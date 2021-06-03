20+ человек рассказали, чего им не хватает из той эпохи, когда интернета еще и в помине не было
Почти 60 % людей на Земле — активные пользователи интернета. Он стремительно ворвался в наши жизни и круто изменил их так, что теперь без него мы вряд ли сможем полноценно существовать. Конечно, у всемирной паутины бесчисленное количество достоинств, но, признайтесь, иногда нет-нет да и заскучаешь по старым, добрым доинтернетным временам.
Мы в AdMe.ru тоже иногда ностальгируем, как и эти люди, которые рассказали, о чем они тоскуют.
- Сейчас это вроде как не принято, но люди могли просто зайти в гости без предупреждения. Я скучаю по этому: стук в дверь, а потом вы уже пьете чай с кем-то, кто проходил мимо вашего дома. Еще скучаю по телефонным звонкам, когда не узнаешь, кто тебе звонит, пока не ответишь. © ComplimentaryPretzel / Reddit
- Когда звонишь другу по городскому и сначала говоришь с его родителями. © TheRealOcsiban / Reddit
- До сих пор помню наизусть номер телефона моего лучшего друга. © TwoTokes1266 / Reddit
- Мне кажется, раньше было меньше негатива. Теперь я мгновенно получаю новости о плохих событиях со всего мира. © BiffChildFromBangor / Reddit
- У меня была нормальная самооценка, когда отовсюду на меня не смотрели отфотошопленные лица. © 990reddit / Reddit
- Уйти из дома и просто исчезнуть на целый день. Никаких телефонов, никаких социальных сетей. © N****KittyAlucard / Reddit
- Мы как-то с соседкой, которая на 20 лет меня младше, оставили дома телефоны. Занимались своими делами, а в конце дня она спрашивает: «Так вот на что были похожи 80-е?» © Brolonious / Reddit
- В детстве у меня было несколько друзей, которых я видел только в отпуске раз в год. В конце отпуска мы говорили друг другу: «Ну все, увидимся в следующем году, в 14:00 на качелях». И больше никаких переписок целый год. © aneasymistake / Reddit
- Абсолютное отсутствие всевозможных уведомлений. © MacarioTala / Reddit
- Строить планы было настоящим приключением. Нужно было узнать расписание фильмов, подгадать, как ходит общественный транспорт, договориться с друзьями. А потом просто надеяться, что в пути ничего не произойдет, потому что вы уже не сможете предупредить об опоздании. © akamikedavid / Reddit
- Новости были по вечерам. И все. А теперь у нас круглосуточный поток новостей, которые непрерывно атакуют со всех сторон. © Drumwife91 / Reddit
- Когда мы были подростками, мы договаривались о встрече заранее: созванивались по городскому или обсуждали это еще в школе в будний день. А потом в субботу я просто выходил из дома и шел туда, где намечалась встреча. И у меня даже мысли не было о том, что кто-то может не прийти. © WindowSteak / Reddit
- Я рад, что в мое детство у людей не было телефонов с камерами. Теперь же стоит кому-то сделать дурацкую вещь, как это моментально оказывается в интернете. © bitterbuffaloheart / Reddit
- Писать и получать письма. Когда получаешь открытки на праздники и подбираешь особенные ручки для разных адресатов. © Aubor / Reddit
- Я была недоступна для начальника 14 часов в сутки. © AUSavage77 / Reddit
- О да! Как-то директор написала мне в 23:00 в воскресенье. Пришлось ответить. И тогда она прислала: «Спасибо, конечно, но какого черта ты пишешь мне в воскресенье в 11 вечера?» Я нашелся и написал: «Потому что я всегда незамедлительно отвечаю начальнице. Так что не пишите мне больше в такое время!» Мне повезло, что она оказалась с чувством юмора. © Crazyboutdogs / Reddit
- Приглашения имели значение, когда были настоящими, а не в соцсетях. Тогда ты должен был прийти на мероприятие, а если пообещал и не пришел — был полным придурком. © APotatoPancake / Reddit
- Ты мог быть крутым парнем, который разбирается в фильмах, помнит, какой актер снимался в том сериале и прочую ерунду. Теперь это знают все. © c0nduit / Reddit
- А мне не хватает той неиспорченности. Сейчас даже ребенок может получить доступ к страшному контенту, такого не было в 90-х. © GS_Holdings / Reddit
- Раньше люди прилагали столько усилий, чтобы оставаться на связи. Теперь это никому не надо. © rjm167 / Reddit
- Когда ты покупал диск или кассету, ты просто надеялся, что тебе понравится музыка. Ты мог знать популярный сингл, но остальные песни просто покупаешь и надеешься на лучшее. © LewisEFurr / Reddit
- Чтение газет и журналов было одним из моих любимых занятий. Теперь незачем хранить в доме всю эту макулатуру, ведь можно обо всем прочитать в интернете, чего я, конечно, не делаю. © zazzlekdazzle / Reddit
- Люди делали что-то, потому что им это нравилось, а не для фото в инстаграм. © notme1414 / Reddit
- Мы ждали новый выпуск передачи или тот самый телефонный звонок, когда тянешь длинный телефонный шнур в другую комнату, чтобы поговорить наедине. Казалось, что впереди нас ждет еще столько интересного. © heatherg822 / Reddit
А о чем из тех времен вы вспоминаете с теплотой?
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