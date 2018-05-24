20+ фото, после просмотра которых у вас появится пара вопросов к современной моде
Мир моды удивителен и непредсказуем одновременно. Но иногда современные тренды настолько выбиваются из нашего восприятия «нормальных вещей», что вообще непонятно, как можно в реальном мире носить вещи, которые продают за сотни долларов.
AdMe.ru подобрал для вас 20+ примеров «высокой» современной моды, от которой на глазах выступают слезы смеха.
Может, производители косметики для бровей просто решили, что им нужно больше прибыли?
Обычная «авоська» с ведром стала трендом на Неделе моды в Нью-Йорке. А еще она стоит $ 375
Свадебные «кроксы» со стразами Сваровски
Штаны, к которым не нужно подбирать обувь
— Где ты нашел такой огромный биндер?
— Это моя сумка вообще-то!
Многоликая мода
Шлепанцы с этикеткой от минеральной воды за $ 580
«Голодные» носки
Слишком современное кимоно
Кроссовки и носки: 2 в 1
Мода модой, а ноги — в тепле
Теперь обувь со «стоптанной пяткой» — это тренд, а не удобная фишка для дачи
А можно ли назвать это джинсами вообще?
Коса до пояса...
Джинсы-невидимки: они вроде как есть, а вроде и нет
«Конечно же, всегда покупаю купальники не для плавания, почему бы и этот не прикупить?»
«Чтобы вещь долго прослужила, рекомендуем в ней не плавать».
Почему бы не носить украшения прямо на ногтях?
Когда вешать на стену стало уже не модно, можно немного сменить тренды
Мо(д)жно даже не распаковывать
Рубашка, к спинке которой пришита... еще одна полноразмерная рубашка!
Весенняя коллекция — 2018: оставлять следы теперь можно не только на снегу
Нашумевшие «кроксы» теперь на платформе (и за $ 850)
А какие шокирующие модные тренды вам встречались в последнее время?
Фото на превью fashionnova.com