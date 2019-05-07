20+ доказательств того, что дети знают о нашем мире чуточку больше, чем мы
Иногда детские реплики ставят в тупик нас, взрослых. Как же они додумались до такого? С какого ракурса они смотрят на вроде бы обыденную реальность (на наш взгляд)? Сайт «Говорят дети» просто кладезь мудрых и уникальных высказываний детей разных возрастов. Тут есть и смешное, и с хитринкой, и что-то заставляющее задуматься на весь день. В любом случае настроение поднимается надолго.
AdMe.ru подозревает, что и у вас могли накопиться примеры подобного остроумия. Делитесь с нами в комментариях, нам очень интересно!
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5-летний мальчик в поисках мамы забрел в женскую раздевалку. Женщины разной степени раздетости, увидев его, завизжали. Мальчик заткнул уши, сморщился и спросил:
— Вы что, никогда до этого не видели маленьких мальчиков? © Джокер
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Дочка друга спрашивает:
— А Гагарин полетел специально в День космонавтики или так получилось случайно? © mind2500
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Выхожу из кабинета, стоит мальчик лет 5:
— Я могу помочь, молодой человек?
— Благодарю вас, я жду папу.
— Чай, сок, вода?
— Воды, если можно.
Приношу — отпивает:
— Благодарю вас, леди, невероятно вкусная вода.
Тоже захотелось подождать его папу... © Annaira
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— И как на это отреагировала учительница?
— Ну как... Как сода на уксус. © Dm. Riabichenko
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На прогулке с дочкой из детского сада до дома спрашиваю:
— Доченька, кем ты будешь, когда вырастешь?
— Я буду воспитательницей в садике.
— А почему именно воспитательницей?
— Потому что воспитательницы едят суп с сухариками, а мы — нет! © De1Maza
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Сыну было 7 лет. Сидел такой задумчивый на лавочке на даче. Я спрашиваю:
— О чем задумался?
А он:
— О любви!
— И что, — говорю, — ты о ней думаешь?
— Мам, любовь нельзя держать в кармашке!
— А что же с ней делать?
— Ее надо дарить! — достал из кармана конфету и дал ее мне. © Ольга
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8 марта с утра гуляли с дочкой на детской площадке. Настроение хорошее, весной пахнет, к тому же Женский день, праздник. К одной из мам рядом с нами подходит молодой человек, дарит ей букет цветов, поздравляет. Моя дочка (4 года) смотрит на это все, слушает внимательно. Потом подходит ко мне, обнимает за ногу и с чувством так произносит:
— Эх, ты ж моя ягодка!
Потом разворачивается и уходит к краю площадки, бросив через плечо:
— Давай я тебе хоть палок насобираю... © More.Kelpi
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Тимоха (11 лет) вслух читает условие задачи:
— Хомяк составлял диаграмму...
Я хохочу. Тимка:
— Мама, посерьезнее. Если на ВПР (всероссийские проверочные работы) я буду так над каждой задачей смеяться, то мне решать будет некогда! © Светлана
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По мнению Тимохи (11 лет), девочки делятся на нормальных и тех, у кого «принцессность повышенная». © Светлана
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Вечер, укладываю ребенка спать. Дите просит:
— Расскажи сказку!
— Какую?
— А вчера какая была?
Я, пытаясь вспомнить:
— Э... Ну... «Колобок», кажется.
Ребенок, укладываясь поудобнее:
— Ну, значит, сегодня «Колобок-2»! © Влада
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Сейчас в магазине женщина показывает на меня и говорит своей маленькой дочери:
— Будешь капризничать — отдам тебя той тете.
Ее сын-подросток:
— А можно и меня той тете? © yourtheleastfav
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Решили померить с сыном (7 лет) осенние ботинки, которые носил весной. Спрашиваю:
— Как?
— Жмут немного.
— Где? Пальчики давит?
— Не-е, пальцы я вообще разогнуть не могу! © pn6
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Андрюша (2 года) показывает мне игрушку:
— Бабушка, смотри, какой у меня цыпленок.
— Как цыпленок говорит?
— Пи-пи-пи.
— А как его мама говорит?
— «Сынок, иди кушать». Все мамы так говорят. © Лариса
***
Каждое утро, провожая сына в школу, говорю:
— Учись хорошо и глупым домой не возвращайся.
Сегодня собираюсь на тренировку:
— Все, я пошла.
— Давай, мам, занимайся хорошо. И толстой домой не возвращайся! © бесячая бывшая
***
Девочка и мальчик лет 5 не поделили что-то в парке:
— Ну я же девочка!
Мальчик, вздохнув:
— А я нормальный! © notdiden
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— Сынок, ты мне ночью приснился!
Недоверчиво смотрит на меня и уверенно так:
— Нет, мама, меня там не было! Я спал и не ходил в твои сны. © claireSV
***
— Мама, а статую Свободы давно поставили?
— Да, давно.
— Еще до моего рождения?
— Да, и даже до моего.
Пауза.
— Это при динозаврах, что ли?! © Paganel72
***
Дочь была в школе. На уроке их просили нарисовать «безопасный путь домой». Дети рисовали дороги, со светофорами, пешеходными переходами. А моя дочь нарисовала себя в бронированной машине и кучу полицейских. Вот это действительно безопасный путь домой! © pn6
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Ребенок (3 года):
— Если коту поставить клизму, это будет катаклизма. © Юла
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— Как говорит собачка?
— Гав-гав.
— А коровка?
— Му-у!
— А комар?
Минутная пауза, потом страшным голосом:
— Ням-ням! © Melezh
А под каким детским изречением вы бы подписались сами?
Фото на превью Джокер / det.org.ru