20 доказательств того, что отношения держатся на юморе, а не на этой вашей романтике
Кто сказал, что романтика — главное в отношениях? Нагло врут! Мы считаем, что главное — это юмор и здоровая самоирония. Вот и герои нашей подборки с нами солидарны.
AdMe.ru собрал доказательства того, что лучший способ борьбы с этой вашей романтикой — юморок.
Котики они такие. Ранят прямо в сердце
Быть королевой непросто
Жена: «Как проходит твой день?» Я:
А на ком же жениться парням?
«Я сказала своему парню, что ему идет фиолетовый. Он идет в ванную, возвращается, и я вижу это...»
Порой крайне необходим такой знак
«Мой парень вот так портит каждое совместное фото»
Все мы немного Игорь Николаев
«Мой молодой человек сводил кота к грумеру»
«Жена хотела, чтобы я подарил ей на годовщину Apple Watch. С праздником, дорогая»
Любовь нечаянно нагрянет
Когда хотела остаться друзьями, но не получилось
Мужчины! Главное — не расслабляться
«Моя жена купила однослойную бумагу. Я живу с монстром»
Самый прекрасный период в жизни женщины
«Жена подумала, что купить оранжевую куртку для сына — отличная идея. Я так не считаю»
Когда ты мастер спорта по похудению
«Через неделю свадьба. Моя невеста попросила сделать серьезную фотосессию с друзьями»
А что вы знаете о любви?
Дети — это счастье, говорили они
А какое место занимает юмор в ваших отношениях? И важен ли он для вас?
Фото на превью GrantTanaka / twitter