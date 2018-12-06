20+ детей, которым сразу пришлось окунуться в суровую жизненную реальность
Может показаться, что только взрослый человек способен понять, что жизнь действительно непростая штука. Но на самом деле детям тоже часто приходится несладко: родительские запреты и школа 5 дней в неделю доведут кого угодно.
У AdMe.ru есть неоспоримые доказательства того, что и у детей жизнь не сладкая конфета.
1. «Сделай уже эту свою фотографию. У меня нет времени на всякую ерунду»
2. Когда ты хочешь поздравить маленькую девочку с днем рождения, но ты просто гигантская грустная крыса
3. А в каком возрасте вы осознали, что в этой жизни рассчитывать можно только на себя, ну и еще немного — на котиков?
4. Не в деньгах счастье, и мы подозреваем, что Маша поняла это раньше, чем ей стукнуло 100
5. «Этот ее снимок с таким выражением лица стал изюминкой нашей фотосессии»
6. И как люди живут, когда у них полный рот этих неудобных белых штук?
7. «Я не позволил ему ходить по дому в обуви»
8. «Так дети моих соседей ждут школьный автобус по утрам»
9. Он осознал, что у мамы, подпевающей радио, нельзя уменьшить громкость
10. Даже убивать время порой бывает непросто
11. «Мой 2-летний сын наслаждается семейным путешествием в одно из самых красивых мест на Земле — на Ямайку»
12. Корова из загона справа плохо себя вела. Видимо, он считает одиночество лучшим наказанием
13. «Мы с сыном смотрели первый в его жизни футбольный матч. Наша команда проиграла. Жизнь моего ребенка началась с разочарования»
14. «Моя 2-летняя дочь явно не в восторге от того, что ей пора учиться ходить на горшок»
15. «Моя дочь только родилась, но выглядит так, будто уже устала от всего происходящего в этом мире»
16. Кем бы ты ни был, самое удобное спальное место всегда достается коту
17. Твое лицо, когда вдруг взял и понял современное искусство
18. Тот самый момент, когда внезапно осознал, что быть взрослым тебе не так уж и хочется
19. «Ребенку моих друзей всего пара недель от роду, но это самый подозрительный малыш из всех, что я видел»
20. Ударил Санту по самому больному месту. Наверняка этот малыш уже в курсе, кто кладет подарки под елку
21. Наглядная иллюстрация фразы «Такова жизнь»
22. Этот малыш выглядит так, будто уже встречает вас за барной стойкой в своем собственном пабе
А ваше детство было безмятежным? Или и с вами случалось что-то похожее на то, с чем пришлось столкнуться героям нашей подборки?
Фото на превью 512damon / Reddit, robwallace7 / Reddit