20+ доказательств того, что быть леди в XXI веке — настоящее испытание

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Жизнь женщины всегда подразумевает множество негласных правил и странных ситуаций, которые знакомы практически каждой. Героини этой статьи доказывают, что быть леди непросто, ведь приходится мириться со странными вкусовыми пристрастиями перед месячными, мытьем головы каждый день; бороться со стереотипами, таская мебель из IKEA и выслушивая похабные шуточки на работе.

Но мы в AdMe.ru уверены, что каждая героиня этой статьи смотрит на все эти ситуации с юмором, ведь в противном случае у них не получилось бы собрать столько лайков в интернете.

«Это парень, которого я встретила у Эйфелевой башни и попросила сфотографироваться в поцелуе, чтобы у других создалось впечатление, что я романтично провожу время»

У каждого свои запросы

«Написал парень, который неделю назад чинил у нас дома санузел. Я удивилась, а затем поняла, что он меня не помнит, поэтому решила подыграть»

На работе не место стереотипам

«Мой брат уехал со своей девушкой на выходные и велел мне кормить его животных. А девушка оставила очаровательные инструкции»

Когда долго шифроваться просто не получается

«Мама всегда была против собаки. Тоже моя мама»

Как Росомаха без когтей

«Я был так рад, что моя жена заинтересовалась видеоиграми, пока не увидел, как она держит джойстик»

Когда организм намекает лучше всяких приложений

«Моя сестра поняла, что фотографироваться в зеленой кофточке не лучшая идея»

Каждая, кто моет волосы раз в день, поймет

«Мужики, кажется, я их понял»

Когда вырастаешь, приоритеты меняются

У каждой бывают такие дни, когда волосы ни в какую не хотят слушаться

«Она выглядит высокой... пока не встанет рядом со мной»

И коня на скаку остановят...

«Если это не лучшее, что я делала, то что тогда? Здесь примерно 1 200 штук»

Ожидания не всегда совпадают с реальностью

Закулисье идеальных фото

Эту инструкцию нужно распечатать и носить на каждое свидание

Отпуск в инстаграме vs. Реальность

Главное — знать, чего хочешь от жизни

А какие правила для леди вы считаете нелогичными в XXI веке? С какими сложностями сегодня приходится сталкиваться каждой женщине?