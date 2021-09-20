20+ доказательств того, что врачей и ветеринаров заботит не только здоровье, но и комфорт пациентов

Страх перед врачами развивается в нас с раннего детства. Даже во взрослом возрасте мысль о походе к доктору, будь то стоматолог или терапевт, зачастую вызывает у нас дрожь в коленках. Видимо, прекрасно это понимая, медперсонал стремится создать максимально уютную и расслабляющую атмосферу у себя в приемных и кабинетах. В ход при этом могут идти самые разные средства: необычный дизайн интерьера, ироничные плакаты и элементы декора, а иногда просто чувство юмора людей в белых халатах.

Мы в AdMe.ru убедились в том, что некоторых врачей и ветеринаров нужно носить на руках, ведь они успевают подумать еще и о комфорте и хорошем настроении посетителей. А бонус к статье даст понять, что и о растениях они не забывают.

1. Только взгляните, какие стулья в приемной этой ветеринарной клиники

2. «Врач после операции нарисовал это на моей повязке»

3. Врачи раскрасили аппарат МРТ в детской поликлинике, чтобы он выглядел как подводная лодка

4. Пациент в надежных и заботливых руках

5. «У моего доктора над креслом есть картинка с подсветкой, которая действует успокаивающе»

6. «Ветеринар дал мне контейнер, чтобы я собрал пробы для анализов моей кошки, а там вот такой шпатель — в виде кошачьей лапки»

7. В этой ветеринарной клинике 2 отдельных входа — для кошек и для собак

8. «Кот моего дантиста оказывает мне моральную поддержку»

9. «Сижу в приемной у врача и не могу отвести глаз от этой красоты»

10. «Отвезла свою собаку к ветеринару. Приезжаю забрать ее, а она в таком виде»

11. На двери в ветеринарной клинике есть окошко для животных, чтобы они могли выглянуть сквозь него наружу

12. В приемной этой больницы есть специальные стулья для людей с лишним весом

13. «В ветеринарной клинике напечатали фото моей собаки на этикетке с ее таблетками»

14. «Так выглядит потолок в кабинете нашего ветеринара»

15. Гинеколог подготовился к приходу осени

16. «В кабинете нашего ветеринара висит вот такая схема для проверки зрения у собак»

17. «В ветеринарной клинике, куда мы сегодня пришли, есть „кафе для кроликов“, где они могут полакомиться сеном»

18. Врач-педиатр обновил интерьер своего кабинета

19. «В приемной нашего ветеринара есть специальные столешницы, на которые можно поставить переноски с кошками, чтобы собаки не добрались до них»

20. «У Макса сегодня был банный день. Ветеринар прислал мне это фото»

21. «Ветеринар сушит мою мышь феном после УЗИ»

Бонус: «В приемной моего окулиста позаботились об очень целеустремленном кактусе»