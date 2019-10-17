20+ доказательств того, что никто не застрахован от нелепых ситуаций на работе
Каждый человек проводит на работе в среднем 13 лет жизни. И порой среди рутины и повторяющихся действий случается что-то нестандартное. Клиенты вдруг требуют абсурдные услуги, коллеги удивляют умением решить проблему, специалисты из соседнего кабинета демонстрируют чудеса забывчивости.
AdMe.ru увлеченно изучил страницы пользователей Twitter и Pikabu, чтобы доказать, что абсолютно у каждой работы есть свои особенности.
- Есть у нас на работе суперспокойная коллега. Ее не раздражают ни глупые люди, ни дурацкие задания. Просто спокойно делает свою работу. Мы у нее спросили, в чем секрет. Ответ поразил всех: она вумбилдингом занимается. Все бесятся, матерятся, а она сидит тихонько и мышцы, простите, качает. Теперь мы на ее стол смотрим с благоговением, ведь под ним идет неустанная работа. А судя по тому, что в офисе стало в 2 раза тише и спокойнее, половина сотрудниц тоже мышцы таза укрепляют. © Rawen0 / pikabu
- Со слов коллеги. Заходит к ним сотрудник из другого кабинета поболтать. В это время где-то надрывно звонит телефон, минут 5 не унимаясь. Сотрудника это бесит, и он выдает: «Что там за придурок такой сидит и от стула оторваться не может, трубку поднять? Совсем обнаглели!» Потом, опомнившись: «Ой, это случайно не у меня в кабинете звонит?», и убегает. © Slavenski / pikabu
- Только что наблюдала, как наличие котика превратило человека, который орет: «Гена, черт тебя дери, я же еще вчера сказал тебе договориться с новым поставщиком!» в человека, который говорит: «Утютю, кто это тут у нас такой пушистенький? Кто тут такой хороший?» © HeIIoSidney96 / twitter
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Проектный институт, сотрудники жалуются на шум от кондиционера (внешний блок на улице), так как «невозможно работать», вибрацию пола и прочие адские условия труда. Приходим замерять шум и уровень вибрации. Лето, на улице + 25 °C, кондиционер пыхтит на +20 °C, окна настежь открыты.
Говорю, мол, закрывайте окна, вы охлаждаете улицу. Отвечают, что им не хватает воздуха. Закрываем окна — шума нет. Замеряйте, говорят, с открытыми окнами! Специалист отвечает, что так нельзя: источник внешний, надо закрывать. Измеряем вибрацию на столах — вибрации нет. Ушли. Проектировщики опять открыли окна и ругаются на условия труда. © phantom3000 / pikabu
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Сегодня на работе договариваемся о времени и месте встречи. В назначенный час происходит такой диалог:
— Не могу вас найти.
— Вышли в город со станции метро «Ленинский проспект»?
— Да.
— Второй выход?
— Да. Вижу улицу Новаторов.
— Да, странно.
— ...
— ...
— А вы в каком городе?
— В Москве.
— А я в Питере. © alIumette / twitter
- На работе грузчики прокладочный материал называют прокладками. Вы бы видели картину, когда этот материал заканчивается. Толпа мужиков в панике бегает и орет: «Где прокладки?! Нам срочно нужны прокладки!» © olya_dd / twitter
- Работаю в управляющей компании, разные бывают заявки от собственников. За утро есть лидирующая по неадекватности. Звонок:
— Здравствуйте, управляющая компания, я вас слушаю.
— Здравствуйте, мне нужна люлька!
— Извините?
— Я живу на 5-м этаже, он последний. В окне вижу макушку дерева, а на нем пожелтевшие листья. Мне не нравится этот вид из окна! Вызовите мастеров, чтобы они спилили эти листья.
— Спилили листья?
— Именно! Жду.
И положила трубку. © Manunya777 / pikabu
- Зашел я как-то в бухгалтерию нашего мощного предприятия. Послеобеденная обстановка, неспешный разговор между финансовым директором (мужчина), менеджером (мужчина) и бухгалтером (девушка по имени Жанна).
Я (мужчина) падаю в кресло и прикрываю глаза. Тут же хлопает дверь: входит клиент. Он смотрит на нас, мы на него. Ждем. Клиент окидывает присутствующих взглядом и спрашивает: «Кто из вас Жанна?»
