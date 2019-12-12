20 человек, у которых такая семья, что в цирк можно не ходить

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Семья — это неиссякаемый источник баек. Близкие вне зависимости от возраста всегда готовы подбросить новые поводы для смеха, которые наверняка будут раз за разом всплывать на посиделках еще много лет или хотя бы останутся в интернете на радость читателям.

Мы в AdMe.ru обожаем маленькие семейные истории и еще больше любим делиться ими с вами.

1. «Папа моего друга выглядит как азиатский Дэнни де Вито»

2. Когда хорошо знаешь любимого

3. «Мама сказала, чтобы я больше не приносила из приюта четвероногих друзей, так что вот мой новый питомец»

4. Беспроигрышный вариант

5. «Папа сфотографировал меня в Мачу-Пикчу»

6. Сила супергероя

7. «Мои родители возили моего 4-летнего племянника в Диснейленд и переживали, что он быстро заскучает в толпе принцесс»

8. Пятилетку за 3 года

9. «Папа помогал с уборкой моей квартиры. Нашел мой контроллер для виртуальной реальности и спросил: „Хочу ли я знать, что это? Если что, не осуждаю“. Помогите»

10. Лайфхак для интровертов

11. «На каждое Рождество я дарю своей семье смешной подарок, связанный с моей собакой. В этом году выбрал тапочки в виде нее»

12. Когда с детства понимаешь силу документов

13. «Мама прислала фотографии шапочки, которую связала для своей собаки, и я хихикаю»

14. Зато честно

15. «Мои родители еще не дождались внуков, поэтому повесили на стенку портреты своих собак»

16. Кажется, мы знаем, какую историю услышат друзья этого мальчика лет через 15

17. «Забыл, что мама купила бизона, и до смерти испугался»

18. Если жизнь дает тебе лимоны...

19. «Так моя племянница прячется»

20. «Я только приняла душ»

Кто в вашей семье главный источник нелепых ситуаций?