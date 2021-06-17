20+ непреклонных мужчин, чье кредо было «Я не любитель животных», а теперь — «А кто это у нас тут такой сладенький?»

При решении завести домашнего любимца бывают разногласия, особенно со стороны мужчин может быть бурное отрицание. Но пушистики знают, как растопить лед в сердце сурового человека, и бессовестно этим пользуются. А сами ревнители лозунга «никаких животных дома» сдаются под натиском мягких лапок. И делают вид, что все так и было, а они и раньше души не чаяли в своих питомцах.

Мы в AdMe.ru искренне рады за мужчин-ворчунов и пушистиков, у которых получилось покорить их сердца. Ведь любовь не знает преград, и герои нашей подборки тому доказательство.

«Папа: „Этот кот уже достал, только ест и орет“. Также папа...»

«Потребовались годы, чтобы убедить моего отца завести собаку. И вот он целует лапу моей собаки, после того как она поранила ее, гоняясь за кроликом»

«Папа не любил Мышонка. Мышонок не любил папу. Но что-то случилось, и теперь они неразлучны»

«Я не буду заботиться о собаке». Мой отец, который теперь круглосуточно проводит время с немецкой овчаркой Дейзи и балует ее"

2012 год: "Мы НЕ будем заводить еще одну кошку«. 2021-й: «Можно я воспользуюсь верстаком, Баки?»

«Мой папа и кот, которого он „не хотел“»

«Какой поворот сюжета! Папа: „Я точно не хочу собаку!“ 7 лет спустя они спят вместе»

«Убедила мужа разрешить мне завести котенка. Похоже, он ему нравится»

«Мой отец был непреклонен в решении, что кот будет жить в гараже. Сегодня первый день, как они пустили его в дом»

«Собачник, которому надоело, что мы заводим кошек, узнал, что наш котенок отлично помещается в его кармане»

«Он настаивал на том, что он „не любитель животных“, и считал, что я совершенно нелепо поступила, купив поводок для кошки. Теперь он выводит Беззубика на улицу в любое время, когда мы гуляем»

«Папа не хотел заводить собаку. А теперь они неразлучны, и это так мило»

«Папа: „Мы не заведем кошку, ни за что“. Также папа: „Он хочет, чтобы ему почесали голову!“»

«„Терпеть не могу это глупое животное“. Ну да, конечно»

«Мой парень считал, что брошенный котенок, которого я нашла, был отвратительным, и настаивал на том, чтобы я его не оставляла»

«Все сделанные мной фото папы похожи на это»

«Ей нельзя на кровать»

«„Не подпускай ко мне эту кошку“, „Я не люблю кошек!“ Хорошо, конечно, пап»

«Я не хочу большую собаку. Не люблю больших собак»

«„Дорогая, нам не нужен котенок. Не приноси этого кота с улицы в дом! Оставь его в покое!“ И вот...»

«Отец не хотел ни одного из них. Теперь вот так они проводят субботы после того, как вместе покосили траву»

«Он был против Фидео»

«Я попросила родителей присмотреть за Орешком несколько месяцев. Папа был не в восторге. Я собираюсь забрать собаку завтра, а папа не хочет ее отпускать»

«Мой папа и собака, которую он не хотел»

«Папа не хотел никаких животных в доме. А теперь посмотрите на него»

«Он не хотел ни одного из них»