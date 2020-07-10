20+ человек разболтали всему интернету о том, как тормозили, не понимая очевидных вещей
Некоторые люди долго доходят до простой, казалось бы, мысли, потому что иногда очевидное кажется чем-то сложным и запутанным. Других же намеками, словами и жестами, подталкивают к выводу, но безрезультатно, а просветление наступает спустя несколько дней, а то и лет.
На нас в AdMe.ru снизошло озарение: всем просто необходимо узнать, какие открытия внезапно сделали для себя пользователи.
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Так я понял, кто я. Как-то небольшая организация оказала мне услугу, пришел в офис, полностью оплатил, и менеджер говорит:
— Ты давай, если что, обращайся.Ты вообще мужик нормальный, мы можем тебе за 65 % от стоимости все делать.
— Так как же, себе в убыток?
— Да ничего не в убыток, 100 %-ная оплата у нас только для дураков.
Я стою с чеком об оплате и понимаю, кто я... © DimaVershinin / Pikabu
- Когда смотрел на одинаковые иероглифы на табличках у китайских ресторанов и всегда хотел знать, что они означают. Неделю назад дошло: они означают «ресторан». © TiredOstrich / Reddit
Знак «ВКЛ.» — палочка, «ВЫКЛ.» — кружок. Если кнопка только одна, то они объединяются в этот значок.
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Дело было так. Несколько недель назад я дотронулся до кошачьей лапки и начал смеяться как безумный. Дело в том, что я понял: у кошек есть пальцы. Оказывается, они есть и у кроликов, и у многих других животных. © Tinymaffy / Reddit
- Когда я был ребенком, мама сказала мне, что мой кролик Рози уехал жить на ферму. В 20 с небольшим лет я смотрел эпизод сериала «Сопрано», и мы все начали смеяться над героем, который верил, что его собака уехала жить на ферму, а не умерла от старости. И тут я кое-что осознал... © tweak0 / Reddit
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В новом доме есть лобби, в котором обычно люди оставляют ненужную технику, мебель, посуду, вещи — бери не хочу. Я прихватил себе набор посуды, столовых приборов, метлу, совок и напольную лампу. На следующий день, возвращаясь с работы, вижу в лобби кучу вещей и девушку:
— Я вчера взял тут немного. Как это вы столько хороших вещей выбросили?
— Вообще-то я просто переезжаю.
— А, ну плохо, что вы от нас съезжаете, надеюсь, вам понравится новое жилье.
И, довольный, жду лифта с чувством типа «вот какой я хороший и приветливый сосед». И вот спустя год, сегодня, до меня дошло. Она просто снесла в лобби вещи для переезда. Скажу честно, стало очень стыдно. © kolakovskijj1 / Pikabu
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Будучи очень открытым, общительным и болтливым ребенком в детстве, я любила петь. Причем я могла это делать, шагая по дороге, и песня была обо всем вокруг. Сейчас я выросла, и до меня только что наконец дошло, зачем мама покупала 3 чупа-чупса, когда мы ездили в автобусах. Во рту леденец, чтоб молчала, по одному в руках, чтоб те заняты были и не вытаскивали тот, что во рту. Лайфхак. © oo0O0oo / Pikabu
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Я смотрел на свою жену в зеркало и спросил, видит ли она меня. Она ответила, что видит. Я отошел в сторону, снова посмотрел на нее в зеркало и спросил: " А сейчас?" Она такая:
— Ты же в курсе, что если ты видишь кого-то в зеркале, то и он может тебя видеть?
Это было так очевидно, но однозначно взорвало мой разум. © WannieTheSane / Reddit
- Я, конечно, догадывалась, что мультики Disney связаны между собой, но не до такой же степени. Моя жизнь никогда не станет прежней. Капитан Крюк убил маму Ариэль. Родители Анны и Эльзы погибли по дороге на свадьбу Рапунцель. Джейн из «Тарзана» — внучка красавицы и чудовища. Тарзан — брат Анны и Эльзы. © loly_holy_ / Twitter
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Недавно я узнал, что у меня аллергия на морковь. Я просто думал, что у всех немеет во рту, когда они едят морковь, знаете, как бывает, когда жуешь миндаль. Так я и понял, что у меня аллергия на миндаль. © Canwerevolt / Reddit
- Произошло это, когда я учился на втором курсе университета. В то время я очень хорошо общался с милой девушкой. Однажды вечером она пригласила меня на чай. Придя в гости, я торжественно вручил конфеты, после чего последовал вопрос: «А ты чай сюда пришел пить?» На что я с глупой улыбкой ответил, что еще и поболтать, и смело проследовал на кухню. Вечер прошел чудесно, мы болтали до глубокой ночи и выпили по несколько кружек чая, после чего я все с той же глупой улыбкой попрощался и побрел восвояси. Так мы общались до самого окончания университета. И вот недавно, перебирая свои воспоминания, я вернулся в этот день, и тут до меня наконец-то дошел этот намек... © Tvoi.gospodin19 / Pikabu
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А сколько вам было лет, когда вы узнали, что вампиры не отражались в зеркалах, потому что отражающий слой был тонким слоем серебра, а в современных зеркалах они вполне себе отражаются? © sti11_gng / Twitter
- У нас во дворе жил дед, который занимался всяким хозяйствованием: тут подрезать, там подпилить, тут подмазать, там подкрутить. Жил, жил — да пропал. Сегодня я подрезал упавшие ветки, перекрутил крюк в стене, подмазал дырки и внезапно понял, что я теперь и есть тот дед. © shipilev / Twitter
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Отдыхали в тайге, утром клев — по ведру рыбы за час. В обед вернулись в избушку. Сидит компания нашего возраста. 2 парня, 3 девушки. Парням по 17, девушкам по 18–19. Пообщались, сдружились. Рыбу сожрали. Прохохотали до рассвета. На рассвете пошел копать червей. За мной увязалась девушка:
— Я тебе помогать буду червей копать.
