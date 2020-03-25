20+ пушистых негодников, которые ради еды скоро и говорить начнут

35 3 23 9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Люди обожают вкусно поесть, но их любовь не идет ни в какое сравнение с настоящим культом еды у домашних животных. Питомцы настолько зациклены на постоянном потреблении вкусняшек, что готовы из кожи вон лезть, лишь бы получить даже маленький, но заветный кусочек «чего-нибудь».

Автор AdMe.ru одной рукой кормил своих вечно голодных зверушек, а другой находил для вас фотодоказательства того, что для этих сорванцов нет ничего важнее пищи.

Так вот как они становятся такими крепышами!

«Я никогда не смогу сам насладиться едой у себя дома»

Это очень высокий обеденный стол. А пес просто сидит

«Этот соседский кот просто зашел и начал уплетать корм моей кошки. Она почти не удивлена»

Кто-то обязательно должен был пробежать сломя голову по комнате за вкусняшкой

«Вот что получается, когда ты пытаешься забраться в контейнер с кормом, Норман!»

«Я только открыл сумку с едой»

«Мой чудесный щенок, когда видит, что кассир готовит ей угощение»

«Собака моего друга уснула, выпрашивая лакомства»

«Он разбудил меня в полночь, потому что съел весь свой ужин»

«Мой сфинкс протестует, потому что я не дал ему больше еды, хотя его миска полная»

Он потратил 10 минут на уничтожение пакета, чтобы в итоге понять, что там нет его вкусняшек

«Сиделка прислала мне фото. Обратите внимание на полный бак с кормом и на то, как кошка притворяется, что у нее его нет»

Он так сильно любит человеческую еду, что стал охотиться на хлопья

Его не кормили около часа, и он в отчаянии

«Джексон нашел место, где мы прячем его корм»

«Я просто буду спать прямо здесь, чтобы никто не украл мою еду»

«Тор думает, что если он будет сидеть как человек, то ему достанется наша пища»

«Этот малыш посещает нас каждые 2 дня, питается кормом кота, а затем засыпает в кошачьем домике»

«Почтим память Майлза. Я опоздал с его ужином на 3 минуты»

«Больно видеть, как он якобы игнорирует мою еду, бросая при этом на нее косые взгляды»

«Знакомьтесь, это Винсент. Дал ему сегодня кусочек арбуза. Думаю, я должен поделиться его реакцией»

«Как наш кот сидит на кровати, когда утром просит еды»

А на что способны ваши питомцы ради вкусняшек?