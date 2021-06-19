20 человек, которые просто занимались своими делами и наткнулись на нечто незаурядное

Если специально не искать, то можно так никогда и не узнать, как выглядит рентгеновский снимок орла. Или что у скатов есть зубы, а некоторые антисептические средства для горла светятся под ультрафиолетом. Однако именно такие маленькие открытия позволяют взглянуть на привычные вещи по-новому и снова почувствовать себя любознательным ребенком.

Мы в AdMe.ru считаем, что познавать нечто новое каждый день полезно не только для ума, но и для души. Ведь так можно задавить в себе зачатки ворчуна, который «уже все видел и все знает». И герои нашей подборки тому наглядный пример.

Так вот как устроено кресло с подогревом!

«Сын оставил свои краски на солнце, и они превратились в шарики»

«В 2017 году лесной пожар пронесся по национальному парку „Уотертон-Лейкс“. В прошлом месяце я обнаружил этот рисунок ожога на дереве»

«Мои солнцезащитные очки без дужек похожи на насекомое»

Как выглядит отсканированный кот

А это зубы ската

«Моя невеста налила в стакан „Фанту“ и еще один газированный напиток, но они не смешались»

«У моего соседа есть старое кресло, которое полностью покрыто мхом»

«При разном освещении моя рубашка „окрашивается“ в разные цвета»

«Скан моих глаз: нормального и слепого»

«Я повесил на окно светонепроницаемые шторы, и теперь изображение припаркованных машин снаружи проецируется на мой потолок»

Внутри шланга для воды

Вот так выглядит наждачная бумага при очень большом увеличении

А вот так — павлин сзади, когда он распустил свой хвост

«На этом МРТ-снимке моего мозга видно отверстие, оставшееся после эндоскопической биопсии»

Вот как начинает расти орех

Так выглядит содержимое мяча для гольфа

Книга, изъеденная термитами

Так выглядит клинохвостый орел на рентгеновском снимке

«Мое антисептическое средство для горла светится под ультрафиолетом»