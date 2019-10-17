20+ доказательств того, что никто не застрахован от нелепых ситуаций на работе

Проектный институт, сотрудники жалуются на шум от кондиционера (внешний блок на улице), так как «невозможно работать», вибрацию пола и прочие адские условия труда. Приходим замерять шум и уровень вибрации. Лето, на улице + 25 °C, кондиционер пыхтит на +20 °C, окна настежь открыты.

Говорю, мол, закрывайте окна, вы охлаждаете улицу. Отвечают, что им не хватает воздуха. Закрываем окна — шума нет. Замеряйте, говорят, с открытыми окнами! Специалист отвечает, что так нельзя: источник внешний, надо закрывать. Измеряем вибрацию на столах — вибрации нет. Ушли. Проектировщики опять открыли окна и ругаются на условия труда. © phantom3000 / pikabu