20 человек, у которых от слова «стрижка» еще долго будет дергаться глаз

«Это совсем не то, что я хотел» — фраза, которую осмеливаются сказать мастеру лишь единицы, хотя горький опыт посещения парикмахерской, вероятно, имеется у каждого из нас. Даже отправляясь в элитный салон красоты или барбершоп, мы не можем быть уверены, что результат нас порадует. А уж доверяя свои волосы друзьям или решая самостоятельно привести себя в порядок, и вовсе нужно быть готовыми ко всему.

Мы в AdMe.ru можем только посочувствовать героям нашей подборки, которые всего-то хотели освежить прическу, но вытянули короткую соломинку.

1. «Я попросил жену привести в порядок мою шею машинкой для стрижки волос. Да, мы все еще женаты»

Хорошо, что вы все еще женаты. Тебе было бы сложно пойти на свидание с такой прической. © slagmacg / Reddit

Она просто хочет убедиться, что тебя никогда не уведет другая женщина. Это проявление любви. © MuddyToe / Reddit

2. «Мой друг проиграл пари, и я выбрал ему прическу на следующий месяц»

3. «Брат решил сам себя постричь, пока парикмахерские закрыты. Он смотрел видеоурок на YouTube, но что-то явно пошло не так»

4. «Мой друг просил подстричь ему бока, применив технику фэйд»

5. «Я приобрела купон в сетевой парикмахерской и сделала стрижку»

6. «Заплатил $ 300 за выпрямление своих кудряшек»

7. «Я пытался постричься самостоятельно»

8. «А можешь еще сделать здесь небольшой пробор?»

9. «Моя мама сказала: „Не волнуйся, раньше я постоянно стригла других людей“»

10. «Подруга попросила меня ее постричь. Попыталась обрезать ей волосы, собранные в хвостик, и каким-то образом пропустила целую прядь»

11. «Мой парень на собственном горьком опыте убедился, что больше никогда не стоит просить меня его постричь»

12. «Мастер, к которому ходит мой приятель, спросил меня: „Не хочешь попробовать что-нибудь новенькое?“»

Больше похоже на «Хочешь посидеть дома пару месяцев или купить у нас шляпу?». © valjayson3 / Reddit

13. Парикмахеры тоже должны давать какую-нибудь клятву, типа клятвы Гиппократа, которую они обязаны выполнять

14. «Помните Джима Керри в фильме „Тупой и еще тупее“?» — «Ни слова больше»

Эта стрижка совершенно не подходит твоему подбородку. Он заслуживает большего. © C0wabungaaa / Reddit

15. «Это мой приятель Гай. Мы назвали его прическу „рыба-меч“»

16. «Решил освежить шею и затылок, путешествуя по Перу»

17. «Видеоурок на YouTube меня подвел»

18. «Попытался вчера самостоятельно побрить затылок, использовав технику фэйд»

19. «Это не тот результат, который я ожидал увидеть, но переживу как-нибудь»

20. «Подруга попросила своего парня сбрить ей короткие волоски. Он немного перестарался»