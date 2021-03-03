20+ человек рассказали о школьных правилах, в которых уровень абсурда просто зашкаливает

Одно из самых ярких воспоминаний детских лет — это школьные правила. Некоторые из них были вполне понятны, другие же повергали в изумление и как будто специально создавались, чтобы вызвать неудержимое стремление их нарушить. Например, строгие прически и непонятные требования к одежде. Годы проходят, система образования меняется, но загадочные правила не торопятся никуда исчезать, вызывая споры как среди учеников, так и их родителей.

Мы в AdMe.ru решили просмотреть посты пользователей в интернете, которые рассказывают о самых обескураживающих школьных запретах. С некоторыми не согласны не только дети, но и учителя.

«Думаете, у вас в школе строгий дресс-код? Посмотрите на мою форму. Кстати, ее еще и погладить нужно, иначе меня отправят домой, выписав предупреждение»

Тише едешь — дальше будешь

«Так в моей школе вдохновляют учеников следовать дресс-коду на выпускном балу»

«Скромное пончо для выпускного бала».

Опасные зубочистки

«В нашей школе запрещено менять картинку на рабочем столе. Но про заставки никто ничего не говорил»

Туалетный квест

«Моя старая школьная форма. Однажды даже написала целое эссе о том, какая она уродливая»

Никаких фокусов

«Пришлось перекрасить волосы в естественный цвет. В нашей школе яркой краской для волос пользоваться нельзя»

Дискриминация носков

«У нас в школе запрещено носить спортивные штаны. Придумал, как обойти это правило. С помощью эти хлопковых брюк цвета хаки»

Движение — это жизнь!

«Мне 23, и я всегда мечтал отрастить бороду. Наконец получилось. А сегодня придется ее сбрить — начинаются занятия в школе, а носить бороду у нас запрещено»

О рюкзаках и очках

Некоторые школьные правила ставят в тупик

«Не пейте воду».

Неприличные ключицы

Отрастить длинные ногти по школьным правилам можно, а покрасить их в черный цвет нельзя

О вреде зеркал

«Получил новые ботинки от школы»

Не подходите ближе

«Я бы лучше заплатил за школьный обед, а не получал вот это бесплатно. Но по школьным правилам мне даже нельзя купить еще одно блюдо»

Носочный дресс-код

«В нашей школе надо было коротко стричь ногти: когда поворачиваешь ладонь обратной стороной, они не должны выходить за подушечки пальцев»

«А стрижки должны были быть короткими: не более 5 см между мочками ушей и кончиками волос. Учителя даже носили с собой линейки, чтобы замерять длину. А еще у нас была книга „Правила школы“, которую все должны были знать наизусть. Мы даже сдавали по этому талмуду экзамен».

«У нас в школе были игрушечные деньги. Каждые пару недель класс устраивал ярмарку, где дети могли их заработать. С помощью этой валюты можно было выкупить замечание по поведению»

Правило не для всех

«В моей школе каждому ученику присваивают личный номер. Он должен быть вышит на рубашке»