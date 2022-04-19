20 фото, которые доказывают, что у австралийца что ни день, то приключение
Снимки из Австралии могут одновременно вызывать и дрожь в коленках, и непреодолимое любопытство. А живущие там люди в основном относятся ко всему с иронией, ведь без нее, например, не сделаешь фото огромного паука в своем чайнике. И только австралийцы могут, уехав на рыбалку, вместо ловли рыбы фотографировать крокодилов.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо снимков, при взгляде на которые не остается сомнений в том, что их авторы находятся в Австралии.
Вся Австралия в одном фото
«У меня на работе в мастерской прохлаждается опоссум»
Когда ты просто притворяешься кирпичиком в стене
«Этот малыш упал с дерева перед моей машиной. Я вернул его родителям»
«Встретил этого дружелюбного парня вчера вечером на пляже»
Вот такие знаки можно увидеть в Австралии
«Нашел этого парня застрявшим посреди дороги и отнес в безопасное место»
«Просто охотник, который выполз из моего чайника сегодня утром»
То, что не встретишь в других странах, — выращенный дома кенгуренок
«Мой завтрак на балконе и 2 местных завсегдатая»
В Австралии люди используют в качестве почтовых ящиков вот такое
В метро Сиднея раздают в честь праздников вот такие конфетки
«Спасибо, что пользуетесь метро Сиднея».
Вывеска центра, предоставляющего животных-помощников
В Австралии, на родине автора книг о Мэри Поппинс — Памелы Трэверс, есть светофоры с изображением Мэри Поппинс
Тусовка дельфинов на пляже сегодня утром
В некоторых трамваях Австралии есть место для доски для серфинга
Какой вид!
В последнее время в Австралии немного жарковато
«Был на рыбалке, но в основном занимался фотографированием крокодилов»
На пекущем австралийском солнце необходимо носить вот такие головные уборы
А какой из этих кадров взбудоражил вас больше других?
Фото на превью hiles_adam / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 фото, которые доказывают, что у австралийца что ни день, то приключение
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