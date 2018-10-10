20+ фотографий, которые пробудят в вас женскую солидарность

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Вы тоже ходите кругами по магазинам, ничего не покупая, но наслаждаясь процессом? Интуитивно избегаете тональных средств в стеклянной таре? Тогда вы поймете героинь нашей подборки, каждый день решающих множество задач, незнакомых и чуждых мужчинам.

AdMe.ru нашел 24 ситуации, в которых каждая девушка побывала хотя бы раз в жизни.

Для косметики работают особые законы притяжения

Найти правильную форму, полноту и размер — бесценно

Мировая проблема — «нечего надеть»

Вас тоже раздражают такие моменты?

День на каблуках — тема для отдельного разговора

Помада, которая выдержит все испытания, — сокровище, берите две

«Так выглядят мои джинсы утром и в конце дня»

Если дома есть питомцы, лучше ничего не оставлять на видном месте

Онлайн-покупки порой полны разочарования

Действительно важное напоминание

«Не пиши ему».

Селфи, когда никто не мешает vs. Когда кто-то неожиданно зашел в комнату

Когда хотела кольцо с бриллиантом, но парень решил подарить с морковкой

Чтобы снять стресс, вещь необязательно покупать

Трудности длинных ногтей

Когда попросила парня красиво тебя сфотографировать

«У моей жены новая подставка для кофе»

Слишком бледный, слишком темный, слишком красный — и так полчаса

То чувство, когда наконец добилась идеальной чистоты

Если у вас есть парень, дайте ему щипцы для ресниц и спросите, что бы он с ними делал

Скорее всего, это еще и самый дешевый кусок мыла

«Хотел сделать милое фото дочки с малышом на руках. Настоящей жемчужиной стало лицо моей жены»

У вас тоже есть подруга, которая помнит промахи вашего мужчины лучше, чем вы?

Когда не уверена, радоваться потере веса или грустить

«Брат решил сделать это прекрасное фото, где я на 2-м месяце беременности плачу и ем»

А в какой из этих ситуаций вы узнали себя?