20+ доказательств того, что дети знают о нашем мире чуточку больше, чем мы

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Иногда детские реплики ставят в тупик нас, взрослых. Как же они додумались до такого? С какого ракурса они смотрят на вроде бы обыденную реальность (на наш взгляд)? Сайт «Говорят дети» просто кладезь мудрых и уникальных высказываний детей разных возрастов. Тут есть и смешное, и с хитринкой, и что-то заставляющее задуматься на весь день. В любом случае настроение поднимается надолго.

AdMe.ru подозревает, что и у вас могли накопиться примеры подобного остроумия. Делитесь с нами в комментариях, нам очень интересно!

***

5-летний мальчик в поисках мамы забрел в женскую раздевалку. Женщины разной степени раздетости, увидев его, завизжали. Мальчик заткнул уши, сморщился и спросил:

— Вы что, никогда до этого не видели маленьких мальчиков? © Джокер

***

Дочка друга спрашивает:

— А Гагарин полетел специально в День космонавтики или так получилось случайно? © mind2500

***

Выхожу из кабинета, стоит мальчик лет 5:

— Я могу помочь, молодой человек?

— Благодарю вас, я жду папу.

— Чай, сок, вода?

— Воды, если можно.

Приношу — отпивает:

— Благодарю вас, леди, невероятно вкусная вода.

Тоже захотелось подождать его папу... © Annaira

***

— И как на это отреагировала учительница?

— Ну как... Как сода на уксус. © Dm. Riabichenko

***

На прогулке с дочкой из детского сада до дома спрашиваю:

— Доченька, кем ты будешь, когда вырастешь?

— Я буду воспитательницей в садике.

— А почему именно воспитательницей?

— Потому что воспитательницы едят суп с сухариками, а мы — нет! © De1Maza

***

Сыну было 7 лет. Сидел такой задумчивый на лавочке на даче. Я спрашиваю:

— О чем задумался?

А он:

— О любви!

— И что, — говорю, — ты о ней думаешь?

— Мам, любовь нельзя держать в кармашке!

— А что же с ней делать?

— Ее надо дарить! — достал из кармана конфету и дал ее мне. © Ольга

***

8 марта с утра гуляли с дочкой на детской площадке. Настроение хорошее, весной пахнет, к тому же Женский день, праздник. К одной из мам рядом с нами подходит молодой человек, дарит ей букет цветов, поздравляет. Моя дочка (4 года) смотрит на это все, слушает внимательно. Потом подходит ко мне, обнимает за ногу и с чувством так произносит:

— Эх, ты ж моя ягодка!

Потом разворачивается и уходит к краю площадки, бросив через плечо:

— Давай я тебе хоть палок насобираю... © More.Kelpi

***

Тимоха (11 лет) вслух читает условие задачи:

— Хомяк составлял диаграмму...

Я хохочу. Тимка:

— Мама, посерьезнее. Если на ВПР (всероссийские проверочные работы) я буду так над каждой задачей смеяться, то мне решать будет некогда! © Светлана

***

По мнению Тимохи (11 лет), девочки делятся на нормальных и тех, у кого «принцессность повышенная». © Светлана

***

Вечер, укладываю ребенка спать. Дите просит:

— Расскажи сказку!

— Какую?

— А вчера какая была?

Я, пытаясь вспомнить:

— Э... Ну... «Колобок», кажется.

Ребенок, укладываясь поудобнее:

— Ну, значит, сегодня «Колобок-2»! © Влада

***

Сейчас в магазине женщина показывает на меня и говорит своей маленькой дочери:

— Будешь капризничать — отдам тебя той тете.

Ее сын-подросток:

— А можно и меня той тете? © yourtheleastfav

***

Решили померить с сыном (7 лет) осенние ботинки, которые носил весной. Спрашиваю:

— Как?

— Жмут немного.

— Где? Пальчики давит?

— Не-е, пальцы я вообще разогнуть не могу! © pn6

***

Андрюша (2 года) показывает мне игрушку:

— Бабушка, смотри, какой у меня цыпленок.

— Как цыпленок говорит?

— Пи-пи-пи.

— А как его мама говорит?

— «Сынок, иди кушать». Все мамы так говорят. © Лариса

***

Каждое утро, провожая сына в школу, говорю:

— Учись хорошо и глупым домой не возвращайся.

Сегодня собираюсь на тренировку:

— Все, я пошла.

— Давай, мам, занимайся хорошо. И толстой домой не возвращайся! © бесячая бывшая

***

Девочка и мальчик лет 5 не поделили что-то в парке:

— Ну я же девочка!

Мальчик, вздохнув:

— А я нормальный! © notdiden

***

— Сынок, ты мне ночью приснился!

Недоверчиво смотрит на меня и уверенно так:

— Нет, мама, меня там не было! Я спал и не ходил в твои сны. © claireSV

***

— Мама, а статую Свободы давно поставили?

— Да, давно.

— Еще до моего рождения?

— Да, и даже до моего.

Пауза.

— Это при динозаврах, что ли?! © Paganel72

***

Дочь была в школе. На уроке их просили нарисовать «безопасный путь домой». Дети рисовали дороги, со светофорами, пешеходными переходами. А моя дочь нарисовала себя в бронированной машине и кучу полицейских. Вот это действительно безопасный путь домой! © pn6

***

Ребенок (3 года):

— Если коту поставить клизму, это будет катаклизма. © Юла

***

— Как говорит собачка?

— Гав-гав.

— А коровка?

— Му-у!

— А комар?

Минутная пауза, потом страшным голосом:

— Ням-ням! © Melezh

А под каким детским изречением вы бы подписались сами?