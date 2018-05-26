20+ доказательств того, что без юмора в этой жизни — никуда

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Жизнь порой выкидывает такие фокусы, что им позавидует любой комедийный фильм. К тому же у некоторых людей есть талант превращать самую заурядную жизненную ситуацию в смешную. Они знают, как с юмором вразумить непослушных детей, извиниться за вечные опоздания, приободрить попавшего в больницу брата и отучить себя тратить деньги на ерунду.

AdMe.ru предлагает вам ненадолго отвлечься и поднять себе настроение, наблюдая за героями нашей подборки.

«У меня лопнул аппендикс. А мои братья — самые настоящие засранцы!»

Студентка подарила торт учителю, на занятия которого она все время опаздывала

«Надпись на торте: „Извините, что я каждый день опаздывала на ваше занятие“».

«Чуть было не купил эту игру в местном магазине»

В магазине по какой-то причине у диска с игрой Dying Light («Угасающий свет») отсутствовала оригинальная обложка, поэтому находчивые сотрудники нарисовали свою, где доктор сообщает женщине о том, что ее муж не выкарабкается. Надо сказать, что это мало похоже на сюжет игры о зомби-апокалипсисе.

Дельный совет родителям

Как услышать и проигнорировать просьбу одновременно

«Не печатайте этикетки без необходимости». «Окей».

Актер Терри Крюс: «Я храню свое фото в бумажнике, чтобы видеть его, когда собираюсь потратить деньги на вещи, которые мне не нужны»

Некоторые девушки не заморачиваются вопросом о том, что надеть на первое свидание

Похоже, Моне Лизе надоело в Лувре и она вышла прогуляться

Плакат с покемоном в аудитории, где изучают математический анализ

«Вдруг появилась „дикая“ показательная функция!» «Вы использовали дифференцирование!» «Это не очень эффективно...»

Строительный кран раскрашен под жирафа

В какое интересное время мы живем: даже у моста есть собственный твиттер

Этот парень не ищет легких путей

Люди, бросайте курить! Если не ради себя, то хотя бы ради белочек

«Пожалуйста, не бросайте окурки в кусты. Белки выходят по ночам и курят их, а мы пытаемся их отучить. Спасибо, ресторан „У Пепе“».

«Мой телефон сломался: видите фиолетовую линию на экране? Но я его „починил“!»

Уилл Смит в Колумбии. Да, он определенно умеет развлекаться

А Киану Ривз умеет поднять настроение, оставаясь при этом абсолютно серьезным. На этой фотографии он позирует с банкой соуса в итальянском ресторане

Такие меры предосторожности нетрудно понять: роботы все больше похожи на человека, но вот права им пока не выдают

Самая лучшая реклама для этого велосипеда

«Мой босс и коллега поспорили, кто из них больше похудеет. Проигравший должен был переодеться в платье. Кстати, это его настоящие волосы»

Чувство юмора не чуждо и питомцам. Этот пес притворяется растением

А это пушистое чудо словно хочет сказать: «Забудь о нем, ведь у тебя есть я!»