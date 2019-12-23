20+ домашних любимцев, которые уже ощутили всю атмосферу приближающегося Нового года

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Приближается самый масштабный и яркий праздник — Новый год. Надеемся, что вы тоже ждете его с нетерпением. И если для нас, людей, это повод накрыть стол, купить мандарины и выбрать подарки, то для наших четвероногих любимцев — лучшее время безнаказанно хулиганить.

Мы в AdMe.ru не можем налюбоваться, как искренне радуются питомцы появлению в квартирах елок и предпраздничной суете, поэтому делимся с вами порцией фото для создания новогоднего настроения.

«Кот моей подруги никогда раньше не видел елку»

Подготовка к Новому году идет полным ходом

«Мой кот в ожидании чуда»

Морда кота, который планирует уничтожить новогоднюю елку

Эта кошка освещена духом Рождества

А вы думали, только коты умеют на елочках прятаться?

«Двойная радость: наш кот любит праздники и коробки»

«Кажется, пока никого не было в комнате, наша киска возомнила себя елкой и самоукрасилась. Это что же надо было делать, чтобы так в гирлянде запутаться?»

«Милый Догго готовится к Рождеству»

Кот впервые видит праздничную елку

«Я надел на свою кошку праздничный свитер, и это вывело ее из строя»

Маленький меховой подарок для хладнокровного домашнего любимца

В этой шляпке черепаха стала похожа на Шерлока

«Я не уверен, получится ли сделать праздничное фото лучше этого»

«Отражение света гирлянды делает мою кошку похожей на терминатора»

«Моя жена делает рождественские чулки для каждого члена семьи. В этом году Мерфи присоединился к команде»

Когда глаза от счастья светятся ярче, чем гирлянды

«Чувствую, елка простоит недолго»

«Благодаря нашему псу дочь увидела пони на Рождество»

«Наша кошка — похититель Нового года»

К праздникам готов

Самый милый снеговик

«Собака моей сестры немного не в себе от всего этого праздничного шума»

Не все коту Масленица, иногда и Новый год

Эти праздники такие утомительные

Друзья, а как ваши домашние любимцы отмечают праздники? С удовольствием посмотрим на их фото в комментариях.