20+ человек, у которых выдался просто кошмарный день на работе

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Нет ничего хуже понедельника. Пожалуй, каждому хочется пропустить первый рабочий день недели или хотя бы «проскочить» его побыстрее. Но бывает, что и следующие за ним дни преподносят трудягам сюрпризы. Да такие, что хочется вернуться в уже приятный и радостный понедельник. Сегодняшняя наша подборка как раз про такие дни.

AdMe.ru надеется, что ни у кого не выдастся таких рабочих дней, как у героев этих фотографий.

Разработчики Windows точно не фанаты футбола

Пожалуй, жизнь ее к такому не готовила

Иногда работа целиком состоит из кошмарных дней

Пассажиры явно испугались, но и пилоту, наверное, пришлось несладко

Грусть и боль — экспресс-доставка

Кажется, на этой заправке цены на бензин резко упали

Когда попались слишком суровые пассажиры

Когда вызвали на объект поправить «пару мелочей» перед сдачей

Так вот с утра приходишь на работу, а работы и нет совсем

Что-то расхотелось включать свет

После такого можно даже заявление об увольнении не писать

Когда сам загнал себя в угол

Кому-то придется обойтись без завтрака

«Извините, нашу фритюрницу вчера украли».

Какой-то неправильный у вас миксер

У машиниста этого состава сейчас, наверное, одна мысль: «Почему я не взял на сегодня отгул?»

Похоже, кран просто не выспался

Открутили несколько болтов без разрешения — и вот на полу уже лежит $ 135 млн

Судя по всему, кому-то лучше не ждать свою посылку

Один неосторожный маневр — и прощай, квартальная премия

Обрушение склада с бурбоном. А ведь кому-то придется разбирать все это

Кажется, кому-то придется прокатиться с ветерком

Бонус: даже у котов иногда бывают плохие рабочие дни