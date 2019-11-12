20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

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Жизнь женщины всегда подразумевает множество негласных правил и странных ситуаций, которые знакомы практически каждой. Героини этой статьи доказывают, что быть леди непросто, ведь приходится мириться со странными вкусовыми пристрастиями перед месячными, мытьем головы каждый день; бороться со стереотипами, таская мебель из IKEA и выслушивая похабные шуточки на работе.

Но мы в AdMe.ru уверены, что каждая героиня этой статьи смотрит на все эти ситуации с юмором, ведь в противном случае у них не получилось бы собрать столько лайков в интернете.

«Это парень, которого я встретила у Эйфелевой башни и попросила сфотографироваться в поцелуе, чтобы у других создалось впечатление, что я романтично провожу время»

© KristianaKuqi / Twitter  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

У каждого свои запросы

© AnastasiaFrost / Twitter  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

«Написал парень, который неделю назад чинил у нас дома санузел. Я удивилась, а затем поняла, что он меня не помнит, поэтому решила подыграть»

© lyalyafei / Pikabu  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

На работе не место стереотипам

© personjes / Twitter  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

«Мой брат уехал со своей девушкой на выходные и велел мне кормить его животных. А девушка оставила очаровательные инструкции»

© zhir_i_dobro / Twitter  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

Когда долго шифроваться просто не получается

© eskil69 / Pikabu  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

«Мама всегда была против собаки. Тоже моя мама»

© godinezbrianaa / Twitter  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

Как Росомаха без когтей

© Wizard_Severus / Twitter  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

«Я был так рад, что моя жена заинтересовалась видеоиграми, пока не увидел, как она держит джойстик»

© brittons0 / Reddit  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

Когда организм намекает лучше всяких приложений

© malyutab / Twitter  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

«Моя сестра поняла, что фотографироваться в зеленой кофточке не лучшая идея»

© kjdv22 / Reddit  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

Каждая, кто моет волосы раз в день, поймет

© Wizard_Severus / Twitter  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

«Мужики, кажется, я их понял»

© Sabay / Pikabu  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

Когда вырастаешь, приоритеты меняются

© oakenshit_ / Twitter  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

У каждой бывают такие дни, когда волосы ни в какую не хотят слушаться

© chandlarschmidt / Twitter  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

«Она выглядит высокой... пока не встанет рядом со мной»

© iamronniebanks / Twitter  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

И коня на скаку остановят...

© sh_fitzwalter / Twitter  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

«Если это не лучшее, что я делала, то что тогда? Здесь примерно 1 200 штук»

© mrssvsk / Twitter  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

Ожидания не всегда совпадают с реальностью

© Livotovas / Twitter  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

Закулисье идеальных фото

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

Эту инструкцию нужно распечатать и носить на каждое свидание

© Wizard_Severus / Twitter  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

Отпуск в инстаграме vs. Реальность

© Boojibs / Reddit  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

Главное — знать, чего хочешь от жизни

© YaroslavLada123 / Pikabu  

20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

А какие правила для леди вы считаете нелогичными в XXI веке? С какими сложностями сегодня приходится сталкиваться каждой женщине?

Фото на превью lyalyafei / Pikabu

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