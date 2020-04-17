20+ человек рассказали о неожиданных подарках, которые запомнили на всю жизнь

Давно вместе живем, сыну уже 5 лет, а муж за все годы мне ни разу подарка не сделал. И тут прихожу вечером с работы, открываю дверь, а в квартире света нет. Чувствую, что-то не то. Я сумки побросала, забегаю на кухню и вижу мужа с сыном: стоят с тортом в руках и улыбаются. © KozaNoste1 / Twitter