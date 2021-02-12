20 человек, у которых от слова «стрижка» еще долго будет дергаться глаз
«Это совсем не то, что я хотел» — фраза, которую осмеливаются сказать мастеру лишь единицы, хотя горький опыт посещения парикмахерской, вероятно, имеется у каждого из нас. Даже отправляясь в элитный салон красоты или барбершоп, мы не можем быть уверены, что результат нас порадует. А уж доверяя свои волосы друзьям или решая самостоятельно привести себя в порядок, и вовсе нужно быть готовыми ко всему.
Мы в AdMe.ru можем только посочувствовать героям нашей подборки, которые всего-то хотели освежить прическу, но вытянули короткую соломинку.
1. «Я попросил жену привести в порядок мою шею машинкой для стрижки волос. Да, мы все еще женаты»
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Хорошо, что вы все еще женаты. Тебе было бы сложно пойти на свидание с такой прической. © slagmacg / Reddit
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Она просто хочет убедиться, что тебя никогда не уведет другая женщина. Это проявление любви. © MuddyToe / Reddit
2. «Мой друг проиграл пари, и я выбрал ему прическу на следующий месяц»
3. «Брат решил сам себя постричь, пока парикмахерские закрыты. Он смотрел видеоурок на YouTube, но что-то явно пошло не так»
4. «Мой друг просил подстричь ему бока, применив технику фэйд»
5. «Я приобрела купон в сетевой парикмахерской и сделала стрижку»
6. «Заплатил $ 300 за выпрямление своих кудряшек»
7. «Я пытался постричься самостоятельно»
8. «А можешь еще сделать здесь небольшой пробор?»
9. «Моя мама сказала: „Не волнуйся, раньше я постоянно стригла других людей“»
10. «Подруга попросила меня ее постричь. Попыталась обрезать ей волосы, собранные в хвостик, и каким-то образом пропустила целую прядь»
11. «Мой парень на собственном горьком опыте убедился, что больше никогда не стоит просить меня его постричь»
12. «Мастер, к которому ходит мой приятель, спросил меня: „Не хочешь попробовать что-нибудь новенькое?“»
- Больше похоже на «Хочешь посидеть дома пару месяцев или купить у нас шляпу?». © valjayson3 / Reddit
13. Парикмахеры тоже должны давать какую-нибудь клятву, типа клятвы Гиппократа, которую они обязаны выполнять
14. «Помните Джима Керри в фильме „Тупой и еще тупее“?» — «Ни слова больше»
- Эта стрижка совершенно не подходит твоему подбородку. Он заслуживает большего. © C0wabungaaa / Reddit
15. «Это мой приятель Гай. Мы назвали его прическу „рыба-меч“»
16. «Решил освежить шею и затылок, путешествуя по Перу»
17. «Видеоурок на YouTube меня подвел»
18. «Попытался вчера самостоятельно побрить затылок, использовав технику фэйд»
- Чем, ножом для стейка? © cyclefreaksix / Reddit
19. «Это не тот результат, который я ожидал увидеть, но переживу как-нибудь»
20. «Подруга попросила своего парня сбрить ей короткие волоски. Он немного перестарался»
А у вас есть горький опыт похода в салон красоты? Или, может, вы когда-нибудь пытались самостоятельно привести волосы в порядок, но сделали только хуже?