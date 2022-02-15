20+ девушек, которые не захотели сливаться с толпой и выбрали яркое окрашивание
Когда брюнетки перекрашиваются в блондинок и наоборот, это всегда воспринимается как смелый шаг и радикальная перемена. Но некоторые женщины дадут им фору, ведь они смело раскрашивают свои волосы во все цвета радуги. Героини сегодняшней подборки рискнули и стали обладательницами шикарных оттенков красного, зеленого, желтого цветов, а то и всех сразу.
Мы в AdMe.ru зарядились позитивом от экспериментов героинь и уверены, что их истории с окрашиванием тоже не оставят вас равнодушными, а может, и подтолкнут к изменениям во внешности.
1. «Как же мне нравится зеленый цвет волос»
2. «Чтобы получить этот цвет, я сначала пару месяцев ходила блондинкой»
- Этот цвет роскошен! Выглядит как аметист. © kaibex / Reddit
3. «Только что решилась на радикальные перемены из брюнетки в рыжую. Пока еще привыкаю»
4. «Один из моих любимых образов с этим цветом волос»
5. «Впервые выбрила себе затылок и попросила мастера нарисовать ягодку. Разве это не мило?»
- Даже сережки в тему! Очень фруктовый образ получился, идеально для лета. У твоего мастера золотые руки. © Top_Selection_1 / Reddit
6. «Первый раз ярко покрасилась. Я работаю в педиатрии, и дети просто в восторге»
- Я буквально ахнула, когда увидела! Хотела бы я иметь столько смелости на такое окрашивание. © purplefuzz22 / Reddit
7. «Перекрасилась дома в красный цвет»
8. «Вернулась к красному спустя 5 лет»
9. «Наконец-то у меня галактический цвет волос»
- Очень гармонирует с цветом лица. Ваш мастер отлично справился. © -Fast-Molasses- / Reddit
10. «Только что покрасила свою подругу и очень горжусь результатом»
11. Розовый выигрышно сочетается с черным
12. «Цвет волос обжигающе горяч, будто пламя»
13. «Вот мой цвет волос»
14. «Наконец-то покрасила волосы в розовый»
- Как же мне нравится этот цвет. Даже самой захотелось вернуться в розовый. © dreamingtonight / Reddit
15. «Мне нравится сочетать контрастные цвета»
16. «Немного волнуюсь о реакции людей, ведь я никогда не носила такой цвет. Но он мне так нравится!»
- Добро пожаловать в наш клуб! Получилось супершикарно, даже не переживай. © marybear93 / Reddit
17. Яркие цвета и переходы здорово выглядят и на коротких волосах
18. «Только что перекрасилась в неоновый зеленый. А вот и все мои перевоплощения с марта 2020 года»
- Я с нетерпением теперь жду фиолетовый, и вся радуга будет готова! © Bail-Me-Out / Reddit
19. «Снова сделала радужные волосы. В этот раз основной цвет — розовый»
20. Градиент из оранжевого в зеленый на волосах — почему бы и нет?
21. Цветное окрашивание затягивает, ведь яркости много не бывает
А вы экспериментировали с ярким цветом волос?
Фото на превью klaire_kipley / Reddit
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