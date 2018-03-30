20 доказательств того, что отношения держатся на юморе, а не на этой вашей романтике

Кто сказал, что романтика — главное в отношениях? Нагло врут! Мы считаем, что главное — это юмор и здоровая самоирония. Вот и герои нашей подборки с нами солидарны.

AdMe.ru собрал доказательства того, что лучший способ борьбы с этой вашей романтикой — юморок.

Котики они такие. Ранят прямо в сердце

Быть королевой непросто

Жена: «Как проходит твой день?» Я:

А на ком же жениться парням?

«Я сказала своему парню, что ему идет фиолетовый. Он идет в ванную, возвращается, и я вижу это...»

Порой крайне необходим такой знак

«Мой парень вот так портит каждое совместное фото»

Все мы немного Игорь Николаев

«Мой молодой человек сводил кота к грумеру»

«Жена хотела, чтобы я подарил ей на годовщину Apple Watch. С праздником, дорогая»

Любовь нечаянно нагрянет

Когда хотела остаться друзьями, но не получилось

Мужчины! Главное — не расслабляться

«Моя жена купила однослойную бумагу. Я живу с монстром»

Самый прекрасный период в жизни женщины

«Жена подумала, что купить оранжевую куртку для сына — отличная идея. Я так не считаю»

Когда ты мастер спорта по похудению

«Через неделю свадьба. Моя невеста попросила сделать серьезную фотосессию с друзьями»

А что вы знаете о любви?

Дети — это счастье, говорили они

А какое место занимает юмор в ваших отношениях? И важен ли он для вас?

Фото на превью GrantTanaka / twitter

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2 Комментарии
  • 30 марта 2018
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