Я научил ее рубить талиновый кол, вбивать его камнем в землю, качать коленом и собирать червей в банку. И все никак не мог понять, чего она мои руки перехватывает на червях. Ловкая такая.
— Давай не пойдем в избушку, а сразу на перекат. Рыбы наловим и всех удивим.
— Как мы рыбы наловим? У меня же удочка у избушки.
— Ну ты дура-а-ак!..
Потом уже дошло. До сих пор здороваемся. 30 лет прошло. © Makhmud / Pikabu
«Я понятия не имел, для чего этот слот в моем гостиничном номере. А потом догадался».
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Я вел проект по реконструкции здания. Сроки горят, субсидия не осваивается, сроки жесткие и заканчиваются, работы выполнены на процентов 70. Начальство ищет способы законно продлить сроки, что «любимый» закон о госзаказе не позволяет. Со слов жены: «Посреди ночи ты издаешь стон, а потом говоришь: „Сроки... сроки оплаты сдвигаем, невыполненные работы закрываем актами об устранении... запомни!“»
Утром я не помнил своих слов, но жена-умница, все передала — и картина сложилась, выход был найден. Начальник, узнав, как был придуман способ, несколько дней меня Менделеевым звал. © dnevnik1 / Pikabu
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Однажды я был в ресторане с подругой. Я сказал, что у сальсы очень сильный аромат кинзы, а она ответила, что не чувствует ничего, кроме кориандра. Мы обсуждали это в течение нескольких минут, не веря в то, насколько по-разному ощутили вкус. Позже я увидел семена кориандра в магазине и купил их, чтобы понять, о каком вкусе она говорила... И тут до меня дошло. Кинза и кориандр — это одно и то же растение. Кориандром принято называть семена растения, а его зелень — кинзой. © Growinlove / Reddit
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Мне сейчас навстречу шел мужик. Я подумала: «Капец он стильный». В длиннющей в пол черной рубашке и с бусами вроде, темно было. А потом до меня вдруг дошло, что это поп. © crmwllwll / Twitter
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Когда я был маленьким, то безо всяких причин ненавидел тосты. Тогда бабушка начала готовить мне фирменное блюдо. Мне уже 22 года, и недавно я вспоминал эти крошечные квадратики хрустящего хлеба, которые она называла «маленькими подушечками», и кое-что понял. © Cosplaybaby13 / Reddit
- Когда я был ребенком, то был озадачен тем, почему Мэри, Кейт и Эшли упоминались как двойняшки Олсен. На телевидении показывали только двух из них одновременно. Когда мне было 16, я узнал, что есть двойное имя Мэри-Кейт, и тут до меня дошло. © PM_ME__RECIPES / Reddit
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Однажды в разговоре со своим парнем я обмолвилась, мол, классно, что у электрической зубной щетки есть таймер, который срабатывает через пару минут. Нужно было видеть его глаза — словно в голове зажглась лампочка. Это до него дошло, что в щетках есть встроенный таймер, который автоматом выключает питание. Он-то возвращал щетки в магазин, уверенный в том, что они бракованные. © rileyjw90 / Reddit
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Брат таксует. Приезжает на заказ, отметился. Клиент долго не выходит. Потом садится женщина лет 30.
— Ой, а вы давно подъехали? Я у двери стою жду, а у меня на карте видно, что вы далеко, не двигаетесь, и время подачи машины не уменьшается. Вот выглянула, а вы тут уже.
— Дык позвонить надо было, уточнить.
— А заказ не я делала. Коллега. Он мне скриншот с приложения отправил.
Пауза. До нее доходит, что она все это время смотрела в картинку. Где была карта с машиной, стоящей на одном месте. © IsAlex87 / Pikabu
А какие маленькие открытия сделали вы? Поделитесь с нами?