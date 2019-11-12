20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

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У каждого уважающего себя человека должен быть печальный опыт онлайн-шопинга. По крайней мере так считают интернет-магазины. А иначе как еще объяснить тот факт, что в мире ежедневно появляется с десяток, а то и с сотню «счастливчиков», которые зарекаются хоть что-то покупать в сети.

AdMe.ru отыскал 20+ девушек, для которых онлайн-шопинг обернулся лотереей, в которой им попался проигрышный билет.

1. «Моя сестра заказала футболку с одного модного китайского сайта. На результат без слез не взглянешь»

2. «Кажется, что-то все же пошло не так»

3. «Это должен был быть вязаный пиджак»

4. «Называется, заказала костюм для своего 5-летнего сына»

5. «И о чем я только думала, когда покупала этот мешок для картошки за $ 60, который к тому же нельзя вернуть обратно»

6. «Ок, кто-нибудь может порекомендовать, где я могу уменьшить свою голову?»

7. «Что я хотела и что в итоге получила. А свадьба-то уже завтра»

8. «Как вы поняли, не советую покупать это онлайн»

9. Когда покупала платье для себя, а получила для дочери

10. «Сестра закала по интернету сапоги для своего костюма на Хеллоуин, и вот что ей пришло в посылке»

11. «Купила себе наряд на день рождения онлайн и сейчас вот-вот расплачусь»

12. Летящим платьем тут и не пахнет

13. «Тот редкий случай, когда вещь размера plus size оказалась гораздо больше, чем ты ожидала»

«Теперь я в ней живу»

14. Платье с макси-запахом

15. «Хотела миленький вязаный свитер, который будет согревать зимой, а получила лонгслив из эластана»

16. «Как вы наверняка догадываетесь, я потребую свои деньги обратно»

17. «Они что, думают, что я Слендермен?!»

18. «А вот и мое платье на свадьбу, которое я так ждала»

19. «Продавец настаивает на том, что это именно та юбка, которую я заказывала»

«Слева юбка, которую я заказала».

20. «Я усвоила урок: больше никогда не куплю платье для выпускного онлайн»

21. «Как я, по-вашему, должна впихнуть себя в это платье, если я максимум могу просунуть в него ногу»

«Обновление: оно идеально село на моей ноге»

Оказывались ли вы в подобной ситуации? Если у вас сохранились фотографии, делитесь ими в комментариях.