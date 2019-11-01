20+ фото, которые раскроют детскую непосредственность со всех сторон

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В копилке каждого родителя есть целый список смешных и нелепых ситуаций, связанных с его детьми. Перлы и невероятные умозаключения, бесшабашные поступки, которые нам, взрослым, то и дело добавляют седых волос, открытость миру и неуемная тяга к приключениям. Все это является неотъемлемой частью жизни маленького человека, которая точно не даст родителям заскучать.

Именно за все вышеперечисленное мы в AdMe.ru и любим детей. И как здорово, когда мамы и папы не забывают фиксировать детские шалости и курьезы, доставляя всем нам море позитива.

«Сын поделился школьными записками. А девчонка-то непроста!»

Когда понял, что не все в этой жизни шоколад

Каждый поход с ребенком в гипермаркет — это вызов

«Ну что ж, необходимости откладывать на колледж нет»

Малышка заказала папе костюм подковообразного краба мечехвоста

Домашняя работа. На самом деле здесь должно быть слово «швея»

«Моя сестра разрисовала свой паспорт»

Шопинг — занятие утомительное

Малыш отказывается признавать, что это не яблоко, и продолжает героически есть лук

Причина, по которой брать ребенка на работу не лучшая идея

«Я не думаю, что это лейкопластырь»

«Сын настоял, чтобы с его бутербродов была срезана корочка, затем он начал есть их одна за другой, вот так»

В 1-м классе своя философия, которая немного разнится с народной мудростью

«„Вы не увидите меня, если я поставлю руку вот так“ — логика моего младшего брата»

А вы задумывались, почему васнецовской Аленушке грустно?

«Мой сын решил, что ему нужно спрятаться»

«Мой ребенок сломал свою гарнитуру. Утром я проснулся от результата его изобретательности»

«Мама — учитель. Прислала подборку перлов первоклашек на тему, как называются детеныши коровы»

Когда хочется казаться взрослее, на помощь приходит макияж

«Моя 4-летняя дочь не будет доедать свою клецку, потому что ее уже кто-то кусал. Она и есть тот, кто кусал»

В любой непонятной ситуации ложись спать

Когда пытаешься привить ребенку любовь к искусству

А что? Это ее вечеринка! Как хочет, так и отмечает

Безумие и отвага. Начало

«В школе задали прочесть „Сын полка“ и сделать отзыв. Возмущенный книгой сын выдал сей текст. Кажется, меня скоро вызовут в школу»

Мы уверены, что и вам есть чем дополнить эту подборку. Не стесняйтесь, делитесь с нами курьезами из жизни ваших детей и племянников.