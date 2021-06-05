20 фото наших мам и бабушек, которые иллюстрируют, как огненно хороши были женщины того времени
С годами стандарты красоты и привлекательности довольно сильно меняются. Но тем не менее мы раз за разом с теплотой в сердце рассматриваем семейный альбом и понимаем — люди прошлых поколений были полны какого-то особенного, неповторимого очарования. Согласитесь, фото наших мам, бабушек и даже прабабушек в молодости — отдельный вид искусства.
Сегодня мы в AdMe.ru получили тонну эстетического удовольствия, разглядывая в сети ретроснимки, которыми поделились пользователи.
«Моя бабушка в день своей свадьбы, 1971 год»
«Мая мама прямо перед тем, как стала первой женщиной — офицером полиции в нашем городе, 1982 год»
«Мама в 1980 году»
«Моя бабуля Лоис делала лучшие молочные коктейли на завтрак!»
«Мамуля на своей первой работе. Вылитая Пэрис Хилтон!»
«Моя прекрасная бабушка Лола, 1954 год»
«Мама приблизительно в 1961 году. Она была потрясающей женщиной»
«Моя бабушка в семидесятых. Фотограф смог запечатлеть то, как она словно бы освещала все вокруг, когда заходила в комнату»
«Мама, примерно 1970 год. Первая женщина в нашей семье, которая получила степень магистра»
«Фото моей бабушки, 1940-е годы. Именно этот снимок дедушка хранил в своем бумажнике»
«Когда-то в 80-х мама играла на гитаре моего отца»
«Моя бабушка выглядит поистине величественно. Иран, 1936 год»
«Моя очаровательная мама, примерно 1967-й год. Мы с папой не перестаем твердить ей, что она становится все краше с возрастом»
«Моя бабушка в свадебном платье. Ее образ определенно получился вне времени, актуален на десятилетия вперед»
«Моя мама в 1978 году. Она работала на полную катушку и смогла купить эту машину за $ 500 у знакомой старушки»
«Бабушка в 1960-е. Кажется, ее глаза говорят даже слишком много»
«Мамин портрет выпускницы старшей школы, 1968. Ох уж эти эксперименты с ресницами!»
«Здесь маме 20 лет. Южная Корея, 1990»
«Бабуля в 19 лет. Совсем недавно помолвлена»
«Бабушка в 1958 году. В тот же год у нее родилась моя мама»
А в ваших семейных альбомах сохранились такие фото? Будем очень рады взглянуть на них.
Фото на превью itsmelissaaa / Reddit
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