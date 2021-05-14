20 девушек решили сменить имидж и обратились не к стилистам, а к незнакомцам в интернете
Иногда человек и представить не может, что достаточно ему поменять одну деталь во внешности, и он преобразится, как Золушка на балу. К счастью, другим бывает виднее. Герои сегодняшней подборки решили спросить совета, как им лучше изменить прическу, а люди в интернете дали по-настоящему стоящие рекомендации.
Мы в AdMe.ru собрали фотографий людей, которые прислушались к чужому мнению и остались в плюсе.
1. «— Как избавиться от этих дикобразовых волос?
— Да просто купи касторовое масло!»
3. «Насмотрелась смелых постов с преображениями и сделала дерзкую пикси»
4. «— Очень хочу каре, но так боюсь расставаться с длиной.
— С такими большущими глазами будет очень колоритно!»
5. «— Завтра иду к парикмахеру. Что делать с седыми волосами и этим птичьим домиком? Может, в блондинку?
— Только не блонд!
— Сделай лучше балаяж с красным цветом»
6. «— Сколько сантиметров убрать?
— Отстригай по плечи»
8. «— Хочу перемен. Мечтаю о пикси, только вот боюсь, что щеки будут выглядеть слишком пухлыми.
— Да ты рождена для этой прически!»
9. «Мне посоветовали чикнуть волосы до плеч, и я послушалась. Как же мне понравилось!»
10. «— Хочу короткую стрижку.
— Хоть у тебя и не модельные скулы, но выглядишь ты очень органично, и прическа тебе точно пойдет!»
11. «Мне посоветовали отрезать боб, и я обожаю свою новую прическу»
12. «— У меня платиновый блонд уже 4 месяца, и я не уверена, что он мне идет.
— Сначала я подумала, что это фото Агилеры. Держу пари, что русый цвет тебе пойдет»
13. «Очень хотелось что-то сделать с волосами. Спасибо за совет покраситься в огненно-рыжий. Я в восторге!»
14. «— Я в тупике: стоит ли мне отрезать челку?
— Ты словно из мультика Pixar!
— А с челкой будешь еще милее»
15. «— Я слишком коротко откромсала свою челку. Чувствую себя не в своей тарелке.
— Очень мило! Никогда бы не подумал, что такая длина получилась случайно»
16. «Благодаря советам решилась на удлиненное каре. В восторге от результата»
17. «Не знала, отрезать ли челку, но после того как все единодушно говорили „Да“, я все же решилась»
18. «Теперь я с челкой и новым окрашиванием»
19. «Спасибо всем, кто посоветовал мне это. Я чувствовала себя так неуверенно с этими космами, а теперь без ума от своих волос»
А вам когда-нибудь давали дельные советы о прическе?
Фото на превью AvocadoOwner2 / Reddit, AvocadoOwner2 / Reddit
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