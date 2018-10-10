20+ фотографий, которые пробудят в вас женскую солидарность
Вы тоже ходите кругами по магазинам, ничего не покупая, но наслаждаясь процессом? Интуитивно избегаете тональных средств в стеклянной таре? Тогда вы поймете героинь нашей подборки, каждый день решающих множество задач, незнакомых и чуждых мужчинам.
AdMe.ru нашел 24 ситуации, в которых каждая девушка побывала хотя бы раз в жизни.
Для косметики работают особые законы притяжения
Найти правильную форму, полноту и размер — бесценно
Мировая проблема — «нечего надеть»
Вас тоже раздражают такие моменты?
День на каблуках — тема для отдельного разговора
Помада, которая выдержит все испытания, — сокровище, берите две
«Так выглядят мои джинсы утром и в конце дня»
Если дома есть питомцы, лучше ничего не оставлять на видном месте
Онлайн-покупки порой полны разочарования
Действительно важное напоминание
«Не пиши ему».
Селфи, когда никто не мешает vs. Когда кто-то неожиданно зашел в комнату
Когда хотела кольцо с бриллиантом, но парень решил подарить с морковкой
Чтобы снять стресс, вещь необязательно покупать
Трудности длинных ногтей
Когда попросила парня красиво тебя сфотографировать
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Слишком бледный, слишком темный, слишком красный — и так полчаса
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Если у вас есть парень, дайте ему щипцы для ресниц и спросите, что бы он с ними делал
Скорее всего, это еще и самый дешевый кусок мыла
«Хотел сделать милое фото дочки с малышом на руках. Настоящей жемчужиной стало лицо моей жены»
У вас тоже есть подруга, которая помнит промахи вашего мужчины лучше, чем вы?
Когда не уверена, радоваться потере веса или грустить
«Брат решил сделать это прекрасное фото, где я на 2-м месяце беременности плачу и ем»
А в какой из этих ситуаций вы узнали себя?
Фото на превью cracktestdummy / reddit