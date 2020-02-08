20+ доказательств того, что из всех врачей самое крутое чувство юмора у стоматологов

Я стоматолог. Однажды на приеме ребенок лет 9, в то время когда его мать отлучилась по делам, достал из кармана 200 рублей и пачку «Орбита» и сказал: «У меня к тебе деловое предложение». © rusvod17 / Pikabu

— На днях был у зубного, 2 часа там находился. И вот могу сказать, что обычное работающее радио очень помогло. Лежишь себе, слушаешь музыку, пытаешься разобрать ее на составляющие, а тебе там нерв удаляют.

— Мне так 10 лет назад стоматолог Трахтенберга включил, и я заржал в самый неподходящий момент. Впрочем, зуб спасти удалось. © AndrewVlz / Pikabu

Ходил к стоматологу. Он осмотрел мой рот и сказал, что у меня все чистенько и душевненько... Душевненько у меня во рту. Понимаете? Можно посидеть там, поговорить, накатить по маленькой, попеть. Заходите, в общем... © xSanekk / Pikabu

Еду сейчас удалять зуб мудрости. Стоматолог:

— Так, сейчас все разрежем, все удалим, красивые швы наложим. Если исход будет хорошим, придете завтра спасибо говорить.

— А если исход будет плохим?

— Ну мертвые не жалуются, что тоже хорошо. © .Винтерфелл. / Twitter