Немая сцена. © expositor / pikabu
- Была свидетелем того, как охранник в супермаркете набросился на алкаша с криком: «А ну верни!» Тот все отрицал. Тогда не растерявшийся охранник расстегнул штаны подозреваемого и вытащил бутылку водки, будто кролика из шляпы. Для охраны Третьяковской галереи нужно нанимать дядю Петю из магазина. © M_o_z_z_i_ / twitter
- Знаете, что для меня самое напряжное в работе препода?
— Здрасьте.
— Здрасьте.
— Здрасьте.
— Здрасьте.
— Здрасьте.
— Здрасьте.
— Здрасьте.
— Здрасьте.
Из самых неожиданных мест в том числе. © sitovskaya / twitter
- Из рабочей переписки: «Еще раз обстоятельно пообщался с пользователем. Пришли к выводу, что функционал уже работает именно так, как нужно пользователю, просто он это не сразу понял. После нашей беседы пользователь считает имеющийся функционал удобным и полноценным. Задачу закрываю». Умение убеждать — 101 из 100. © Anadomiel / pikabu
- Работала в супермаркете кассиром. Снимаем выручку с кассы, недостача ₽ 900 с копейками. Пересчитываем несколько раз с администратором, все равно вылезают предательские ₽ 900. А у меня зарплата в то время была ₽ 4 000.
Администратор говорит, что пока вычитать не будут, может, в следующие пару дней вылезут эти деньги. Ушла я домой расстроенная. На следующий день звонит администратор и говорит:
— Тут твои ₽ 900 пришли!
— В смысле?
— Ты вчера покупательнице сдачу дала со ₽ 100 как с ₽ 1 000. Она и ушла обрадованная, ничего не сказав. А сегодня принесла деньги обратно. Говорит, всю ночь не спала, сама от себя такого не ожидала, но совесть замучила. Я ей от твоего имени коробку конфет презентовала. © val2590my / pikabu
- У нас на работе сломался стул, и для его починки вызвали... компьютерщика, потому что это компьютерное кресло и компьютерщик точно разберется, как же его починить.
© NkBasya / twitter
- Работаю в техотделе мелкого интернет-провайдера. Звонит начальница отдела продаж, говорит, мол, почините вентилятор в вытяжке у нас в офисе, девушки жалуются, что не работает. Приехал. Где, спрашиваю. Отвечают, что на кухне. Подхожу: вентилятор шумит, воздух задувает, все окей, в общем. Начальнице так и говорю. Она отправляет девушку, которая заметила поломку, посмотреть. Та подходит, смотрит и говорит:
— Так он же не работает.
— Как так?
— Ну не видно же, как крутится.
Выключаю вентилятор — он останавливается, лопасти становится видно. Включаю вновь — они исчезают. Больше ничего разъяснять не пришлось. © irgups13 / pikabu
- Была на приеме у гинеколога. В клинике, похоже, не в курсе, что отопительный сезон начался еще на прошлой неделе. Устроившись на кресле, говорю врачу: «Холодно у вас».
Врач: «Отопление не дали, я так мерзну тут, что руки холодные. Только от пациентов и греюсь». © MayaFake / pikabu
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Наверное, у многих были такие коллеги: мужики, которые пожизненно «стреляют» у других сигареты под предлогом, что сами бросают. Теперь к ним прибавились коллеги-дамы, которые постоянно решают худеть и поэтому говорят: «На работе чай с вкусняшками я больше не пью». Что они делают? Ну правильно, «стреляют» у других чайные пакетики и печенье. © Nepridoomala / pikabu
- Вышла сегодня на работу из отпуска. Потянулись сочувствующие и даже «соболезнующие». Ближе к обеду подходит одна из подчиненных, начальник коммерческого отдела.
Она: «Ты меня пару дней по утрам часов до 10 не теряй, задерживаться буду».
Я: «Не вопрос. Главное, не забыть».
Смеемся. Тут, думаю, дай уточню, может, что-то случилось.
Она: «Да нет, все окей. Я просто в отпуске». © LiMaOl / pikabu
- Работаю в кол-центре, консультирую относительно покупки недвижимости. Сегодня звонил мужчина. Сначала 10 минут рассказывал, что разводит собак. Потом спросил, можно ли арендовать жилье и жить там с собаками. Затем спросил, можно ли... оформить квартиру на собак. Работа отличная, на 10 из 10. © Wizard_Severus
Какой курьезный случай произошел у вас на работе?