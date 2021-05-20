20+ фото, которыми вы точно захотите поделиться с друзьями, приписав: «Смотри, что я нашел»

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Люди весьма любопытные создания: нам все время нужно что-то новенькое и впечатляющее, чтобы удовлетворить пытливый ум. Сбегающие деревья, инопланетные машины, расплавленные ручки — и это лишь малая часть нашей подборки.

Мы в AdMe.ru с удовольствием делимся с вами новой статьей, которую так хочется показать друзьям.

«Клетчатая лапа моей кошки»

Диванный гарнитур, изготовленный из красного кирпича

В часе езды от Сиэтла есть скейт-парк в форме сковороды с яичницей и беконом

«Офис моей девушки раньше был залом для боулинга»

Оранжево-белый сладкий картофель

На персиковом дереве распустились цветы трех разных оттенков

«У меня на балконе голубка снесла яйцо на блюдце»

В этом вагоне потолок выглядит как небо

«Эту скамейку я нашел в Великобритании»

Просто линия прилива. Черч-Бэй, Новая Зеландия

«Сегодня утром на пробежке увидел этот цветок»

Автомобиль AlienWare на стоянке в парке «Эмералд Бэй»

«У меня есть воздушный шар Batman Returns, который так до конца и не сдулся с тех пор, как был куплен в 1992 году»

Томатная радуга

Классический красный клетчатый узор скатерти в этом ресторане состоит из QR-кодов блюд из его меню

«Этот блестящий „травяной пирог“ образовался под моим триммером»

Световые точки, отраженные от жалюзи, похожи на фазы Луны

Пятно от кофе, напоминающее Землю

Эта карта Западной Австралии на 95 % состоит из океана

«Мой рододендрон выглядит так, будто пытается сбежать»

На срезе этого дерева оказался силуэт рыбы

Самая большая пицца, какую только можно заказать

«Мой коллега случайно расплавил ручку. Она по-прежнему пишет!»