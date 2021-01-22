20+ читателей AdMe.ru, которые столкнулись с такой вопиющей наглостью, что до сих пор в себя прийти не могут
Как ни крути, мир полон нахальных соседей, которые требуют выкинуть вашу еду из вашего же холодильника, чтобы уместить свою, работодателей, не выдающих зарплату, потому что денег можно и у родителей взять, а еще просто милых бабуль, которые абсолютно все хотят получить бесплатно. Даже загородный дом.
Мы в AdMe.ru убеждены, что если от подобных персонажей не скрыться, то обязательно нужно давать им отпор. А перед прочтением статьи советуем запастись валерьянкой, потому что некоторые истории способны вызвать просто-таки неконтролируемый нервный тик.
- Когда я родила, познакомилась с соседкой, у нее девочка на полгода старше. Думала, подружимся да и дети станут друзьями. Но дружбы не вышло. Она меня постоянно звала посидеть с ее дочкой, пока сама полы помоет, приготовит ужин и т. д. На мои же аналогичные просьбы отвечала, что у нее дел много. Апогей настал, когда ко мне должны были приехать родственники из-за границы, ребенок спал, еще и на плите стояли 3 кастрюли. И тут она просит, чтобы я встретила ее курьера у подъезда, потому что не хочет, чтобы звонок в домофон разбудил ее дочку. © Diana Geyzina / AdMe
- Покупала у бабульки в переходе зелень, лук, укроп, петрушку, огурцы. Причем платила больше, чем она просила. Все это сопровождалось словами «Бери, деточка, бери! Со своего огорода все, без химии». Все лето я наслаждалась натуральной продукцией, пока однажды не встретила эту бабулю на оптовом рынке с 2 баулами огурцов и укропа. © Лилия Гайворонская / facebook
- Делали как-то ремонт у нас в квартире (правда, для одной из передач на ТВ), бригаду строителей мы даже не видели. Возвращаемся домой, отсняли финал, начинаем разбирать вещи, и... на кухне 2 чашки разбиты, духовка вся в жиру, внутри стоит грязный чужой казан, нескольких наших сковородок и кастрюль нет. Звоним, спрашиваем про посуду, а нам отвечают: «Строители говорят, что ничего не брали и ничем не пользовались. Но просят казан отдать». © Ksen / AdMe
- Пару лет назад шла из зоопарка, было жарко, и я купила мороженое. Стоило оно 100 рублей (это важно). И вот мне навстречу идет парочка с ребенком в коляске, обоим около 30 (плюс-минус пара лет). Остановились передо мной и с ясными улыбками спрашивают: «Извините, вы не могли бы дать ребенку 300 рублей на мороженое?» Честно, я подавилась от такой «незамутненности». © Jelena / AdMe
- Есть у меня подруга, которой я иногда отдаю одежду, если хочу просто обновить гардероб. Так вот, она мне как-то в магазине почти истерику устроила, потому что я хотела купить курточку мятного цвета, а она настаивала на черной — мол, я все равно скоро ей ее отдам, а она мечтала именно о черной. С тех пор ношу вещи в комиссионку. © Марина Седых / facebook
- Стоит женщина с крупной собакой, ждет кого-то. Вдруг к собаке направляется ребенок с явным желанием погладить. Хозяйка останавливает мальчика и просит отца забрать ребенка. Папаша возражает, мол, ему очень хочется погладить и ничего страшного, он разрешил. Хозяйка говорит: «Но я не разрешала гладить мою собаку». И отец выдает: «Да ладно, вы не можете что-то запрещать чужому ребенку». © фрекен Бoк / AdMe
- У нас вокруг много деревьев и, соответственно, листьев. Соседка их почти никогда не убирает, и их уносит ветром на наш участок. Я поставил заборчик, и теперь все листья остаются у нее. Так она поймала мою жену, нажаловалась на это и спросила, не хотим ли мы купить прицеп, чтобы она могла вывозить листья, а то у нее сейчас с деньгами плохо. © Abadonna / AdMe
- В середине 90-х родители супруга покупали дом у одной пары, которая переезжала в другой город. Оформили, заселились, через полгода звонок от предыдущих собственников: «Вы знаете, мы тут с родственниками посовещались, и они сказали, что мы продешевили. Заплатите нам еще половину от всей стоимости». © Варвара Король / AdMe
- Мы как-то дали пароль от Wi-Fi соседям — очень просили, на один день буквально, у них не работал интернет. Месяцы спустя у нас были ребята из интернет-компании, посоветовали сменить пароль. Через 5 минут после смены пароля соседи приперлись — у них интернет перестал работать, новый пароль просили. © Leentje / AdMe
- Знакомые в 90-е разводили сенбернаров. И вот однажды сосед с другом и 10-летним сыном залезли к ним во двор и попытались украсть щенка. Собачьи родители их неплохо потрепали, хотя и были очень воспитанными. Хозяева вернулись вовремя и спасли эту компашку. Так эти еще и пошли заявление в милицию писать на заводчиков, а там задали резонный вопрос, мол, что они делали в вольере в отсутствие хозяев. Ответ: «Хотели собачек погладить». © Хищный ЗаИц / AdMe
- Мы с гражданским мужем тогда жили в государственной квартире, которую ему предоставили на работе, а мою сдавали. Через год он привез свою мать, и та заявила, что жить будет отдельно, в моей квартире, и потребовала ее там прописать. Мол, свой дом она в деревне продала, деньги за него оставила дочери, и теперь ей нужно новое жилье. Я ей отказала, потому что у меня тоже есть дочь да и мы с ее сыном пока не расписаны.
