20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

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У каждого уважающего себя человека должен быть печальный опыт онлайн-шопинга. По крайней мере так считают интернет-магазины. А иначе как еще объяснить тот факт, что в мире ежедневно появляется с десяток, а то и с сотню «счастливчиков», которые зарекаются хоть что-то покупать в сети.

AdMe.ru отыскал 20+ девушек, для которых онлайн-шопинг обернулся лотереей, в которой им попался проигрышный билет.

1. «Моя сестра заказала футболку с одного модного китайского сайта. На результат без слез не взглянешь»

© mjkazkaz / Reddit  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

2. «Кажется, что-то все же пошло не так»

© SomeTypicalRedditGuy / Reddit  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

3. «Это должен был быть вязаный пиджак»

© titsmcfitz / Reddit  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

4. «Называется, заказала костюм для своего 5-летнего сына»

© Pleasedontdmme / Reddit  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

5. «И о чем я только думала, когда покупала этот мешок для картошки за $ 60, который к тому же нельзя вернуть обратно»

© 1deringifuknow / Reddit  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

6. «Ок, кто-нибудь может порекомендовать, где я могу уменьшить свою голову?»

© ChloeMalius / Twitter  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

7. «Что я хотела и что в итоге получила. А свадьба-то уже завтра»

© khaddy___ / Twitter  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

8. «Как вы поняли, не советую покупать это онлайн»

© TheRookieGetsACookie / Reddit  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

9. Когда покупала платье для себя, а получила для дочери

© Theheadandthefart / Reddit  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

10. «Сестра закала по интернету сапоги для своего костюма на Хеллоуин, и вот что ей пришло в посылке»

© Sallamandersal / Twitter  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

11. «Купила себе наряд на день рождения онлайн и сейчас вот-вот расплачусь»

© GallacticCactus / Reddit  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

12. Летящим платьем тут и не пахнет

© MadiBryan3 / Twitter  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

13. «Тот редкий случай, когда вещь размера plus size оказалась гораздо больше, чем ты ожидала»

© SophiaCK / Twitter  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

«Теперь я в ней живу»

© SophiaCK / Twitter  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

14. Платье с макси-запахом

© bethanie_nicola / Twitter  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

15. «Хотела миленький вязаный свитер, который будет согревать зимой, а получила лонгслив из эластана»

© meatloafthepuppy / Reddit  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

16. «Как вы наверняка догадываетесь, я потребую свои деньги обратно»

© L_Boogie_Sue / Twitter  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

17. «Они что, думают, что я Слендермен?!»

© psychedelime / Twitter  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

18. «А вот и мое платье на свадьбу, которое я так ждала»

© Missmachineee / Reddit  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

19. «Продавец настаивает на том, что это именно та юбка, которую я заказывала»

© huge_loadof-cman / Twitter  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

«Слева юбка, которую я заказала».

20. «Я усвоила урок: больше никогда не куплю платье для выпускного онлайн»

© kavs126 / Twitter  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

21. «Как я, по-вашему, должна впихнуть себя в это платье, если я максимум могу просунуть в него ногу»

© _JuliaMagowan / Twitter  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

«Обновление: оно идеально село на моей ноге»

© _JuliaMagowan / Twitter  

20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность

Оказывались ли вы в подобной ситуации? Если у вас сохранились фотографии, делитесь ими в комментариях.

Фото на превью _JuliaMagowan / Twitter

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