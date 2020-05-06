20 доказательств того, что капелька терпения способствует созданию шедевра

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Вышивка — такой же ценный и признанный вид искусства, как живопись или архитектура. Полотна Алигьеро Боэтти, к примеру, продаются на аукционах за миллионы долларов. Особое значение для многих имеют наши собственные работы или труды близких — друзей, детей, родителей. Герои подборки опубликовали фото маленьких шедевров, которыми гордятся, восхищаются и просто счастливы иметь их у себя дома.

AdMe.ru восхищен людьми, которые умеют создавать волшебные вещи своими руками.

«Купила дешевенькую обувь и решила ее декорировать. Я абсолютно влюблена в результат»

«Я наконец закончила эту работу. Больше 100 часов ушло на нее»

«Маленькая лиса, решившая вздремнуть среди цветов»

«К папиному 60-летию я вышила его галстук. Такой вид открывается из наших окон»

«Я вышила балетки и надела их на свою свадьбу. В восторге от них!»

«Моя 5-летняя дочка сама придумала дизайн, подобрала цвета и сделала вышивку. Я только помогла ей с узлами и заправить нить в иглу»

«Впервые сделала вот такую многослойную вышивку»

Интерпретация картины Ван Гога «Пшеничное поле с кипарисом»

«Моя лучшая подруга недавно начала заниматься вышивкой и подарила мне эту красоту. Я счастлива!»

«Впервые вышиваю портрет котика, и это сложно. Но я так рада, что у меня получается!»

Ценители классики аниме от режиссера Хаяо Миядзаки, вероятно, узнают и оценят сюжет

«Очень горжусь, что смогла закончить эту работу. С нетерпением жду возможности похвастаться ею»

Лавандовое поле. По словам автора, это 3D-вышивка

«Сделала такую вещицу по фотографии моего свадебного букета. На все ушло больше 40 часов»

Лето в Киото, Япония

«Давненько купила на ярмарке ткань, но не знала, какое применение ей найти. Вышила такой подарок для мамы»

«На фото моя подруга в тот день, когда она навещала меня. Я вышила этот пейзаж ей в подарок»

«Пес моей соседки умер, прожив с ней 12 лет. Я сделала эту вышивку по мотивам их фотографии»

«Вышила сердечки на вороте своей старой футболки»

«Только что закончила эту вышивку к папиному дню рождения. На фото он мне что-то объясняет о жизни»