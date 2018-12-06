20+ детей, которым сразу пришлось окунуться в суровую жизненную реальность

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Может показаться, что только взрослый человек способен понять, что жизнь действительно непростая штука. Но на самом деле детям тоже часто приходится несладко: родительские запреты и школа 5 дней в неделю доведут кого угодно.

У AdMe.ru есть неоспоримые доказательства того, что и у детей жизнь не сладкая конфета.

1. «Сделай уже эту свою фотографию. У меня нет времени на всякую ерунду»

2. Когда ты хочешь поздравить маленькую девочку с днем рождения, но ты просто гигантская грустная крыса

3. А в каком возрасте вы осознали, что в этой жизни рассчитывать можно только на себя, ну и еще немного — на котиков?

4. Не в деньгах счастье, и мы подозреваем, что Маша поняла это раньше, чем ей стукнуло 100

5. «Этот ее снимок с таким выражением лица стал изюминкой нашей фотосессии»

6. И как люди живут, когда у них полный рот этих неудобных белых штук?

7. «Я не позволил ему ходить по дому в обуви»

8. «Так дети моих соседей ждут школьный автобус по утрам»

9. Он осознал, что у мамы, подпевающей радио, нельзя уменьшить громкость

10. Даже убивать время порой бывает непросто

11. «Мой 2-летний сын наслаждается семейным путешествием в одно из самых красивых мест на Земле — на Ямайку»

12. Корова из загона справа плохо себя вела. Видимо, он считает одиночество лучшим наказанием

13. «Мы с сыном смотрели первый в его жизни футбольный матч. Наша команда проиграла. Жизнь моего ребенка началась с разочарования»

14. «Моя 2-летняя дочь явно не в восторге от того, что ей пора учиться ходить на горшок»

15. «Моя дочь только родилась, но выглядит так, будто уже устала от всего происходящего в этом мире»

16. Кем бы ты ни был, самое удобное спальное место всегда достается коту

17. Твое лицо, когда вдруг взял и понял современное искусство

18. Тот самый момент, когда внезапно осознал, что быть взрослым тебе не так уж и хочется

19. «Ребенку моих друзей всего пара недель от роду, но это самый подозрительный малыш из всех, что я видел»

20. Ударил Санту по самому больному месту. Наверняка этот малыш уже в курсе, кто кладет подарки под елку

21. Наглядная иллюстрация фразы «Такова жизнь»

22. Этот малыш выглядит так, будто уже встречает вас за барной стойкой в своем собственном пабе