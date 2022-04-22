20 человек, у которых свой взгляд на организацию пространства

Некоторые люди просто жить не могут без того, чтобы не раскладывать вещи аккуратно. Зачастую такие организационные фишки могут быть крайне удобными, креативными и вообще вдохновлять других. И даже дети, бывает, так сложат свои игрушки или вкусняшки, что и взрослый позавидует их собранности.

Мы в AdMe.ru любим чистоту и порядок, поэтому с особым удовольствием рассматривали фото в подборке.

«Я пишу короткие рассказы уже несколько лет и вот как их систематизирую»

Сразу видно, что у вас нет детей и домашних животных. © RegularHousewife / Reddit

Вот что значит хорошая фантазия: «Нагрудники в кабинете моего дантиста сложены в виде зубной щетки»

«Решила вот раскладывать яйца по цвету»

«В торговом автомате моего спортзала вода распределена по температуре»

«Сегодня кто-то заплатил мне вот такими стопками монет»

Как кассир, я была бы крайне признательна такой практичности, если бы все покупатели вот так пересчитывали деньги заранее и я бы брала их без подсчета. Количество людей, которые бросают мелочь на прилавок и говорят: «Я думаю, там такая-то сумма», просто приводит в бешенство. © taprevilo / Reddit

«Моя сестра-подросток коллекционирует книги и всегда расставляет их вот так»

«У одного из моих клиентов есть самодельный органайзер для дрелей в его мастерской»

«Я нашел кучу камней на пляже и разложил их по цвету»

«Нашел интересное применение для деталей LEGO. Я начал только с оранжевой роботизированной руки, но не смог остановиться и сделал так со всеми настольными принадлежностями»

«Моя жена настолько организована, что наряды для отпуска упаковывает в сумки на молнии вот так — на каждый день отдельная сумка»

«Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье».

Стойте, а где же сумка «Я никогда не носила это за последние 3 года, но, возможно, именно в этом отпуске надену»? © Quizzzle / Reddit

«Вот так моя мама организовала зону хранения папиной обуви»

У тебя просто лучшая мама на свете! © ---wraith--- / Reddit

«Нашел это, когда убирал свою книжную полку»

«Мои документы для подачи на получение докторской степени всего год назад. Тот случай, когда тебе нравится все организовывать, но в душе ты все еще ребенок».

«У моего дедушки есть вот такой специальный ящичек для соусов»

«Папа решил разложить свои CD-диски по исполнителям и еще и добавить визуализации»

«Наконец-то привел свою доску для инструментов в порядок. Все как мне нравится»

«Так мой муж складывает свои футболки с изображениями музыкальных групп и фильмов»

А можно ваш муж побудет моим мужем? Мне не хватает смелости, чтобы сотворить такое с моими футболками. И к тому же я вижу здесь много групп, которые нравятся и мне. © Azazel****Buckets / Reddit

«Вуаля! Организовала ящик со специями»

«Сосед отдал нам свою кофемашину (и много кофе в придачу), так как ему больше нравится его новая. Даже говорить не хочу, сколько усилий мы потратили на организацию нашего нового кофейного шкафа»

«В жизни не видела такого аккуратного гаража»

«Просто мой ребенок решил разложить свои сладости»