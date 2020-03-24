20+ человек рассказали, как мелкая случайность сработала круче эффекта бабочки

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Порой вся жизнь человека может перевернуться из-за какой-то мелочи: потерянного билета, чашки кофе, случайной встречи или любимого фильма. Воздействие этих небольших событий на будущее практически невозможно предугадать, но вот оценить, как повлияла та или иная случайность на то, что произошло с вами дальше, можно.

Мы в AdMe.ru обожаем находить подтверждения тому, что любое незначительное стечение обстоятельств может изменить жизнь в лучшую сторону, и самыми крутыми примерами таких внезапных поворотов с удовольствием поделимся с вами.

В далеком 2016 году знакомая разбила телефон и искала, где подешевле его сделать. Я, как истинный мужчина, решил выпендриться и сказал, что я великий мастер по телефонам. Когда она отдала свой телефон мне на ремонт, я вообще на знал, как провести процедуру ремонта, и, открыв инструкцию, делал его 2 дня. Благодаря понтам и прекрасному полу я нашел себя, и на данный момент я один из лучших мастеров в городе. Телефон я тогда сделал успешно, хоть и испортил много запчастей. © «Подслушано» Мама наткнулась на видео про факультет медицинской физики и биоинженерии (в то время я хотела пойти в атомную физику). В итоге через 10 лет я сижу в медицинской лаборатории в Сеуле и жду, когда клетки зафиксируются. © Glesana / Twitter

Когда мне было 10 лет и мы гуляли с родителями, ко мне подошла странная леди, взяла меня за плечи, посмотрела в глаза, сказала: «Живи свою жизнь. Пожалуйста, путешествуй!» — и убежала. Я заплакала, потому что она напугала меня, но эти слова запали мне в душу, и теперь каждый год я экономлю на всем, чтобы путешествовать по новым местам. Это самые лучшие моменты моей жизни, которых не случилось бы, если бы не та женщина. © ShuffleandTruffle / Reddit

Где-то лет 10 назад бабушка моя (было ей 55 лет) звонила в такси. Ошиблась в номере на 1 цифру, и ей ответил мужчина. Слово за слово, все поняли, что не туда был звонок. Но бабуля решила познакомиться. Мужчина, как оказалось, был из соседнего поселка, не женат, в возрасте 58 лет. Они еще пару раз созванивались, потом он приехал к ней, а через год они поженились. Живут вместе до сих пор, зимой постоянно встают на рыбалку, а летом занимаются огородом. © BoomShakalaca / Pikabu

Совершенно случайно поступила в институт на бюджетное отделение. Мама заставила съездить на 2 дня раньше, чтобы отвезти аттестат. Выяснилось, что зачисление началось раньше срока, меня зачислили только потому, что никто еще не пришел. С оценками 4, 4, 3. До сих пор считаю, что израсходовала тогда весь запас удачи, что был у меня на всю жизнь. © lena_prekrati / Twitter

30 лет назад, когда мне было 17, я проходил мимо дома своей одноклассницы и увидел, как она обнимает отца. До этого момента я не представлял, что бывают родители, которые любят своих детей, и те любят их в ответ. Эта случайность изменила мою жизнь, и, когда я воспитывал свою дочь, я постоянно вспоминал про это. Я очень благодарен своей однокласснице и ее отцу, ведь без них вся моя взрослая жизнь была бы иной. © stupidlyugly / Reddit

Мою жизнь изменил просмотр титров к компьютерной игре. Меня поразило, что есть люди, которые делают игры, и я решил этому научиться. Провел некоторые исследования и начал изучать программирование. Прошло 6 лет, и сейчас я прохожу стажировку в качестве разработчика в одной крупной корпорации, и это та сфера, в которой я хочу строить карьеру. И все потому, что я дождался титров после окончания игры. © mackinnonbuck / Reddit

Мне почти 30, не женат. Хоть и замдиректора в крупной компании, в душе я самый натуральный гик. По работе приходится много летать. При взлете развлекаю себя тем, что произношу вслух числа из телесериала Lost: 4, 8, 15, 16, 23, 42. Год назад на рейсе Москва — Мюнхен, в очередной раз произнося эти числа, услышал, как моя соседка бормочет: «Настало время приключений!» На днях сделал предложение... © «Подслушано»

Один хороший друг позвал меня на тусовку, гвоздем которой должны были быть макароны с сыром. Там я встретила парня, а 4 месяца спустя улетела к нему на другой конец страны. Мы недавно отмечали нашу годовщину и в честь этого приготовили офигенные макароны с сыром! © GoHomeRogr / Reddit

Моя знакомая увлекалась хиромантией, и однажды я к ней обратилась, хотя и не особо в это верила. После сеанса она посмотрела на меня с грустью и сказала: «Как же, наверное, тебе тяжело! Ты выглядишь совсем запутавшейся и уставшей из-за нелюбимой работы, которую не можешь бросить, потому что у тебя есть ребенок». Это было правдой. Я ненавидела свою работу, но не могла уйти. Сеанс у моей знакомой стал последней каплей. Я уволилась, нашла новое место, и, хотя моя зарплата меньше, чем была, на этой работе меня уважают и прислушиваются ко мне. Полагаю, это гадание по ладони спасло мое психическое здоровье. © Aurea Martin / Quora

Начала играть в онлайн-RPG и вступила в крутую гильдию. Ребята оттуда помогли мне справиться с депрессией, я стала намного более уверенной в себе, даже начала ходить на свидания (в 24 года!). У меня появились друзья в Англии, и я решила поехать туда учиться, хотя и побаивалась. После переезда я встретилась с одним парнем из гильдии, и мы поженились. Нам пришлось перестать играть, когда родился наш первенец, но если бы не та игра, в моей жизни не было бы ни мужа, ни детей, ни Лондона... © ZaMiLoD / Reddit

Я хорошо обеспеченный мужик, который всего добился сам. Очень люблю всех подкалывать, это и сыграло большую роль в моей жизни. Особенно мне нравилось шутить над представителями всяких сетевых компаний. Однажды было плохое настроение, и позвонила девушка, у которой был очень приятный голос.

