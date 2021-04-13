20+ девушек, которые наконец полюбили свой нестандартный нос и теперь действительно счастливы

Нос — одна из самых заметных частей нашего лица. Именно поэтому он так часто вызывает беспокойство у своих обладательниц. К сожалению, стереотипы об идеальной внешности настолько прочно засели в нашем сознании, что бывает очень сложно воспринимать некоторые особенности своего тела как достоинство, а не наоборот.

Редакция AdMe.ru просто очарована девушками из этой подборки. Они излучают уверенность и смогли полюбить себя такими, какие они есть, несмотря на нестандартную внешность.

1. «Несколько фотографий моего профиля. Учусь любить его»

2. «Вот вам фото моего профиля. Я бы никогда не публиковала его, но вы заставляете меня чувствовать себя богиней»

3. «Нос напоминает мне о моем наследии, и я считаю его элегантным»

4. «А вот мой носик. Это долгий путь к принятию себя, но я все ближе»

5. «Я просто хотела поделиться этими фотографиями, а в ответ получила столько комплиментов! Безумно приятно»

6. «Эта фотография напомнила мне, как я боялась коротко стричься из-за нестандартного профиля. Но оказалось, что такая стрижка, наоборот, заставила меня полюбить его. Девушки, если вы подумываете о стрижке, сделайте это»

7. «Мой нос желает всем счастливого воскресенья»

8. «Я всегда ненавидела свой профиль. Но, кажется, теперь он мне нравится»

9. «Это была первая фотография, на которой мне понравилось то, как я выгляжу. Больше не боюсь фотографироваться с такого ракурса»

10. «У меня есть крохотная дырочка на кончике носа. Мама говорила мне, что это ангел поцеловал меня в кончик носа. В итоге я все детство боялась ангелов, думая, что у них иглы вместо ртов»

11. «Сегодня мне посоветовали не стричь волосы до плеч, потому что это „сделает его больше“. Но разве это плохо?»

12. «Этот нос только что подарил мне контракт с одним из ведущих модельных агентств Лондона»

13. «Обожаю свой большой нос»

14. «Я полюбила свой нос! Он заставляет меня чувствовать себя сильной. И еще я похожа на римскую статую»

15. «Мои волосы должны были стать самой яркой деталью на этой фотографии. Но, кажется, кое-что еще привлечет ваше внимание»

16. «Недавно я наткнулась на эту фотографию, сделанную несколько лет назад, и подумала, что стоит ею поделиться. Это мой профиль во всей красе»

17. «Что вы думаете о моем профиле? Я его ненавидела. Теперь, спустя 26 лет, начинаю любить. Мы должны научиться принимать свою уникальность»

18. «Вам просто необходим длинный нос, если вы хотите вставить в одну ноздрю 5 колец»

19. «Несмотря на то что я часто меняю свой стиль, мой профиль всегда остается таким, какой он есть»

20. «Я бы могла изменить его. Но одна мысль о том, чтобы поменять свое лицо для соответствия какому-то стандарту красоты, ужасает меня»

21. «В средней школе меня обзывали ведьмой и Буратино. Мне понадобилось много времени, но в итоге я поняла, что мне необязательно иметь маленький носик, чтобы выглядеть мило»