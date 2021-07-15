20+ доказательств того, что после 30 внутренний бунтарь отправляется на покой
Все, кому еще нет 30, гордо носят звание молодежи: ходят с высоко поднятой головой и считают остальных глубокими стариками. Впрочем, их мнение резко меняется, стоит им самим разменять 4-й десяток: вчерашние «бабушки» вдруг становятся «девчонками», а «дедушки» — «зрелыми мужчинами».
Мы в AdMe.ru уверены, что человек может чувствовать себя молодым абсолютно в любом возрасте. А в бонусе докажем, что в определенный момент даже открывается второе дыхание.
«Отпраздновал на днях день рождения»
А в детстве мы думали, что на всю зарплату будем покупать мороженое
Торт на день рождения девушки
«О боже, ей 30!»
«Мне вот такой букет задарили. Заразы»
Когда отчество добавляет нежелательной солидности
В свои слегка за 30 собиралась закадрить коллегу на 3 года младше. Решила даже не начинать, когда поняла, что он ко мне обращается на «вы» и по имени-отчеству. © squirrel / AdMe
Когда ты разменял четвертый десяток, детей нет и ты закатываешь собаке вечеринку по случаю ее дня рождения
Расхотелось быть загадочной
- Я заметила, что в молодости фраза «У меня такое-то хроническое заболевание» как бы прибавляет взрослости, загадочности и оригинальности. А после 30 уже стараешься этим не светить, потому что не хочется выглядеть старухой. © Дарья Собакина / AdMe
Позади 29 лет жизни. Вечеринка? Кто-нибудь?
«Подходящий манекен, когда тебе за 30 лет»
Девушки резко молодеют, когда ты разменял третий десяток
Слова моего 27-летнего сына: «Вроде совсем недавно считал 30-летних женщин тетеньками».
Я: «А сейчас?» Сын: «Девушками». © Алия Алиева / Facebook
«Когда тебе немного за 30»
Сомнительный тест на возраст
Понимаешь, что достиг среднего возраста, когда напитки на вечеринке разливаешь из банки воды с мятой
«Лучший подарок на 30+ лет»
- Извините, а где брали? Мне в мои 41 уже на пять делений не хватает. © shznec / Pikabu
Казанова уже не тот
Мой знакомый заигрывал все время с молодой кассиршей. И как-то она ему сказала, что он одноклассник ее мамы. Он тогда чуть сквозь землю не провалился. Тогда понял, что он уже староват. © Света Воропаева / AdMe
А теперь, кажется, все понял
«Хобби, когда тебе за 20»
«Хобби через 10 лет: встать в 7 утра и поехать на общественном транспорте, чтобы найти, на кого бы поворчать».
«Теперь я знаю, как выглядит старость. До этого ты покупал готовые пельмени, а потом в какой-то момент начинаешь делать заготовки для голубцов, котлет, „ежиков“»
«На свидании, когда тебе за 30»
Чувствуешь, что молодость позади, когда тебе доставляет удовольствие готовка на чугунной сковородке
Бонус № 1: мужской маникюр, когда тебе немного за 30
Бонус № 2: когда наконец нашлось время на любимые игры
А как вы считаете, средний возраст — это предвестник старости или, наоборот, новое начало?