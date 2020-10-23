20+ дизайнеров, которые устали под всех подстраиваться и делают так, как душе угодно

Когда дизайнерам постоянно указывают, что они должны делать, рано или поздно у них в душе поднимается внутренний протест, который выливается в обалденный и порой сумасшедший креатив. Чехол для телефона в виде обеда, стул — мечта костоправа, горшок для цветов с филлерами и многое другое. Да, некоторые идеи действительно криповые, но ведь что-то в этом есть.

Мы в AdMe.ru обожаем людей, которые мыслят нестандартно, даже если их немножко заносит. А когда вы в последний раз делали что-то нешаблонное?

Игрушки для очень жизнерадостных детей

Колонны не касаются земли

Каменная река в квартире

Ступеньки, которые вы не видите

Эта машина на самом деле лодка?

«Это „невидимый“ дом в моем городе»

Игральные кости из супа из брокколи и чеддера

«Я не хочу пить шампунь»

«Выпей это».

Доспехи в стиле фэнтезийных красавиц

Блокнот? Серьезно?

Высокие-высокие каблуки-каблуки

Зеркальный лабиринт в туалете. Что может быть лучше...

Приятного аппетита!

Миски для кошек

Такой манекен будет преследовать во сне

Стул, напечатанный на 3D-принтере

«Нашел этого парня в своем учебнике»

«Горшок из моих кошмаров»

«Я не думал, что эта картинка так смасштабируется»

Это точно так задумано?

Почему бы и нет?