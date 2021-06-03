20+ человек рассказали, чего им не хватает из той эпохи, когда интернета еще и в помине не было

Почти 60 % людей на Земле — активные пользователи интернета. Он стремительно ворвался в наши жизни и круто изменил их так, что теперь без него мы вряд ли сможем полноценно существовать. Конечно, у всемирной паутины бесчисленное количество достоинств, но, признайтесь, иногда нет-нет да и заскучаешь по старым, добрым доинтернетным временам.