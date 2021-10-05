20+ доказательств того, что семейная жизнь — это всегда сектор «Приз» на барабане

Пока одни из нас уверены, что жить бок о бок со своей второй половинкой — сплошное удовольствие, другие успели убедиться в том, что семья — это работа без зарплаты и выходных и на общественных началах. Часто даже в парах, где царит полнейшая идиллия, партнеры не дают друг другу расслабляться, напоминая, что совместный быт — непаханое поле для курьезов и оплошностей.

Мы в AdMe.ru уверены: если вторая половинка загоняет вас в тупик своей логикой, слишком буквально понимает ваши просьбы и не упускает возможности над вами подшутить, то это всегда лучше, чем беспросветная тоска в отношениях.

1. «Попросил жену налепить килограмм пельменей»

2. «У нас с девушкой разные представления о повседневном дресс-коде»

3. «Возвращаюсь домой и вижу, как мой муж „убирается“ на кухне. Собака была рада помочь»

4. «Моя жена ест это в качестве перекуса — сухое персиковое желе»

А в ее желудке после этого не образуется холодец? © trampus1 / Reddit

5. «Девушка попросила заточить ей помаду-карандаш. Уже в разгаре процесса я решил уточнить, нет ли для этого специальной точилки. Оказалось, что есть»

6. «Мой муж любит большие куски мыла, а маленькие, абсолютно нормальные, он даже убрать не удосуживается»

7. «Девушка приготовила пасту и позаботилась о том, чтобы мой ужин не остыл»

8. «Попросила сегодня мужа купить парочку болгарских перцев на салат. Помидор для сравнения. Спасибо, дорогой»

9. «Мой парень всегда оставляет свой стакан на самом краю стола, и неважно, пустой он или полный»

10. «У меня были свечи для торта на 39-летие жены, но не было нужных цифр»

11. «Муж пытается помогать по дому»

12. «Попросил жену купить маску Чаки, чтобы попугать детишек. Я даже злиться на нее за это не могу»

13. «Мой парень отключил удлинитель, чтобы включить зарядку своего телефона непосредственно в розетку»

14. «Жена спросила, какой оттенок подводки мне больше нравится»

15. «Так моя девушка разогревает лепешку»

16. «Муж считает забавным покупать нашей собаке лакомства, которые ей и в рот-то не влезают»

17. «Хотел приготовить к возвращению жены вкусный завтрак, но случайно включил в духовке режим гриля вместо обычного»

18. «Жена попросила принести ей подушку»

19. «Муж вызвался помочь с приготовлением ужина и пытался отварить картошку, но включил не ту конфорку»

20. «Жена долго просила велотренажер. Вчера я его купил и собрал, а сегодня прихожу домой и вижу это»

21. «Услышала, как муж заливается хохотом в соседнем ряду супермаркета. Подхожу и вижу такую картину»