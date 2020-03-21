20+ фото, приводящих в экстаз даже тех, кто не считает себя перфекционистом

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Наш мир прекрасен, и в нем совершенно точно есть место гармонии. Природа влюблена в симметрию, но часто идеальные вещи создаем мы сами, причем в совершенно различных масштабах. И не так важно, идет речь о пироге или геометрической застройке целого города, главное — уметь видеть красоту вокруг.

Когда кажется, что хаоса в жизни стало слишком много, AdMe.ru рекомендует просматривать умиротворяющие фотоподборки. И сегодня мы как раз подготовили такую. А в конце вас ждет бонус.

«Балкон наших соседей и их фикус по имени Бен идеально сочетаются с горизонтом»

Похоже, на работу в немецкую полицию берут только перфекционистов

«Этот цветок из сада моей мамы»

Небо, поле и придорожная травка, разделенные забором

«Я идеально ровно нарезала свое брауни»

«Сегодня утром мама разбудила меня, чтобы показать это круглое яйцо, которое она нашла»

Безупречная симметрия

Лучший цветовой градиент из тех, что вам доводилось видеть

«Заметки моего сына в тетради по биологии — мечта перфекциониста»

Ледяной круг, который возник благодаря вихревому вращению воды в реке

Так выглядит панцирь техасской бриллиантовой черепахи. Природа знает толк в симметрии

Меню кафе в столице Бутана

«В моей ванной 4 лампы, и когда дверь чуть-чуть приоткрыта, получается такой обалденный рисунок»

За ночь мороз украсил металлическую решетку по своему вкусу

«Так моя подруга расставила свои DVD-диски с фильмами Диснея»

Добавьте мне в кофе немного симметрии, пожалуйста

Если рай для перфекционистов существует, то выглядит он примерно так

Идеальная бомбочка для ванны найдена

Высохшее растение начертило на песке аккуратный круг

Рябь от спущенного на воду корабля

«Ключи создали идеальную симметрию, когда моя жена вставила их в зажигание»

Этот лист как будто раскрасили, сначала ровно разделив на две половинки

Вот что получается, когда перфекционист решает испечь пирог

Работа горничной отеля. Ни одной складочки

Симметрия этого района города просто безупречна

Еще одно доказательство того, что у каждого котика большое сердечко

Бонус: когда ты перфекционист до мозга костей и художник отличный

А вы относитесь к категории людей, которые везде ищут симметрию, или вас бесит, когда плиточки на полу не совпадают по шву?