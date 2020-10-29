20 пронизанных сарказмом твитов от тех, кто побывал в отношениях и сделал соответствующие выводы

Уберечь свое сердце от печали после того, как отношения закончились, вряд ли возможно. Но некоторые люди способны не только превратить свои переживания в жизненный опыт, но и пошутить о них. В каждом из этих твитов можно найти то, что вы испытали сами, и наконец посмеяться над тем, что еще недавно вызывало грусть.