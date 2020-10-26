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20+ доказательств того, что коллекцию можно собрать буквально из чего угодно

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Фраза «Пойдем ко мне, я покажу тебе свою коллекцию фантиков» из фильма «Ослепленный желаниями» стала культовой, потому что всех позабавила сама вероятность того, что можно собирать фантики, а тем более пытаться этим заинтриговать девушку. Мы и представить себе не могли, какие еще предметы людям придет в голову собирать.

Мы в AdMe.ru давно так не удивлялись: мало того, что надо обладать богатой фантазией, чтобы начать собирать некоторые вещи из этой подборки, так еще и многие коллекции получились очень даже ничего.

«Коллекция моей бабушки состоит из существ, которых она находит около бассейна»

© youngpotato307 / reddit

«Моя на 100 % полная коллекция всех когда-либо созданных щитов Lego»

© Tusserte / reddit

«Это часть небольшой коллекции процессоров, в которой я хочу собрать хотя бы по 1 представителю от каждого поколения»

© BootSect / pikabu

C каждого года — по мандарину

© Demezido / pikabu

«Бабушка подарила свою коллекцию шоколадных оберток 1950–1985 годов. Всего около 150 штук»

© ILONMASK/ pikabu

«Моя коллекция костяного фарфора из комиссионных магазинов»

© freya22 / reddit

«Моя коллекция кроссовок Nike»

© tomsteroni / reddit

«Моя растущая коллекция покемонов, которые я построил из Lego»

© Ddave_ / reddit

«Идеально круглые камни, которые я нашел на пляже. Бонус: „яичница“, „чипсинка“ и „долька мандарина“»

© lbm216 / reddit

«Мой отец решил сделать пристройку к дому. Мы думали, что это будет комната для гостей, но нет. Он построил целый зал для своей коллекции поездов»

© tommyspall / reddit

«Моя коллекция старой электроники, которую я не могу выбросить»

© Hugz2 / reddit

«Мой друг собрал коллекцию из более чем 100 копий „Шрека“ на VHS»

© nesfor / reddit

Коллекция заведующего подстанцией скорой помощи

© stotri.ss / pikabu

«Собираю крошечные картины, нарисованные акрилом на копейках»

© crystxlizes / reddit

Коллекция резиновых уточек

© toast_but_cool / reddit

«Отцовская коллекция предметов, которые он вытащил из спущенных шин за 30 с лишним лет работы автомехаником»

© Lord_Blathoxi / reddit

Все многообразие осени в собранном гербарии

© Gnubsi90 / reddit

Внезапная коллекция. В Массачусетсе есть поле, где кто-то, по-видимому, выбросил старую лошадку-качалку, и с годами их собиралось все больше и больше

© RadioShea89 / reddit

«Моя девушка наводит порядок в своей коллекции игр „Монополия“»

© eoin27 / reddit

«За 15 лет мой отец собрал 1 785 шаров для боулинга и построил из них гигантскую пирамиду»

© Buildingsonfire / reddit

«Половина моей коллекции шлемов из „Звездных войн“»

© PhantomRegiment / reddit

Когда обожаешь гоночные модельки

© el_Arqui / reddit

«Это часть коллекции шлемов и других головных уборов моего отца, собранной за последние 10–11 лет»

© Bezponyatiya / pikabu

«Брат жены годами собирал наклейки с продуктов и скатывал их в шар. В итоге этот шар стал больше, чем фрукты, с которых наклейки и отрывали»

© middlegrey / reddit

«Моя коллекция странных сумочек»

© hostile_bean / twitter

Коллекция шерстяных шапок. Уровень милоты зашкаливает

© Ainfluencer / reddit

А вы что-нибудь коллекционируете?

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