Ну вот, на этом моя семейная жизнь закончилась. © Светлана Ржавая / facebook
- Когда мы с мужем уехали ухаживать за больной мамой, оставили ключи от квартиры соседям, попросив поливать цветы (их у меня много). А когда приехали, оказалось, что у нас пропало много одежды, обуви, посуды (я составила список — более 30 пунктов). Естественно, показала список, попросила вернуть. И самое главное, там были предметы из набора столового серебра, который мама подарила на свадьбу. Но ничего не вернули. © Розалия Ивановна Антонова / facebook
- Очень давно было, но помню! Как-то соседка попросила положить в мою морозильную камеру пару пачек пельменей: она холодильник размораживает, чтобы не растаяли. А через 10 минут приносит целый поднос с замороженными продуктами! Я говорю, мол, не поместятся, морозилка небольшая. На что она отвечает: «А ты свои выложи и мои положи». © Наталия Ермакова / facebook
- Будучи подростком, ехала как-то с дачи и везла ведро абрикосов. Заходят 2 молодые девушки с девочкой лет 5. Увидели меня и говорят маленькой полушепотом, чтобы она абрикосов себе взяла. Та подошла и начала себе набирать в жменю. Я сказала о том, что вообще-то нужно спрашивать разрешения. И тут на меня начали наезжать со словами: «Тебе что, жалко? Это для ребенка!» Я ответила, что к ним в пакет не лезу с такими же словами. Меня назвали хамкой и кинули помятые абрикосы обратно. © Алёна Ратушная / facebook
- Иду как-то по улице мимо рынка. И вот стоят 2 тетки, а у одной сумка с продуктами рядом кило на 20–25. Вторая тетка ту спрашивает: «Как ты это донесешь-то?» Та отвечает: «Мне девушка донесет», потом хватает меня за руку и говорит, мол, до угла (это метров 70–80). А я заглядываю к ней в сумку и отвечаю, что абрикосы люблю и примерно за те 2 кг, что у нее лежат, донесу. Она отпускает мою руку и называет хамкой. Осталась я без абрикосов. © Виктория Фролова / facebook
- В 90-е мы жили в поселке, дети еще мелкие совсем были. И вот приехал к соседке внук лет 5 погостить. Зима, а он в тоненьких ботиночках. Не погулять мальчишке, в окно на моих сорванцов поглядывает грустный. Жалко пацана стало. Достала новые зимние сапожки, что для младшего сына купили, предложила для прогулок мальчишке, на время поносить, пока гостит. Все рады. И вот уехал тот ребенок, а соседка про сапожки помалкивает. Потом смотрю — другой ее внук, местный, в тех сапожках к соседке бегает. Говорю ей, что нехорошо же так делать, я ведь своему ребенку покупала, а в 90-е с детской обувью дефицит еще был ведь. И чтобы отдали, не наглели. Все, соседка врагами народа нас объявила, кулачьем! Принесла через неделю грязную обувку, с порога швырнула в комнату, да еще заявила, что теперь ее внуку из-за нашей жадности ходить не в чем. Мы еще и виноваты оказались. © Марина Альшанская / facebook
- Пришла однажды подруга в гости, а по дороге попала под дождь — вымокла до нитки. Попросила дать что-нибудь переодеться. Благо мы одного размера, плюс-минус. Нашла ей сухие вещи, джинсы и кофту. Договорились, что в следующий раз, как приедет, вещи мои привезет. Раз приехала — не привезла, второй раз — снова забыла...
И вот мы встречаемся у нее дома на Новый год, гуляем, празднуем. Пошла я на кухню, открыла кран, слышу — вода на пол течет, труба подтекает. Опускаю взгляд на пол и вижу свою кофту под умывальником вместо тряпки... © Юля Ладик / facebook
- Когда-то давно одолжила своему знакомому денег, долларов 100, до его первой зарплаты на новой работе. Ну, думаю, мало ли, человек нуждается, помогу. Прошло время, месяца 2, он уже и девушек стал в кафе приглашать, деньги зарабатывать, а о долге и не вспоминал. И вот однажды на дне рождения общих друзей я ему напомнила, мол, ты же обещал отдать. И ответ меня убил. Он громким голосом, чтобы все слышали, сказал: «Ну надо же, какая ты жлобиха! Что, без своей сотни прожить не можешь?» В общем, так и не отдал. © Наталья Иваненко / facebook
- Работала в детском саду воспитателем. Однажды подменяла коллегу в чужой группе. Детей вижу впервые, родителей, соответственно, тоже. Приходит вечером одна мама и сходу мне говорит: «Я ложусь в больницу на сохранение. Папа наш работает до 22:00. Как вы можете решить мою проблему?» Понимаете, да, как я могу решить ее проблему? Вот эта формулировка меня так зацепила. Говорю, мол, лично я — никак, но в 19:00 часов садик закрывается и дети, которых не забрали, передаются сотрудникам полиции. Ищите варианты. Тут мне эта милая женщина (которую, напомню, я вижу впервые в жизни) предлагает чудный вариант: забирать ее дочку из сада, а к 22:00 приводить к ним домой. ©Igogoshenka / Pikabu
- Взяла на работу беременную подругу. Естественно, с оплатой всех отпускных и т. д. За время декрета, кстати, она еще уговорила меня стать крестной ее ребенка. И вот подошло время выхода на работу. Говорю, мол, или выходи, или увольняйся. Она ответила, что не выйдет, но зарплату ей все равно необходимо перечислять, ведь она сидит дома с моей крестницей (своим ребенком!). Уволила ее со всеми вытекающими. Но она еще пытается звонить на день рождения своего ребенка и «назначить» сумму, которую я должна ей как крестная. Алименты. Стараюсь не общаться и игнорировать. © Ирина Васильчикова / facebook
А у вас есть собственная история о просто-таки беспардонной наглости? Как на нее реагировали?