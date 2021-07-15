20+ доказательств того, что после 30 внутренний бунтарь отправляется на покой

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Все, кому еще нет 30, гордо носят звание молодежи: ходят с высоко поднятой головой и считают остальных глубокими стариками. Впрочем, их мнение резко меняется, стоит им самим разменять 4-й десяток: вчерашние «бабушки» вдруг становятся «девчонками», а «дедушки» — «зрелыми мужчинами».

Мы в AdMe.ru уверены, что человек может чувствовать себя молодым абсолютно в любом возрасте. А в бонусе докажем, что в определенный момент даже открывается второе дыхание.

«Отпраздновал на днях день рождения»

А в детстве мы думали, что на всю зарплату будем покупать мороженое

Торт на день рождения девушки

«О боже, ей 30!»

«Мне вот такой букет задарили. Заразы»

Когда отчество добавляет нежелательной солидности

В свои слегка за 30 собиралась закадрить коллегу на 3 года младше. Решила даже не начинать, когда поняла, что он ко мне обращается на «вы» и по имени-отчеству. © squirrel / AdMe

Когда ты разменял четвертый десяток, детей нет и ты закатываешь собаке вечеринку по случаю ее дня рождения

Расхотелось быть загадочной

Я заметила, что в молодости фраза «У меня такое-то хроническое заболевание» как бы прибавляет взрослости, загадочности и оригинальности. А после 30 уже стараешься этим не светить, потому что не хочется выглядеть старухой. © Дарья Собакина / AdMe

Позади 29 лет жизни. Вечеринка? Кто-нибудь?

«Подходящий манекен, когда тебе за 30 лет»

Девушки резко молодеют, когда ты разменял третий десяток

Слова моего 27-летнего сына: «Вроде совсем недавно считал 30-летних женщин тетеньками».

Я: «А сейчас?» Сын: «Девушками». © Алия Алиева / Facebook

«Когда тебе немного за 30»

Сомнительный тест на возраст

Понимаешь, что достиг среднего возраста, когда напитки на вечеринке разливаешь из банки воды с мятой

«Лучший подарок на 30+ лет»

Извините, а где брали? Мне в мои 41 уже на пять делений не хватает. © shznec / Pikabu

Казанова уже не тот

Мой знакомый заигрывал все время с молодой кассиршей. И как-то она ему сказала, что он одноклассник ее мамы. Он тогда чуть сквозь землю не провалился. Тогда понял, что он уже староват. © Света Воропаева / AdMe

А теперь, кажется, все понял

«Хобби, когда тебе за 20»

«Хобби через 10 лет: встать в 7 утра и поехать на общественном транспорте, чтобы найти, на кого бы поворчать».

«Теперь я знаю, как выглядит старость. До этого ты покупал готовые пельмени, а потом в какой-то момент начинаешь делать заготовки для голубцов, котлет, „ежиков“»

«На свидании, когда тебе за 30»

Чувствуешь, что молодость позади, когда тебе доставляет удовольствие готовка на чугунной сковородке

Бонус № 1: мужской маникюр, когда тебе немного за 30

Бонус № 2: когда наконец нашлось время на любимые игры