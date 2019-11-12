20+ девушек, чьи ожидания от онлайн-шопинга разбились о суровую реальность
У каждого уважающего себя человека должен быть печальный опыт онлайн-шопинга. По крайней мере так считают интернет-магазины. А иначе как еще объяснить тот факт, что в мире ежедневно появляется с десяток, а то и с сотню «счастливчиков», которые зарекаются хоть что-то покупать в сети.
AdMe.ru отыскал 20+ девушек, для которых онлайн-шопинг обернулся лотереей, в которой им попался проигрышный билет.
1. «Моя сестра заказала футболку с одного модного китайского сайта. На результат без слез не взглянешь»
2. «Кажется, что-то все же пошло не так»
3. «Это должен был быть вязаный пиджак»
4. «Называется, заказала костюм для своего 5-летнего сына»
5. «И о чем я только думала, когда покупала этот мешок для картошки за $ 60, который к тому же нельзя вернуть обратно»
6. «Ок, кто-нибудь может порекомендовать, где я могу уменьшить свою голову?»
7. «Что я хотела и что в итоге получила. А свадьба-то уже завтра»
8. «Как вы поняли, не советую покупать это онлайн»
9. Когда покупала платье для себя, а получила для дочери
10. «Сестра закала по интернету сапоги для своего костюма на Хеллоуин, и вот что ей пришло в посылке»
11. «Купила себе наряд на день рождения онлайн и сейчас вот-вот расплачусь»
12. Летящим платьем тут и не пахнет
13. «Тот редкий случай, когда вещь размера plus size оказалась гораздо больше, чем ты ожидала»
«Теперь я в ней живу»
14. Платье с макси-запахом
15. «Хотела миленький вязаный свитер, который будет согревать зимой, а получила лонгслив из эластана»
16. «Как вы наверняка догадываетесь, я потребую свои деньги обратно»
17. «Они что, думают, что я Слендермен?!»
18. «А вот и мое платье на свадьбу, которое я так ждала»
19. «Продавец настаивает на том, что это именно та юбка, которую я заказывала»
«Слева юбка, которую я заказала».
20. «Я усвоила урок: больше никогда не куплю платье для выпускного онлайн»
21. «Как я, по-вашему, должна впихнуть себя в это платье, если я максимум могу просунуть в него ногу»
«Обновление: оно идеально село на моей ноге»
Оказывались ли вы в подобной ситуации? Если у вас сохранились фотографии, делитесь ими в комментариях.
Фото на превью _JuliaMagowan / Twitter