AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ фото, которые бы появились в инстаграме Времени, если бы оно завело аккаунт

19351
992

Вы когда-нибудь хотели увидеть или пощупать время? Буквально это сделать вряд ли получится, но ощутить его силу и неотвратимость можно очень явственно. Порой оно так меняет вещи, что становится даже чуточку не по себе.

Мы в AdMe.ru решили понаблюдать за бегом времени, и вот 20+ вещей, над которыми оно знатно поработало.

1. «Старый колодец в Албании. Ему так много лет, что появились бороздки от веревки»

© oliveman62 / reddit

2. «Стул от старости покрылся лишайником, будто мой приятель Дэйви Джонс одолжил мне его»

© 10paiak / reddit

3. «Пол в моем барбершопе»

© stormyciv / reddit

4. «В 40-х годах мой дед сделал фото баньяна на Мауи. Спустя много лет я сфотографировал то же самое дерево»

© imthrooowing / reddit

5. «Моей татуировке 22 года. Я очень люблю ее, так что решила обновить»

© juleslovessummer / reddit

6. «Фрисби моих собак. До сих пор любят ее больше остальных»

© TheHammeredTroll / reddit

7. Люди верят, что прикосновение к правой груди и руке статуи Джульетты принесет им любовь

© Depositphotos

8. «Дедушка срезал обручальное кольцо после того, как 55 лет не мог его снять»

© unknowm author / reddit

9. «Догадайтесь, в каком шкафу лежат вкусняшки»

© madacin / reddit

10. «Проехал более 200 тыс. км и наконец решил поменять салонный фильтр»

© wanderer6029 / reddit

11. «Купила парню новые кроссовки вместо тех, которые он носил на работу полтора года»

© fairy-mariposa / reddit

12. «Так выглядит клавиатура на заводе по производству краски»

© rexxar-tc / reddit

13. «Новая футболка и старая, которую я носил 3 года»

© Aeromotor / reddit

14. Кто-то оставил кроссовки в лесу, теперь они — часть этого леса

© YohanPalich / Pikabu

15. «Вот как износился браслет за 16 лет»

© TheZenScientist / reddit

16. «Этим мишкам 26 лет. С одним я постоянно играл, а со вторым — совсем мало»

© unknown author / Imgur

17. «Сделала тату всего 7 месяцев назад. А она уже изменилась сильнее, чем я ожидала»

© 420gucciqueen / reddit

18. «Зубная щетка моего малыша, которой он пользовался всего несколько недель. И такая же новая»

© chipscheeseandbeans / reddit

19. «Мой дед носил серебряный доллар в кармане 41 год, начиная с 1945 года. Я продолжаю его традицию больше 20 лет, и монета стала совсем гладкой. А вторую моя бабушка носила в кошельке тоже с 1945 года»

© bdwatson1965 / reddit

20. «Более 300 лет люди ставили ноги на эти кирпичи. В итоге они почти наполовину стерлись, а раствор между ними остался целым»

© silversheik2 / reddit

21. «Пес, которому все дают пять»

© jeffe3000 / reddit

22. «Пришел клиент и сказал, что его телефон не распознает сим-карту, хотя она внутри. Я все понял, когда достал симку из телефона. Новая карта — для сравнения»

© La_Al-97 / reddit

23. «16 лет за этим крыльцом никто не следил. А теперь мы отмыли его»

© Sour_krautt / reddit

А какие предметы, тронутые временем, доводилось видеть вам? Расскажите о самых впечатляющих случаях.

Фото на превью bdwatson1965 / reddit
19351
992