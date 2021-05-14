20 девушек решили сменить имидж и обратились не к стилистам, а к незнакомцам в интернете

Иногда человек и представить не может, что достаточно ему поменять одну деталь во внешности, и он преобразится, как Золушка на балу. К счастью, другим бывает виднее. Герои сегодняшней подборки решили спросить совета, как им лучше изменить прическу, а люди в интернете дали по-настоящему стоящие рекомендации.

Мы в AdMe.ru собрали фотографий людей, которые прислушались к чужому мнению и остались в плюсе.

1. «— Как избавиться от этих дикобразовых волос?

— Да просто купи касторовое масло!»

2. «— Какая прическа подойдет к моей форме лица?

— Челка однозначно будет тебе к лицу!»

3. «Насмотрелась смелых постов с преображениями и сделала дерзкую пикси»

4. «— Очень хочу каре, но так боюсь расставаться с длиной.

— С такими большущими глазами будет очень колоритно!»

5. «— Завтра иду к парикмахеру. Что делать с седыми волосами и этим птичьим домиком? Может, в блондинку? — Только не блонд! — Сделай лучше балаяж с красным цветом»

6. «— Сколько сантиметров убрать?

— Отстригай по плечи»

7. «— Снова в блонд?

— Будешь выглядеть обалденно!»

8. «— Хочу перемен. Мечтаю о пикси, только вот боюсь, что щеки будут выглядеть слишком пухлыми.

— Да ты рождена для этой прически!»

9. «Мне посоветовали чикнуть волосы до плеч, и я послушалась. Как же мне понравилось!»

10. «— Хочу короткую стрижку.

— Хоть у тебя и не модельные скулы, но выглядишь ты очень органично, и прическа тебе точно пойдет!»

11. «Мне посоветовали отрезать боб, и я обожаю свою новую прическу»

12. «— У меня платиновый блонд уже 4 месяца, и я не уверена, что он мне идет.

— Сначала я подумала, что это фото Агилеры. Держу пари, что русый цвет тебе пойдет»

13. «Очень хотелось что-то сделать с волосами. Спасибо за совет покраситься в огненно-рыжий. Я в восторге!»

14. «— Я в тупике: стоит ли мне отрезать челку? — Ты словно из мультика Pixar! — А с челкой будешь еще милее»

15. «— Я слишком коротко откромсала свою челку. Чувствую себя не в своей тарелке.

— Очень мило! Никогда бы не подумал, что такая длина получилась случайно»

16. «Благодаря советам решилась на удлиненное каре. В восторге от результата»

17. «Не знала, отрезать ли челку, но после того как все единодушно говорили „Да“, я все же решилась»

18. «Теперь я с челкой и новым окрашиванием»

19. «Спасибо всем, кто посоветовал мне это. Я чувствовала себя так неуверенно с этими космами, а теперь без ума от своих волос»