Как-то летом был сильный ветер, но это меня не остановило, и я надела платье солнце чуть выше колен. При входе в крупный магазин на ступеньках ветер подул очень сильно, юбка задралась. Перед юбки я еще хоть как-нибудь могла удержать, а вот с задней частью были проблемы. И я не придумала ничего лучше, чем прислониться спиной к стеклу на входе. Лица людей, которые наблюдали эту картину изнутри магазина, я запомню надолго. Мэрилин Монро отдыхает.

Лет 7 назад, когда первый раз была в Starbucks, симпатичный бариста спросил мое имя. Я, дико смущаясь, улыбаюсь и говорю: «Настюша». Думала, флиртует.

Решил познакомиться с милой девушкой в интернете, она очень умно и интересно излагала свои мысли, а я простой парень. Начал гуглить каждое слово, прежде чем ей написать, искал заковыристые синонимы. Получался диалог каких-то нобелевских лауреатов. При этом она всегда так говорит, а я понтовался. Через полгода предложил начать отношения, так как чувствовал, что влюбляюсь. На что она сказала: «Ты слишком умный для меня, боюсь, не потяну по развитию». Довыделывался.

«Наша семья — кофеманы. А я утром разбил единственный кофейник. Кстати, это было в пятницу, 13-го».

Планируя отпуск прошлым летом, уже предвкушал, как буду кутить и отрываться. Первый день отпуска. Я на операционном столе. Мне пришивают палец. Оторвался.

4 года назад, сидя в кафе, обнаружил незнакомый кошелек. Заиграла благородность, и я пошел искать владельца. Представьте реакцию моего друга, который, выйдя из туалета, увидел, как я «возвращаю» его кошелек каждому встречному.

Стояла в магазине. Женщина впереди меня расплачивается, кладет тысячу. Продавец, явно уставшая, говорит с раздражением, что сдачи нет. Та уперлась, мол, вы обязаны. Я, беспокойная душа, говорю: «Давайте разменяю». Кладу 2 свои пятисотки, а тысячу отдаю ей. Никто мне ничего не сказал, только недавно дошло, что я сделала.

Подруга поделилась, что во время прогулок с детьми во дворе иногда разговаривает с соседками. И одна ее спрашивает: «Представляешь, у нас в паркинге рядом стоит старый Nissan. Что за нищеброды ставят такую машину?» Подруга отвечает: «Это мы». Соседка пытается реабилитироваться: «Да нет, там старый Nissan Maxima, зеленый, даже со ржавчиной». Подруга: «Все еще мы». @kybo3

«Я решила использовать автозагар и выбрала оттенок „темнее темного“, но результат превзошел все мои ожидания: кожа получилась слишком темной с каким-то зеленым отливом. Я попыталась смыть загар, тогда кожа стала вовсе зеленой. Теперь я Шрек».

Неспешно иду по улице, ем мармелад. Мимо проходящий парень нагло запускает руку в пакетик, хватает горсть и, зло усмехаясь, убегает вперед. Я жмотина еще та, едой делиться не люблю, а наглых не люблю вдвойне. Побежала за ним и пнула, а он возьми и упади на ровном месте, да так неудачно, что сломал руку. Нет, мы после этого не поженились. Этот воришка подает на меня в суд.

Сразу после института я мечтала попасть на аттестованную должность, но комиссию провалила с треском: недовес, 48 кг на рост 172 см. Сказали приходить через месяц. Я ела булки с маслом, пила пиво со сметаной, но из зеркала на меня по-прежнему смотрела гладильная доска. И тогда я решила действовать всерьез: купила бюстгальтер на пару размеров больше, собрала всю мелочь в доме, распихала по носкам и пришила к чашечкам. День Х. Я гордо несу свою «новую грудь», еле удерживая спину ровно и стараясь не греметь при ходьбе. Встаю на весы: 50,5 кг. Врач говорит: «Маловато, ну ладно, направим вас к гастроэнтерологу. Раздевайтесь по пояс». Радостная, попросилась в туалет, а он за соседней дверью. Бегу туда, расстегиваю бюстгальтер, и вся моя конструкция с грохотом летит вниз. Прячу в сумку, плетусь назад. Взгляд врача бесценен. Посмеялись, но на должность не взяли. @alenasmola

Бонус: Гарольд, как мы тебя понимаем