— Добрый день, меня зовут Ирина. Хочу вам предложить заработать вместе с нами, я вам помогу в любом вопросе, если вы внесете деньги.

— Добрый день, меня зовут Александр, мне очень понравился ваш голос, с большим удовольствием я вложу 10 тысяч долларов, но при условии, что вы выйдете за меня замуж.

— Сначала мы должны познакомиться. Например, можете меня пригласить в ресторан.

Я без раздумий согласился. Скажу честно, что с того момента, как увидел ее, я поверил в любовь с первого взгляда. Она выглядела идеально, и все остальное в ней тоже было идеальным. Случайная фраза, которую я сказал при нашем разговоре, сделала мою жизнь. Уже 3 года в браке с этой девушкой, таким счастливым меня никто и никогда не видел. © VoskOleg / Pikabu

— Добрый день, меня зовут Ирина. Хочу вам предложить заработать вместе с нами, я вам помогу в любом вопросе, если вы внесете деньги. — Добрый день, меня зовут Александр, мне очень понравился ваш голос, с большим удовольствием я вложу 10 тысяч долларов, но при условии, что вы выйдете за меня замуж. — Сначала мы должны познакомиться. Например, можете меня пригласить в ресторан. Я без раздумий согласился. Скажу честно, что с того момента, как увидел ее, я поверил в любовь с первого взгляда. Она выглядела идеально, и все остальное в ней тоже было идеальным. Случайная фраза, которую я сказал при нашем разговоре, сделала мою жизнь. Уже 3 года в браке с этой девушкой, таким счастливым меня никто и никогда не видел. © VoskOleg / Pikabu В наш класс пришел новенький мальчик в огромной толстовке и в очках, и его посадили рядом со мной. Он был немногословен, умен. Через пару недель мы подружились. Однажды мы дурачились, и он взял мою ручку и спрятал за спину, а я снял его очки и надел на себя. Это было чудо! Я впервые в жизни смог ясно видеть все вокруг: буквы на доске, листья на дереве, птицу на крыше. Этот день изменил всю мою жизнь: сходив к врачу и получив очки, я стал лучше учиться и начал заниматься спортом. И хотя я просто стал видеть так же, как все, мне еще долго казалось, что я обрел суперспособность. © Derek Correy / Quora

Я каждый день ездил на автобусе вместе со своей будущей женой, но не обращал внимания на эту девушку, пока однажды она не надела куртку с логотипом моей любимой команды. Тогда я решил поговорить с ней о вчерашнем матче... Мы женаты уже 15 лет. © Ice_Cream_Man_Cometh / Reddit

7 лет назад я ошибся дверью, когда пришел на собеседование, и это закончилось тем, что в течение 4 дней я переехал в Австралию. Все, что было со мной с тех пор, никогда бы не случилось, если бы я не тупанул так сильно... © originalposeur / Reddit

Когда мне было 16, мой друг заболел, и мне пришлось пойти в аквапарк без него. Там я познакомился с девушкой, мы начали встречаться, через 4 года поженились, еще через 2,5 развелись, не общались 3 года, потом еще раз поженились и сейчас снова разводимся. Кроме того, я бросил колледж, чтобы быть рядом с ней, заскучал и пошел в армию, где за 8 лет поучаствовал в 2 войнах. Сволочь ты, Джейкоб, со своей простудой! © josh0861 / Reddit

Возвращалась я как-то из Рима в Москву после летнего обучения на языковых курсах, и была вечерняя пересадка в Вене. Как мне домой не хотелось, понять можно. Стоим, значит, на посадку, как вдруг суета среди персонала поднимается, мол, на 4 билета продано больше, чем мест в самолете. Слезно просят понять, простить и на ночь остаться. Я, не дослушав даже, паспорт подала — записывайте! План был ночью по Вене походить, никогда ведь не была. Неожиданно для меня нам были выданы карты с 400 евро на счете. А после этой ночной прогулки мне так понравилась Вена, что решила ехать сюда учиться в магистратуре. Уже 2 года как. © werhold / Pikabu

Моя самая большая случайность в жизни: была за границей и за день до самолета в Россию зашла с подругой на кофе. Влюбилась в официанта, в итоге осталась в этой стране. Уже 4-й год живем вместе. © bristlelover / Twitter

Предложил грустной женщине салфетку. Это привело к тому, что мы с партнером купили дом в «квартале красных фонарей» и обеспечили себя бесплатными печенюшками. Мы только что переехали в Японию, и однажды в парке я увидел женщину, которая явно недавно плакала. Я предложил ей салфетку, мы разговорились, и выяснилось, что ей в наследство достался дом, который она не может продать, потому что он оказался в «квартале красных фонарей», и содержать его ей не по силам. Нам с партнером такое соседство не мешало, так что мы купили его, причем заплатили даже больше, чем хотела хозяйка. А ее друг, уличный торговец печеньем тайяки, так радовался за нее, что каждый раз угощал нас, когда мы проходили мимо него. © Lazy_Raccoon / Reddit