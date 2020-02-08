20+ доказательств того, что из всех врачей самое крутое чувство юмора у стоматологов
Стоматологи — самые нескучные врачи. Это доказывает уже то, что у них есть сразу 2 профессиональных праздника: 9 февраля и 6 марта. А еще в Cредние века они превращали удаление зубов в настоящее ярмарочное шоу для всех желающих.
Мы в AdMe.ru относимся к зубным врачам с большим уважением и некоторой опаской, при этом считаем, что их чувство юмора выше всяких похвал. И вот почему.
- Зашел в стоматологическую клинику, а там в одном из кабинетов слышны звуки ремонта. Ожидаю, когда вызовут. Заходит мама с мальчиком лет 10 и успокаивает его: «Не переживай, будет совсем не больно. Как комарик укусит». Мальчишка вроде подуспокоился, и надо же было в этот момент рабочим включить перфоратор... © Solo1986 / Pikabu
- Стоматолог рассказал. Один пациент постоянно опаздывал на прием. Вот он как-то звонит в очередной раз:
— Я немного не успеваю, опоздаю минут на 15. Ничего страшного?
— Да ничего, конечно. Просто обезболивающее колоть не будем — и тогда все успеем.
Пациент приехал на 3 минуты раньше. © Yuriy8 / Pikabu
- Работаю в стоматологии. Пациент заходит в кабинет хирурга, ложится на кресло, ему делают анестезию. Пациент, врач и ассистент стоматолога сидят в тишине и ждут, когда начнет действовать анестезия. Пациент закрыл глаза. И тут по кабинету летит муха. Врач шлепнул по мухе медкартой, и та умерла. Тишина. В это время пациент все еще лежит на кресле с закрытыми глазами. Ассистент, имея в виду муху, говорит: «Сдохла, что ли?» Пациент открывает полные страха глаза. © Holodnik1 / Pikabu
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Повели с женой дочку (7 лет) к стоматологу — удалять первый в ее жизни разболевшийся зуб. Боль, страх, слезы, мольбы о пощаде со стороны ребенка терзали душу, но НАДО. После проведения всех изуверских процедур дочка спрыгивает с кресла и ломится в дверь, приговаривая: «Валим! Валим отсюда, пока вам тоже что-нибудь не вырвали!» © ashatkin / Pikabu
- Работаю стоматологом. Был на приеме мальчик 8 лет в сопровождении бабушки. В процессе лечения, естественно, сидел с открытым ртом. Все манипуляции проводились под анестезией, были безболезненны, мальчик сидел спокойно. На этапе постановки пломбы вижу, что из глаз ручьем льются слезы.
Я: «Тебе больно?»
Мальчик отрицательно мотает головой.
Я: «А почему плачешь?»
Мальчик: «Бабушка говорила, что нельзя долго сидеть с открытым ртом, могут вселиться бесы». © Higgz / Pikabu
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— Здравствуйте, а вы даете обезболивающее?
— Конечно! Полная анестезия полости рта немецким средством — 800 рублей.
— Хм, а есть что-нибудь подешевле?
— Есть российский анестетик за 300.
— А еще дешевле?
— Хурма. © deadcoon / Pikabu
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Сегодня в стоматологии врач стучит поочередно по 3 соседним зубам и спрашивает:
— Есть разница?
— Конечно!
— Где больнее?
— А, нет, нигде не больно. Они по звуку отличаются. Я музыкант просто. © Yuriy8 / Pikabu
- Я стоматолог. Однажды на приеме ребенок лет 9, в то время когда его мать отлучилась по делам, достал из кармана 200 рублей и пачку «Орбита» и сказал: «У меня к тебе деловое предложение». © rusvod17 / Pikabu
- — На днях был у зубного, 2 часа там находился. И вот могу сказать, что обычное работающее радио очень помогло. Лежишь себе, слушаешь музыку, пытаешься разобрать ее на составляющие, а тебе там нерв удаляют.
— Мне так 10 лет назад стоматолог Трахтенберга включил, и я заржал в самый неподходящий момент. Впрочем, зуб спасти удалось. © AndrewVlz / Pikabu
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Ходил к стоматологу. Он осмотрел мой рот и сказал, что у меня все чистенько и душевненько... Душевненько у меня во рту. Понимаете? Можно посидеть там, поговорить, накатить по маленькой, попеть. Заходите, в общем... © xSanekk / Pikabu
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Еду сейчас удалять зуб мудрости. Стоматолог:
— Так, сейчас все разрежем, все удалим, красивые швы наложим. Если исход будет хорошим, придете завтра спасибо говорить.
— А если исход будет плохим?
— Ну мертвые не жалуются, что тоже хорошо. © .Винтерфелл. / Twitter
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Пришел к стоматологу. Женщина-врач ворковала очень заботливым голосом, как с ребенком:
— Садитесь в креслице, вот голову на подушечку, правильно, да, подбородочек наклоните... Процедурка у нас неприятная, но необходимая. Сейчас включим аппаратик, он будет жужжать, не бойтесь. Водичка изо рта будет по специальной трубочке уходить, но если захотите сплюнуть, вот слева плевашечка... Ну что, начинаем? Тогда я музычку поставлю, хорошо?
И включила «Раммштайн». © PivBear / Pikabu
Реклама в одной из стоматологических клиник.
- Однажды мы с моей мамой пошли к дантисту. И в комнате ожидания был еще один мужчина. По телеку начинался «Парк юрского периода», поэтому мы сели и ждали на протяжении всего фильма. Когда титры закончились, он встал и позвал мою мать по фамилии. Это и был ДАНТИСТ! © 4NSKI / Pikabu
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Стоматолог:
— Не боись, Серега, все бывает в первый раз!
Пациент:
— Я не Серега.
— Я знаю. Серега — я... © YaroslavLada123 / Pikabu
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Сегодня был у стоматолога в частной клинике. Внимательно изучив все, зубная фея вынесла вердикт: «Структура зубов хорошая — вы умрете со своими зубами». © ZvindeC / Pikabu
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Извини, 17-летний я, но деньги, которые мы с тобой планировали потратить на крутые татуировки, слишком хорошо подходят на услуги стоматолога. © Александров Егор Игоревич / Twitter
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— В Германии одно время страховка не оплачивала лечение зубов, только самое простое. И лечение было очень дорогое. В результате немцы просто все толпой ездили лечить зубы в Польшу, Чехию, Венгрию.
— У меня знакомые живут в Швейцарии. Зубы ездят лечить в Москву. Даже с учетом перелета туда-обратно семьи из 4 человек в Москве выходит дешевле. А из Москвы народ тоже ездит зубы лечить в провинцию.
— А нам, провинциалам, куда ездить?
— В Швейцарию. Нас просто меняют местами. Таков закон природы, зубоворот людей. © EHOT174RUS / Pikabu
Финальный вопрос: а какие казусы случались у вас в стоматологическом кабинете?
Фото на превью rusvod17 / Pikabu