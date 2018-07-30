20+ доказательств того, что женское коварство не имеет границ

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Женщины — с виду хрупкие и нежные существа, но, пожалуй, внутри каждой из них скрывается такая мощь, что ни один мужчина и представить себе не сможет. Как иначе объяснить то, с какой легкостью порой девушки обводят парней вокруг пальца или же берут в свои хрупкие руки контроль над ситуацией. За секунду выбрать удачный ракурс на фото, заполучить лучшую невестку на свете, пока твой сын никак не может решиться на предложение, заставить родителей парня поверить, что это он спускает все деньги на покупки в интернете, — и это лишь малая часть примеров, которые мы предлагаем вам в этой фотоподборке.

AdMe.ru изучил и теперь готов представить 22 примера того, насколько коварными могут оказаться девушки.

«Мама моего парня сделала мне предложение стать ее невесткой»

«Дорогая Кэт, ты станешь моей невесткой? Это мое первое обручальное кольцо, и я хочу, чтобы оно было твоим по трем причинам:

1. Я верю, что вы с моим сыном созданы друг для друга.

2. Я хочу, чтобы мой сын взял в жены девушку моей мечты.

3. Потому что я тебя люблю.

С любовью, мама Рика».

«Я уже устал от этих женских штучек»

«Научила брата делать поддельную меня, когда убегаю развлечься»

Когда каждый раз ведешься на один и тот же трюк

Что бывает, когда девушка старается выглядеть естественно и чуть небрежно

Пожалуй, при желании эта девушка сможет захватить мир и никто даже не заметит, что мы все уже в ее власти

Тот момент, когда понимаешь, что такое настоящая хитрость

«Увидел девушку, которая перекрашивала свою машину в черный только что купленным баллончиком краски прямо на парковке Волмарта»

Когда у нее в запасе всегда находится сильный аргумент

Должна быть в девушке какая-то загадка, например, как она на самом деле выглядит

Когда сказала парню, что оставишь в его доме пару своих футболок, чтобы было в чем ходить по утрам

Тот момент, когда понимаешь, что лучше всего приглашать девушку на первое свидание в бассейн

Тот самый момент, когда 3 раза спросил, что она будет, но она все равно ест из твоей тарелки

Когда парень разрешил съесть любую часть пиццы, какую захочешь

Мир никогда не будет прежним

«Моя девушка пронумеровала все мои презервативы и сказала, что будет пересчитывать их каждую неделю»

Когда находишь идеальный способ подремать с утра лишний часок, чтобы никто тебя не отвлекал

«Моя девушка регулярно делает такие снимки, чтобы доказать, что я одеваюсь как старик...»

«Решила помыть волосы, и правда неожиданно открылась»

Когда, сам того не ожидая, навсегда угодил во френдзону

Пожалуй, любую девушку можно застать за этим

«Проблема селфи #101: найти подходящее освещение».

Девушка переоделась своей бабушкой, чтобы не доказывать продавцу в алкогольном магазине, что она уже давно совершеннолетняя

А вы сталкивались в жизни с коварством прекрасной и, пожалуй, чертовски хитрой половины человечества?