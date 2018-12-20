20+ человек, у которых выдался просто кошмарный день на работе
Нет ничего хуже понедельника. Пожалуй, каждому хочется пропустить первый рабочий день недели или хотя бы «проскочить» его побыстрее. Но бывает, что и следующие за ним дни преподносят трудягам сюрпризы. Да такие, что хочется вернуться в уже приятный и радостный понедельник. Сегодняшняя наша подборка как раз про такие дни.
AdMe.ru надеется, что ни у кого не выдастся таких рабочих дней, как у героев этих фотографий.
Разработчики Windows точно не фанаты футбола
Пожалуй, жизнь ее к такому не готовила
Иногда работа целиком состоит из кошмарных дней
Пассажиры явно испугались, но и пилоту, наверное, пришлось несладко
Грусть и боль — экспресс-доставка
Кажется, на этой заправке цены на бензин резко упали
Когда попались слишком суровые пассажиры
Когда вызвали на объект поправить «пару мелочей» перед сдачей
Так вот с утра приходишь на работу, а работы и нет совсем
Что-то расхотелось включать свет
После такого можно даже заявление об увольнении не писать
Когда сам загнал себя в угол
Кому-то придется обойтись без завтрака
«Извините, нашу фритюрницу вчера украли».
Какой-то неправильный у вас миксер
У машиниста этого состава сейчас, наверное, одна мысль: «Почему я не взял на сегодня отгул?»
Похоже, кран просто не выспался
Открутили несколько болтов без разрешения — и вот на полу уже лежит $ 135 млн
Судя по всему, кому-то лучше не ждать свою посылку
Один неосторожный маневр — и прощай, квартальная премия
Обрушение склада с бурбоном. А ведь кому-то придется разбирать все это
Кажется, кому-то придется прокатиться с ветерком
Бонус: даже у котов иногда бывают плохие рабочие дни
А каким был ваш самый жуткий день на работе?