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20+ доказательств того, что ракурс и перспектива решают все

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Превратить девушку в ребенка, кота — в гиганта, а лужу — в восхитительное озеро легко, если выбрать удачный ракурс. А неудачно выбранный угол может лишить заслуженного наказания преступника и свести на нет все удовольствие от встречи со знаменитостью.

AdMe.ru пролистал немало интернет-страниц, чтобы найти подтверждение тому, что в умелых руках из ничего можно сделать шедевр, а в неловких из отличного вида получится сущее безобразие. А бонус убедит вас, что мир вокруг прекрасен, стоит лишь чаще выглядывать в окно.

«На этом фото голова Банни выглядит такой крошечной, она совсем малютка. Теперь это ее лучший ракурс»

© Jenna_Marbles / Twitter, © Jenna_Marbles / Twitter

Вот что значит уметь разглядеть красоту

© DobryiFei / Pikabu

— Лепешка выглядит как собака.

— Похоже, это питабуль.

© Zykium / Reddit, © milanista88 / Reddit

«Я мыла машину, и пена на лобовом стекле была похожа на сверкающий закат»

© Rosalie-Crutchley / Reddit

«Моя сгоревшая спичка выглядит как сценический микрофон»

© usernameconundrum / Reddit

Эта кошка забыла с утра надеть свою голову

© farWorse / Reddit

«Моей девушке 21 год. Сегодня сфотографировал ее волосы. Может, мне только кажется, но под этим углом она выглядит как ребенок»

© DiddyDiddledmeDong / Reddit

Под этим углом 3 светофора превращаются в один гигантский

© ophiocordyceptic / Reddit

«Сегодня утром во время отлива мне удалось запечатлеть уникальный вид этого известного моста»

© Unknown / Imgur

Узрите новое чудо света: Колосс Котосский

© thomasfuchs / Twitter

Этого милого единорожка зовут Кози. Он может пускать радугу из головы

© dog_rates / Twitter

«Я сфотографировал моих родителей за дверью под прямым углом, и получилось, что папа разговаривает с другой версией самого себя. Хотя в розовом — мама»

© lillybear94 / Reddit

«Фото моего племянника и меня»

© gar_el / Reddit

Это не фотошоп, а просто облака низко повисли над городом

© perunivan / Pikabu

«Пытался сегодня сфотографировать вора, укравшего велосипед, но в итоге получил это»

© EmpiricalMold / Reddit

«Мой приятель был очень рад встретить своего любимого скейтбордиста Тони Хоука. Один из людей согласился сфотографировать их вместе, и вот результат»

© Silverhold / Reddit

C нужного ракурса и медведь превратится в птичку

© arthik / Pikabu

Если вы не можете объяснить детям, как вредно долго сидеть у компьютера, просто покажите им фото двуглавого кота

© KyrieToTheNets / Reddit

«Был очень взволнован, когда увидел олененка во время своего похода. Вот чем это оказалось при ближайшем рассмотрении»

© sagee127 / Reddit

— Свет, падающий из ванной, создает впечатление, что у моей кошки родилась великолепная идея.

— «Начищу-ка я до блеска свою пятую точку».

© lucyvlt / Reddit, © NicolTais / Reddit

Бонус: «В течение июня я снимал небо за моим окном»

© BawSimona / Reddit

Есть ли в вашем архиве неудачные, но комичные фото? Будем рады, если вы поделитесь своими кадрами, сделанными с необычных ракурсов.

Фото на превью DiddyDiddledmeDong / Reddit
5741812
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