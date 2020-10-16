20+ фото, которые бы появились в инстаграме Времени, если бы оно завело аккаунт

Вы когда-нибудь хотели увидеть или пощупать время? Буквально это сделать вряд ли получится, но ощутить его силу и неотвратимость можно очень явственно. Порой оно так меняет вещи, что становится даже чуточку не по себе.

Мы в AdMe.ru решили понаблюдать за бегом времени, и вот 20+ вещей, над которыми оно знатно поработало.

1. «Старый колодец в Албании. Ему так много лет, что появились бороздки от веревки»

2. «Стул от старости покрылся лишайником, будто мой приятель Дэйви Джонс одолжил мне его»

3. «Пол в моем барбершопе»

4. «В 40-х годах мой дед сделал фото баньяна на Мауи. Спустя много лет я сфотографировал то же самое дерево»

5. «Моей татуировке 22 года. Я очень люблю ее, так что решила обновить»

6. «Фрисби моих собак. До сих пор любят ее больше остальных»

7. Люди верят, что прикосновение к правой груди и руке статуи Джульетты принесет им любовь

8. «Дедушка срезал обручальное кольцо после того, как 55 лет не мог его снять»

9. «Догадайтесь, в каком шкафу лежат вкусняшки»

10. «Проехал более 200 тыс. км и наконец решил поменять салонный фильтр»

11. «Купила парню новые кроссовки вместо тех, которые он носил на работу полтора года»

12. «Так выглядит клавиатура на заводе по производству краски»

13. «Новая футболка и старая, которую я носил 3 года»

14. Кто-то оставил кроссовки в лесу, теперь они — часть этого леса

15. «Вот как износился браслет за 16 лет»

16. «Этим мишкам 26 лет. С одним я постоянно играл, а со вторым — совсем мало»

17. «Сделала тату всего 7 месяцев назад. А она уже изменилась сильнее, чем я ожидала»

18. «Зубная щетка моего малыша, которой он пользовался всего несколько недель. И такая же новая»

19. «Мой дед носил серебряный доллар в кармане 41 год, начиная с 1945 года. Я продолжаю его традицию больше 20 лет, и монета стала совсем гладкой. А вторую моя бабушка носила в кошельке тоже с 1945 года»

20. «Более 300 лет люди ставили ноги на эти кирпичи. В итоге они почти наполовину стерлись, а раствор между ними остался целым»

21. «Пес, которому все дают пять»

22. «Пришел клиент и сказал, что его телефон не распознает сим-карту, хотя она внутри. Я все понял, когда достал симку из телефона. Новая карта — для сравнения»

23. «16 лет за этим крыльцом никто не следил. А теперь мы отмыли его»