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20+ дизайнеров, которые устали под всех подстраиваться и делают так, как душе угодно

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Когда дизайнерам постоянно указывают, что они должны делать, рано или поздно у них в душе поднимается внутренний протест, который выливается в обалденный и порой сумасшедший креатив. Чехол для телефона в виде обеда, стул — мечта костоправа, горшок для цветов с филлерами и многое другое. Да, некоторые идеи действительно криповые, но ведь что-то в этом есть.

Мы в AdMe.ru обожаем людей, которые мыслят нестандартно, даже если их немножко заносит. А когда вы в последний раз делали что-то нешаблонное?

Игрушки для очень жизнерадостных детей

Колонны не касаются земли

© JMollyBrown / reddit

Каменная река в квартире

© Dladd12 / reddit

Ступеньки, которые вы не видите

© Paarnahkrin / reddit

Эта машина на самом деле лодка?

© splurgeoverthem / reddit

«Это „невидимый“ дом в моем городе»

© millagin / reddit

Игральные кости из супа из брокколи и чеддера

© xemily77 / reddit

«Я не хочу пить шампунь»

© FaceTheDog / reddit

«Выпей это».

Доспехи в стиле фэнтезийных красавиц

© imp0st3rsyndr0m3 / reddit

Блокнот? Серьезно?

© dylanpidge / reddit

Высокие-высокие каблуки-каблуки

© R3N0LD_999 / reddit

Зеркальный лабиринт в туалете. Что может быть лучше...

© Deathbydragonfire / reddit

Приятного аппетита!

© lajosyext / reddit

Миски для кошек

© sosrukua / reddit

Такой манекен будет преследовать во сне

© LancasterWiddershins / reddit

Стул, напечатанный на 3D-принтере

© PhillyPhresh / reddit

«Нашел этого парня в своем учебнике»

© CarBoy0001 / reddit

«Горшок из моих кошмаров»

© international_cookie / reddit

«Я не думал, что эта картинка так смасштабируется»

© SymphonyForTheDevil / reddit

Это точно так задумано?

© picard47at / reddit

Почему бы и нет?

© AwesomeTeaPot / reddit

А вы купили бы что-нибудь из нашего списка? Автор статьи, например, не отказался бы от миски с кошачьей мордочкой.

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