20+ девушек, у которых накипело — и они не стали молчать
Любому, даже ангельскому терпению рано или поздно приходит конец. И тогда ты готова выйти замуж, лишь бы не стоять в пробках по дороге на работу, съесть половину из представленных в меню блюд в ресторане, когда официант предлагает салатик, и даже перейти с тонких намеков на прямые подсказки.
AdMe.ru решил взглянуть, что случается, когда чаша терпения наполняется до отметки «накипело».
«Когда она дает тебе подсказки, действуй»
«Пора сделать ноготочки».
А некоторым даже толстые намеки не помогают
Когда у тебя необычные глаза и ты уже готова на отчаянные меры
«Хватит пялиться на мои глаза».
Иногда быть хорошей подругой — настоящее испытание
Шорты одного размера от одного производителя. А потом они спрашивают, почему женщины так долго торчат в примерочной
Если вы хоть раз пытались найти теплый свитер с высоким горлом, то вы разделяете эту боль
Все, что нужно знать про «молодежь вечно пялится в свои телефоны»
Когда исчерпала все варианты фона для раскладок в Instagram
У каждого возраста свои проблемы в клубах
Когда тиндер со своим алгоритмом заставляет выкручиваться
Самая неприятная часть отношений — осознать, что это «те же грабли»
«Мама устала просить моего брата не просиживать часы за Xbox»
Каждый раз, когда собираешься сесть на диету
Ей 6 лет, а она уже больше не может
Когда никто не заботится об удобстве сотрудниц
«Меня достали однотипные развратные костюмы на Хеллоуин, поэтому сегодня я Дамблдор»
Если у тебя модная аллергия
Самая бесящая вещь при плетении косичек
Мамины подружки — проблема на века
Вот почему глажка детской одежды — настоящая пытка
Отчаянные времена требуют отчаянных решений
Эта битва никогда не закончится
Все вокруг уверены, что леди должна кушать как птичка
А у вас есть проблема, от которой уже трясет? Не держите в себе, выпустите пар в комментариях!
Фото на превью stasgood / Pikabu