20+ дизайнеров, которые устали под всех подстраиваться и делают так, как душе угодно
Когда дизайнерам постоянно указывают, что они должны делать, рано или поздно у них в душе поднимается внутренний протест, который выливается в обалденный и порой сумасшедший креатив. Чехол для телефона в виде обеда, стул — мечта костоправа, горшок для цветов с филлерами и многое другое. Да, некоторые идеи действительно криповые, но ведь что-то в этом есть.
Мы в AdMe.ru обожаем людей, которые мыслят нестандартно, даже если их немножко заносит. А когда вы в последний раз делали что-то нешаблонное?
Игрушки для очень жизнерадостных детей
Колонны не касаются земли
Каменная река в квартире
Ступеньки, которые вы не видите
Эта машина на самом деле лодка?
«Это „невидимый“ дом в моем городе»
Игральные кости из супа из брокколи и чеддера
«Я не хочу пить шампунь»
«Выпей это».
Доспехи в стиле фэнтезийных красавиц
Блокнот? Серьезно?
Высокие-высокие каблуки-каблуки
Зеркальный лабиринт в туалете. Что может быть лучше...
Приятного аппетита!
Миски для кошек
Такой манекен будет преследовать во сне
Стул, напечатанный на 3D-принтере
«Нашел этого парня в своем учебнике»
«Горшок из моих кошмаров»
«Я не думал, что эта картинка так смасштабируется»
Это точно так задумано?
Почему бы и нет?
А вы купили бы что-нибудь из нашего списка? Автор статьи, например, не отказался бы от миски с кошачьей мордочкой.