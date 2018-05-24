20+ фото, после просмотра которых у вас появится пара вопросов к современной моде

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Мир моды удивителен и непредсказуем одновременно. Но иногда современные тренды настолько выбиваются из нашего восприятия «нормальных вещей», что вообще непонятно, как можно в реальном мире носить вещи, которые продают за сотни долларов.

AdMe.ru подобрал для вас 20+ примеров «высокой» современной моды, от которой на глазах выступают слезы смеха.

Может, производители косметики для бровей просто решили, что им нужно больше прибыли?

Обычная «авоська» с ведром стала трендом на Неделе моды в Нью-Йорке. А еще она стоит $ 375

Свадебные «кроксы» со стразами Сваровски

Штаны, к которым не нужно подбирать обувь

— Где ты нашел такой огромный биндер? — Это моя сумка вообще-то!

Многоликая мода

Шлепанцы с этикеткой от минеральной воды за $ 580

«Голодные» носки

Слишком современное кимоно

Кроссовки и носки: 2 в 1

Мода модой, а ноги — в тепле

Теперь обувь со «стоптанной пяткой» — это тренд, а не удобная фишка для дачи

А можно ли назвать это джинсами вообще?

Коса до пояса...

Джинсы-невидимки: они вроде как есть, а вроде и нет

«Конечно же, всегда покупаю купальники не для плавания, почему бы и этот не прикупить?»

«Чтобы вещь долго прослужила, рекомендуем в ней не плавать».

Почему бы не носить украшения прямо на ногтях?

Когда вешать на стену стало уже не модно, можно немного сменить тренды

Мо(д)жно даже не распаковывать

Рубашка, к спинке которой пришита... еще одна полноразмерная рубашка!

Весенняя коллекция — 2018: оставлять следы теперь можно не только на снегу

Нашумевшие «кроксы» теперь на платформе (и за $ 850)

А какие шокирующие модные тренды вам встречались в последнее время?