20+ фотосравнений, которые нагляднее тысячи слов

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Наш мозг — настоящая машина для сравнения. Только сопоставив увиденное однажды с другим предметом или ситуацией, мы можем адекватно оценить полученную информацию. Героям нашей статьи не пришлось ничего вспоминать, они воочию убедились в том, что все постигается в сравнении. Кто-то обнаружил забавную разницу в привычках, когда собирался на отдых, кому-то пришлось заглянуть в карман, посмотреть под ноги или даже на собственные руки.

Мы в AdMe.ru изумились подмеченным различиям, которые убедят и вас в том, что наблюдательность таит в себе немало занимательных открытий.

1. «Что беру с собой на отдых я, а что — мой муж»

2. «Набор из отеля с крошечной зубной пастой. Положил рядом беруши для масштаба»

3. «Справа — безымянный палец, которым я играю на гитаре 15 лет. Столько же времени я грыз ногти на руке слева»

4. «Такой бутафорский доллар используют в кино для съемок, и я случайно нашел его в бумажнике. Ниже — настоящий доллар»

5. Разница между новым ботинком и таким же, который носили каждый день в течение года

6. «Слева — нормальная рука, справа — та, что я сломал 6 лет назад»

7. Размер подгузника для младенцев, рожденных раньше срока

8. Разница между ношеными и новыми конверсами

9. «Лапки моего пса до и после стрижки»

10. Купюры в прошлом были гораздо крупнее нынешних

11. «Записная книжка, которую я вел в прошлом году, в сравнении с новой»

12. Крошечная раковина в сравнении с рукой

Кто-то установил раковину в стиле плевательницы в кабинете дантиста. © UOThief / Reddit

13. «Разница в износе моих тапок. Я правша»

14. «Моя остановка зимой и летом в одно и то же время»

15. Фигурка Lego 2000 года по сравнению с современной

16. «Я насыпал так кофейные зерна, чтобы показать, как они отличаются по степени прожарки: от зеленых снизу до сильно прожаренных сверху»

17. 20 австралийских монет номиналом $ 2 разных выпусков

18. «Мои смарт-часы и бабулины часики»

19. Размер смесителя по сравнению с раковиной, на которую его планировали установить

«Когда заказал вещь в интернете и не посмотрел размеры».

20. Новый полиуретановый чехол и тот, что носили 4 года

21. Котенок в апреле 2021 года и спустя 9 месяцев

22. «Оба яйца снесли фермерские куры, как заявлено на упаковке. Купил в магазине»

23. «Ночная бабочка и рука моего папы для сравнения»