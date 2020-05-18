20+ фото, на которых запечатлено противостояние «Техника vs. Люди»

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Прогресс не стоит на месте. Мы глазом не успели моргнуть, как оказались в окружении всевозможной техники, начиная со смартфонов и заканчивая бытовыми приборами. Конечно же, не всегда наше взаимодействие проходит гладко, и порой оно приводит к неожиданным результатам, ведь еще достаточно людей, которым нелегко успеть за прогрессом. В итоге мы получаем компьютеры с горой пыли внутри или закрученные в смартфон шурупы.

AdMe.ru предлагает расслабиться и посмотреть, что бывает, когда техника бессильна против человеческого фактора. Ну, а бонус покажет вам, что и мир животных тоже не отстает.

Вот что бывает, когда вы ремонтируете принтер самостоятельно

«Мой брат оставил свой телефон на крыше маминой машины. На следующий день он нашел его на автостраде»

«Мой первый урок в качестве учителя вот-вот начнется, а все записи на ноутбуке»

«Обновление системы».

«Термостат почти не работал всю зиму, друг предложил мне открыть его и поискать выключатель»

«Удалить».

«Я сломал часть монитора, так как думал, что это защитная пленка»

Когда устанавливаешь защитный экран самостоятельно

«Когда это твой первый рабочий день и нужно установить 4 беспроводные колонки»

«Мне нужно где-нибудь поставить эту свечу... О, вот хорошее место!»

«Мой дедушка думал, что гнездо для наушников — это отверстие для шурупа»

«У этого iPhone просто треснуло стекло, но клиент решил снять его полностью, чтобы не видеть ненавистную трещину»

«Одна из моих коллег очень хотела побыстрее распаковать свою новую мышь»

Действительно, и чего это обогреватель перестал работать...

«Я просто обязан сказать им, что это не сенсорный экран»

«Мой комп внезапно выключился и больше не включается»

«Мой компьютер издавал слишком много шума!»

Идея для богатеньких

«Мой друг держал это в своей тумбочке. Это же очень опасно, не надо так!, не надо так!»

Чистка материнской платы выглядит немного иначе

Крышка для системного блока? Нет, не слышал

Когда воткнули зарядку в разъем Ethernet

«А вот так выглядит компьютер, который находится на производстве туалетной бумаги»

«Я не знаю, как это случилось»

Автоматический полив трансформатора — так себе идея

Иногда людям и птички «помогают»

«Я наконец-то понял, почему интернет работает с перебоями (да-да, у меня есть кролик)»

А вы тот человек, который в курсе всех технических новинок? Или предпочитаете довольствоваться малым?