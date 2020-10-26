20+ доказательств того, что коллекцию можно собрать буквально из чего угодно

Фраза «Пойдем ко мне, я покажу тебе свою коллекцию фантиков» из фильма «Ослепленный желаниями» стала культовой, потому что всех позабавила сама вероятность того, что можно собирать фантики, а тем более пытаться этим заинтриговать девушку. Мы и представить себе не могли, какие еще предметы людям придет в голову собирать.

Мы в AdMe.ru давно так не удивлялись: мало того, что надо обладать богатой фантазией, чтобы начать собирать некоторые вещи из этой подборки, так еще и многие коллекции получились очень даже ничего.

«Коллекция моей бабушки состоит из существ, которых она находит около бассейна»

«Моя на 100 % полная коллекция всех когда-либо созданных щитов Lego»

«Это часть небольшой коллекции процессоров, в которой я хочу собрать хотя бы по 1 представителю от каждого поколения»

C каждого года — по мандарину

«Бабушка подарила свою коллекцию шоколадных оберток 1950–1985 годов. Всего около 150 штук»

«Моя коллекция костяного фарфора из комиссионных магазинов»

«Моя коллекция кроссовок Nike»

«Моя растущая коллекция покемонов, которые я построил из Lego»

«Идеально круглые камни, которые я нашел на пляже. Бонус: „яичница“, „чипсинка“ и „долька мандарина“»

«Мой отец решил сделать пристройку к дому. Мы думали, что это будет комната для гостей, но нет. Он построил целый зал для своей коллекции поездов»

«Моя коллекция старой электроники, которую я не могу выбросить»

«Мой друг собрал коллекцию из более чем 100 копий „Шрека“ на VHS»

Коллекция заведующего подстанцией скорой помощи

«Собираю крошечные картины, нарисованные акрилом на копейках»

Коллекция резиновых уточек

«Отцовская коллекция предметов, которые он вытащил из спущенных шин за 30 с лишним лет работы автомехаником»

Все многообразие осени в собранном гербарии

Внезапная коллекция. В Массачусетсе есть поле, где кто-то, по-видимому, выбросил старую лошадку-качалку, и с годами их собиралось все больше и больше

«Моя девушка наводит порядок в своей коллекции игр „Монополия“»

«За 15 лет мой отец собрал 1 785 шаров для боулинга и построил из них гигантскую пирамиду»

«Половина моей коллекции шлемов из „Звездных войн“»

Когда обожаешь гоночные модельки

«Это часть коллекции шлемов и других головных уборов моего отца, собранной за последние 10–11 лет»

«Брат жены годами собирал наклейки с продуктов и скатывал их в шар. В итоге этот шар стал больше, чем фрукты, с которых наклейки и отрывали»

«Моя коллекция странных сумочек»

Коллекция шерстяных шапок. Уровень милоты зашкаливает