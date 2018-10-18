20+ доказательств того, что время бежит неумолимо быстро

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Время течет размеренно и незаметно, и часто в обычной жизни мы его движение практически не ощущаем. Ведь даже несмотря на то, что количество свечек на торте увеличивается год от года, в душе мы остаемся прежними. Да и старение окружающих нас людей и вещей происходит настолько медленно, что привыкнувший к ним глаз редко замечает разницу. Однако бывает и так, что прожитые месяцы и годы вдруг являют себя со всей очевидностью.

AdMe.ru подсмотрел в архивах и семейных альбомах фотографии, на которых незримо присутствует еще один персонаж — неумолимое и непобедимое Время, и предлагает вам также понаблюдать за его иногда радостным, а иногда тревожным бегом.

1. Четыре поколения. Слева направо: 20 лет, 48 лет, 85 лет и 103 года

2. «Я посадил это дерево 23 года назад, на той же неделе родилась моя дочь. На этой неделе она окончила университет со степенью магистра. Они оба выросли красивыми и сильными»

3. 30-летние сапоги моего отца рядом с моей новой парой

4. Разница в возрасте — 101 год и 5 поколений

5. «Играя с собаками на заднем дворе, я наткнулся на какой-то предмет, торчащий из земли. Это была капсула времени, которую я сделал еще ребенком, 25 лет назад. Внутри был этот парень. Добро пожаловать в 2018-й, дружище!»

6. Когда все-таки влез в одежду из своих юных лет

7. Все поколения Nintendo на одном фото

8. Этот пилот узнал в старом вертолете тот самый, в котором побывал еще мальчишкой. Именно тогда он решил стать армейским летчиком

9. 300-летняя живая изгородь

10. «Год назад у моей собаки родились щенки. В эти выходные некоторые из них вернулись к нам домой отпраздновать свой первый день рождения»

11. Пришло время для второго поколения любимой игрушки

12. «Пару лет назад я сделал своей девушке предложение, подвесив кольцо щенку на ошейник. На втором фото — наша годовщина»

13. Этот калькулятор настолько старый, что цифры на его экране совсем не похожи на те, к которым мы привыкли сегодня. И да, эта закорючка в конце — «экспериментальный» ноль

14. Для большинства людей возможность увидеть своего праправнука — фантазия на тему путешествий во времени. Только не в этой семье

15. Как будто из разных эпох

16. Это дерево бонсай было посажено в 1625 году, пережило бомбардировку Хиросимы и растет по сей день

17. «У нас с отцом появилась возможность повторить путешествие, которое мы совершили c ним 15 лет назад, и я решил воссоздать фотографию из тех дней»

18. «Копаясь у себя во дворе, я нашел капсулу времени, оставленную каким-то ребенком»

19. Этот дорожный знак стал практически белым от старости

20. Со временем это дерево стало само поддерживать балкон, за опору которого оно прежде цеплялось

21. Когда разница в 5 лет имеет большое значение

А как вам кажется, на какой фотографии неумолимость времени ощутима больше всего?