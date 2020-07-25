20+ доказательств того, что ракурс и перспектива решают все
Превратить девушку в ребенка, кота — в гиганта, а лужу — в восхитительное озеро легко, если выбрать удачный ракурс. А неудачно выбранный угол может лишить заслуженного наказания преступника и свести на нет все удовольствие от встречи со знаменитостью.
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«На этом фото голова Банни выглядит такой крошечной, она совсем малютка. Теперь это ее лучший ракурс»
Вот что значит уметь разглядеть красоту
— Лепешка выглядит как собака.
— Похоже, это питабуль.
«Я мыла машину, и пена на лобовом стекле была похожа на сверкающий закат»
«Моя сгоревшая спичка выглядит как сценический микрофон»
Эта кошка забыла с утра надеть свою голову
«Моей девушке 21 год. Сегодня сфотографировал ее волосы. Может, мне только кажется, но под этим углом она выглядит как ребенок»
Под этим углом 3 светофора превращаются в один гигантский
«Сегодня утром во время отлива мне удалось запечатлеть уникальный вид этого известного моста»
Узрите новое чудо света: Колосс Котосский
Этого милого единорожка зовут Кози. Он может пускать радугу из головы
«Я сфотографировал моих родителей за дверью под прямым углом, и получилось, что папа разговаривает с другой версией самого себя. Хотя в розовом — мама»
«Фото моего племянника и меня»
Это не фотошоп, а просто облака низко повисли над городом
«Пытался сегодня сфотографировать вора, укравшего велосипед, но в итоге получил это»
«Мой приятель был очень рад встретить своего любимого скейтбордиста Тони Хоука. Один из людей согласился сфотографировать их вместе, и вот результат»
C нужного ракурса и медведь превратится в птичку
Если вы не можете объяснить детям, как вредно долго сидеть у компьютера, просто покажите им фото двуглавого кота
«Был очень взволнован, когда увидел олененка во время своего похода. Вот чем это оказалось при ближайшем рассмотрении»
— Свет, падающий из ванной, создает впечатление, что у моей кошки родилась великолепная идея.
— «Начищу-ка я до блеска свою пятую точку».
Бонус: «В течение июня я снимал небо за моим окном»
Есть ли в вашем архиве неудачные, но комичные фото? Будем рады, если вы поделитесь своими кадрами, сделанными с необычных ракурсов.
Фото на превью DiddyDiddledmeDong / Reddit