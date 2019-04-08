20+ девушек, у которых накипело — и они не стали молчать

38 4

40

20k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Любому, даже ангельскому терпению рано или поздно приходит конец. И тогда ты готова выйти замуж, лишь бы не стоять в пробках по дороге на работу, съесть половину из представленных в меню блюд в ресторане, когда официант предлагает салатик, и даже перейти с тонких намеков на прямые подсказки.

AdMe.ru решил взглянуть, что случается, когда чаша терпения наполняется до отметки «накипело».

«Когда она дает тебе подсказки, действуй»

«Пора сделать ноготочки».

А некоторым даже толстые намеки не помогают

Когда у тебя необычные глаза и ты уже готова на отчаянные меры

«Хватит пялиться на мои глаза».

Иногда быть хорошей подругой — настоящее испытание

Шорты одного размера от одного производителя. А потом они спрашивают, почему женщины так долго торчат в примерочной

Если вы хоть раз пытались найти теплый свитер с высоким горлом, то вы разделяете эту боль

Все, что нужно знать про «молодежь вечно пялится в свои телефоны»

Когда исчерпала все варианты фона для раскладок в Instagram

У каждого возраста свои проблемы в клубах

Когда тиндер со своим алгоритмом заставляет выкручиваться

Самая неприятная часть отношений — осознать, что это «те же грабли»

«Мама устала просить моего брата не просиживать часы за Xbox»

Каждый раз, когда собираешься сесть на диету

Ей 6 лет, а она уже больше не может

Когда никто не заботится об удобстве сотрудниц

«Меня достали однотипные развратные костюмы на Хеллоуин, поэтому сегодня я Дамблдор»

Если у тебя модная аллергия

Самая бесящая вещь при плетении косичек

Мамины подружки — проблема на века

Вот почему глажка детской одежды — настоящая пытка

Отчаянные времена требуют отчаянных решений

Эта битва никогда не закончится

Все вокруг уверены, что леди должна кушать как птичка

А у вас есть проблема, от которой уже трясет? Не держите в себе, выпустите пар в комментариях!