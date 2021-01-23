20+ фото, на которых разворачивается такая драма, что хоть попкорном запасайся

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Далеко не все моменты в жизни наполнены позитивом. Иногда происходят вещи, которые могут слегка омрачить настроение. То ноготок потеряется нежданно-негаданно, то поразят габариты торта на день рождения, то отборные овощи в заказанной еде вызовут недоумение. Но герои представленных фото нашли во всем этом только лишний повод позабавиться.

Самое главное — во всем видеть плюсы, уверены мы в AdMe.ru. С чем, собственно, полностью согласны авторы фото, которые предпочли не расстраиваться, какой бы драматичной ни была ситуация.

«Это бесплатный торт в ресторане, где чек составляет около $ 300»

«Я думала, что в драных джинсах буду выглядеть клево»

«Как все начиналось и как все закончилось»

«А вы едите свои пирожки с упаковкой или без?»

«Что ж, я думаю, она получила то, что хотела»

«Это фото рассказывает целую историю»

«Я был полностью во всеоружии, чтобы приготовить лазанью дома. Но только что осознал, что „полная“ коробка пасты пуста. Все магазины закрыты. Никакой лазаньи сегодня»

Камера, мотор! И...

Тот момент, когда осознаешь всю бренность бытия

«Хочу поблагодарить закусочную за лучшие кусочки помидоров специально для моего тако»

«Жена сфотографировала в лифте. Неудачный тык»

«Никакого тебе балкона»

«Пожалуй, сегодня не мой день»

«Купил „Твикс“, он застрял. Купил колу, чтобы протолкнуть его, — она ударила, но по касательной. Еще один „Твикс“ — результат на фото. Спас ситуацию „Тульский пряник“ с верхних рядов, который протолкнул все».

Не все подписки приносят радость

«Сегодня мне доставили самую маленькую в мире миску для смешивания краски»

«Вот столько закрытых фисташек мне попалось. Наверное, если куплю лотерейный билет, проиграю свою квартиру»

«Стикеры наследили на каждой моей тетрадке в этом семестре»

Ну утяжелитель же есть

«Оставила котиков одних. Видимо, чистоту они любят настолько, что решили прикрыть свой санузел. Моим пледом»

«В принципе, это не самое худшее из того, что можно было ожидать от двух котов, которые провели сутки одни. Что ж, хотя бы уж плед не притащили»

Такая разная семейная идиллия