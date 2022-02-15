20+ девушек, которые не захотели сливаться с толпой и выбрали яркое окрашивание

Когда брюнетки перекрашиваются в блондинок и наоборот, это всегда воспринимается как смелый шаг и радикальная перемена. Но некоторые женщины дадут им фору, ведь они смело раскрашивают свои волосы во все цвета радуги. Героини сегодняшней подборки рискнули и стали обладательницами шикарных оттенков красного, зеленого, желтого цветов, а то и всех сразу.

Мы в AdMe.ru зарядились позитивом от экспериментов героинь и уверены, что их истории с окрашиванием тоже не оставят вас равнодушными, а может, и подтолкнут к изменениям во внешности.

1. «Как же мне нравится зеленый цвет волос»

2. «Чтобы получить этот цвет, я сначала пару месяцев ходила блондинкой»

Этот цвет роскошен! Выглядит как аметист. © kaibex / Reddit

3. «Только что решилась на радикальные перемены из брюнетки в рыжую. Пока еще привыкаю»

4. «Один из моих любимых образов с этим цветом волос»

5. «Впервые выбрила себе затылок и попросила мастера нарисовать ягодку. Разве это не мило?»

Даже сережки в тему! Очень фруктовый образ получился, идеально для лета. У твоего мастера золотые руки. © Top_Selection_1 / Reddit

6. «Первый раз ярко покрасилась. Я работаю в педиатрии, и дети просто в восторге»

Я буквально ахнула, когда увидела! Хотела бы я иметь столько смелости на такое окрашивание. © purplefuzz22 / Reddit

7. «Перекрасилась дома в красный цвет»

8. «Вернулась к красному спустя 5 лет»

9. «Наконец-то у меня галактический цвет волос»

Очень гармонирует с цветом лица. Ваш мастер отлично справился. © -Fast-Molasses- / Reddit

10. «Только что покрасила свою подругу и очень горжусь результатом»

11. Розовый выигрышно сочетается с черным

12. «Цвет волос обжигающе горяч, будто пламя»

13. «Вот мой цвет волос»

14. «Наконец-то покрасила волосы в розовый»

Как же мне нравится этот цвет. Даже самой захотелось вернуться в розовый. © dreamingtonight / Reddit

15. «Мне нравится сочетать контрастные цвета»

16. «Немного волнуюсь о реакции людей, ведь я никогда не носила такой цвет. Но он мне так нравится!»

Добро пожаловать в наш клуб! Получилось супершикарно, даже не переживай. © marybear93 / Reddit

17. Яркие цвета и переходы здорово выглядят и на коротких волосах

18. «Только что перекрасилась в неоновый зеленый. А вот и все мои перевоплощения с марта 2020 года»

Я с нетерпением теперь жду фиолетовый, и вся радуга будет готова! © Bail-Me-Out / Reddit

19. «Снова сделала радужные волосы. В этот раз основной цвет — розовый»

20. Градиент из оранжевого в зеленый на волосах — почему бы и нет?

21. Цветное окрашивание затягивает, ведь яркости много не бывает