20 фото, которые доказывают, что у австралийца что ни день, то приключение

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Снимки из Австралии могут одновременно вызывать и дрожь в коленках, и непреодолимое любопытство. А живущие там люди в основном относятся ко всему с иронией, ведь без нее, например, не сделаешь фото огромного паука в своем чайнике. И только австралийцы могут, уехав на рыбалку, вместо ловли рыбы фотографировать крокодилов.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо снимков, при взгляде на которые не остается сомнений в том, что их авторы находятся в Австралии.

Вся Австралия в одном фото

«У меня на работе в мастерской прохлаждается опоссум»

Когда ты просто притворяешься кирпичиком в стене

«Этот малыш упал с дерева перед моей машиной. Я вернул его родителям»

«Встретил этого дружелюбного парня вчера вечером на пляже»

Вот такие знаки можно увидеть в Австралии

«Нашел этого парня застрявшим посреди дороги и отнес в безопасное место»

«Просто охотник, который выполз из моего чайника сегодня утром»

То, что не встретишь в других странах, — выращенный дома кенгуренок

«Мой завтрак на балконе и 2 местных завсегдатая»

В Австралии люди используют в качестве почтовых ящиков вот такое

В метро Сиднея раздают в честь праздников вот такие конфетки

«Спасибо, что пользуетесь метро Сиднея».

Вывеска центра, предоставляющего животных-помощников

В Австралии, на родине автора книг о Мэри Поппинс — Памелы Трэверс, есть светофоры с изображением Мэри Поппинс

Тусовка дельфинов на пляже сегодня утром

В некоторых трамваях Австралии есть место для доски для серфинга

Какой вид!

В последнее время в Австралии немного жарковато

«Был на рыбалке, но в основном занимался фотографированием крокодилов»

На пекущем австралийском солнце необходимо носить вот такие головные уборы