20+ человек разболтали всему интернету о том, как тормозили, не понимая очевидных вещей

Отдыхали в тайге, утром клев — по ведру рыбы за час. В обед вернулись в избушку. Сидит компания нашего возраста. 2 парня, 3 девушки. Парням по 17, девушкам по 18–19. Пообщались, сдружились. Рыбу сожрали. Прохохотали до рассвета. На рассвете пошел копать червей. За мной увязалась девушка:

— Я тебе помогать буду червей копать.

Я научил ее рубить талиновый кол, вбивать его камнем в землю, качать коленом и собирать червей в банку. И все никак не мог понять, чего она мои руки перехватывает на червях. Ловкая такая.

— Давай не пойдем в избушку, а сразу на перекат. Рыбы наловим и всех удивим.

— Как мы рыбы наловим? У меня же удочка у избушки.

— Ну ты дура-а-ак!..

Потом уже дошло. До сих пор здороваемся. 30 лет прошло. © Makhmud / Pikabu