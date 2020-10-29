20 пронизанных сарказмом твитов от тех, кто побывал в отношениях и сделал соответствующие выводы
Уберечь свое сердце от печали после того, как отношения закончились, вряд ли возможно. Но некоторые люди способны не только превратить свои переживания в жизненный опыт, но и пошутить о них. В каждом из этих твитов можно найти то, что вы испытали сами, и наконец посмеяться над тем, что еще недавно вызывало грусть.
Мы в AdMe.ru желаем всем бабочек в животе и отличного настроения от прочтения нашей новой статьи. А в конце есть бонус для смелых девушек: секретная фраза, которая заставит любого мужчину присмотреться к вам повнимательнее.
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Бонус: подкат, женская версия
А какие чувства у вас вызывают ваши бывшие?
Фото на превью edithpifpaf / Twitter