20+ человек рассказали о неожиданных подарках, которые запомнили на всю жизнь
Ценность подарка определяется не стоимостью, а теми эмоциями, которые он вызывает. Не нужно быть богачом, чтобы сделать человеку такой сюрприз, о котором он будет вспоминать всю жизнь.
Мы в AdMe.ru, почитав истории интернет-пользователей, вдохновились и отправились покупать подарки для родных и близких. Просто так, без повода.
- Мой дедушка работал плотником, когда я училась в 3-м классе. У нас во дворе не было ничего для детей: ни качелей, ни песочницы — пустая площадка. Я решила, что Дедушка Мороз мне поможет, написала ему письмо, что хочу зимой кататься на горке. Как же я была счастлива, когда вышла во двор 31 декабря и увидела большую деревянную горку, а к ней прикреплена записка: «Настеньке от Деда Мороза». Это был лучший подарок! © Подслушано / Vk
- Самый запоминающийся подарок — это одеяло ручной работы, которое мой парень подарил мне на Рождество после года нашего знакомства. На одеяле было вышито мое имя. © Sylvia Reynolds / Quora
- Когда я родился, мой дед посадил на своем участке желудь. Из него вырос большой красивый дуб. Помню, как поливал его из детской синей леечки. Сейчас это 30-летний дуб высотой примерно в 4 этажа. Когда у меня родился сын, я поехал к этому дубу и взял несколько желудей. Мы посадили их в горшок, а затем высадили на участке перед нашим новым домом. Теперь уже мой малыш бегает и проверяет, как растут маленькие дубочки. © Alexograf / Pikabu
- Однажды друзья сделали мне обалденный подарочек! Дело было в студенческой общаге в Екатеринбурге. Прихожу после пар, а в прихожей 3 пары женских туфель стоит. Я один уже месяц живу, сосед съехал. Ну я такой на цыпочках в комнату, а там мои одногруппницы в слезах на полу что-то тряпкой трут. Оказалось, девчонки мне на день рожденья духи в складчину купили, реши понюхать и расколотили весь флакон. Сидят ревут. © BorisGivotnoe / Pikabu
- Бабушка вручила мне кольцо, которое она хранила больше 50 лет. Это был лучший подарок. Самые дорогие подарки — те, что идут от сердца. Они говорят о том, что ты много значишь для человека. © Maureen Goldie / Quora
- В детстве родители подарили мне робота и конструктор. С тех пор мечтал стать изобретателем. Сейчас учусь на инженера. Мечта скоро исполнится. © Clonov002 / Twitter
- На дворе 1990 год, у меня день рождения. Мама с торжественным видом вручила мне прозрачный целлофановый пакет, в котором лежала зеленая кофта. Кофта, Карл! Родители попросили ее примерить, и тут я понял, что в кармане лежит что-то увесистое, прямоугольной формы. Я сначала не поверил своему счастью, а потом запрыгал от радости. На следующий день в школе я произвел настоящий фурор. © SiberianK / Pikabu
Мечта всех советских детей.
- В детстве я долго мечтала о велосипеде. Утром 8 Марта ко мне в комнату папуля вкатил велосипед с полной корзиной подснежников! Каждый раз, когда я это вспоминаю, на лице появляется улыбка. © Подслушано / Vk
- В тот год мне должно было исполниться 4, я ждала свой подарок с самого утра, гадая, что же там может быть. И вот мама зовет меня на кухню и ставит на стульчик напротив магнитофона, и вдруг из него доносится папин голос: «Душа моя, с днем рождения! А эта песня — для тебя».
Я не помню, что он заказал в радиоэфире, но помню свои эмоции: мой папа на радио, да он круче всех людей на свете! Мама рассказывала, что я тогда хлопала в ладоши и хохотала. Сейчас я вспоминаю этот момент со слезами на глазах. Самый лучший подарок в моей жизни. © Mokusei / Pikabu
- Лучший подарок — это ноутбук, который родители подарили мне на Рождество. Мне было 16, и я учился в колледже, где для выполнения различных заданий и ведения проектов необходим был персональный ноутбук. И они мне его подарили. Я был просто счастлив. © Ronak / Quora
- Как-то раз в день рожденья я вернулась из школы, зашла в свою комнату и увидела на кровати аккуратный сверток. Развернула, а там был набор из 6 видеокассет с мультфильмами «Том и Джерри»! Я пересматривала их много лет подряд. Неудивительно, что до сих пор помню почти все эпизоды наизусть. © Raakhee V. Menon / Quora
- В 9 лет я мечтала о кошке. И вот под Новый год, 30 декабря, папа пришел с большим красным носком, внутри которого сидел маленький котенок. Я расплакалась от эмоций. Это был самый лучший подарок на Новый год! © Подслушано / Vk
- Папа на Восьмое марта подарил билет на концерт группы The Prodigy! Самый крутой неожиданный подарок. © poli21p / Twitter
- Моя мама связала для меня игрушечного кота и подарила его, когда мне исполнилось 5.
25 лет спустя этот кот все еще самое ценное мое воспоминание родом из детства. © Cublol / Reddit
- Самый замечательный подарок — это кукла Дебби Рут, которую я получила на Рождество. Она выглядела как полуторагодовалый малыш, а в комплекте была маленькая колясочка. С этой куклой я играла долгие годы, потом она досталась моим племянницам, а сейчас с ней играют уже мои внучатые племянницы. © Jannie Waller / Quora
- Папа в день моего рождения предложил мне сходить с ним на работу. Я, конечно же, согласился, ведь он был летчиком. Мы совершили в тот день несколько перелетов, я даже подержался за штурвал. Эти воспоминания из детства — одни из самых теплых в моей жизни! © vest / Pikabu
- Папа подарил мне альбом с детскими фотографиями. Для кого-то это мелочь, но для меня это был самый стоящий подарок, потому что в нем все мои воспоминания. © _crystallbaby_ / Twitter
- В 90-е годы зарплату отцу почти не платили, мама не работала. Сладостей в доме не было, кроме бабушкиного варенья. И вот настал день, когда мне исполнилось 7 лет. Мама пошла к соседке, заняла несколько рублей и купила мне «киндеров», по одному на каждый мой год, и игрушку «Рыбалка», где рыбок нужно ловить удочкой, на конце которой магнитик. Это был мой самый счастливый день рождения. © manlogin / Pikabu
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Давно вместе живем, сыну уже 5 лет, а муж за все годы мне ни разу подарка не сделал. И тут прихожу вечером с работы, открываю дверь, а в квартире света нет. Чувствую, что-то не то. Я сумки побросала, забегаю на кухню и вижу мужа с сыном: стоят с тортом в руках и улыбаются. © KozaNoste1 / Twitter
Расскажите нам о подарках, которые вы получили в детстве, но они так запали вам в душу, что вы помните о них до сих пор.
Фото на превью BorisGivotnoe / Pikabu